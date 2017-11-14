ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Недовольство автобусами Temptrans, потерянный ребенок и снова алкогольная политика

Сегодня Delfi писал о том, что последнее время качество услуг фирмы-перевозчика AS Temptrans вызвало много обоснованных нареканий и жалоб со стороны жителей Маарду, проблему признают и исполнительные власти города. Также достоянием общественности стала вопиющая история, когда родители оставили ребенка спать в машине, а тот проснулся, вышел и потерялся. Все самые интересные и важные новости представлены в нашей традиционной подборке.

ФОТО: Маардуский рейсовый автобус ехал со сломанной дверью, Temptrans случившееся не комментирует

Temptrans AS-i bussil kukkus Maardus uks bussist välja Foto: Delfi lugeja kuvatõmmis sotsiaalmeediast

Вчера в Маарду с автобусом фирмы Temptrans AS случилась неприятность: деталь, держащая дверь автобуса, не выдержала, и та вывалилась наружу, повиснув ”на соплях”.

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Мэрия Маарду: ситуации, когда у автобусов на ходу отваливаются колеса и двери, абсолютно неприемлемы

Temptrans Foto: Rauno Volmar

В последнее время качество услуг фирмы-перевозчика AS Temptrans вызвало много обоснованных нареканий и жалоб со стороны жителей Маарду, признают исполнительные власти города, отмечая, что им поступило много вопросов, на которые они считают необходимым ответить.

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Знакомые и преподаватели о предполагаемом агенте ФСБ Васильеве: домашний, ранимый мальчик, не способный организовать нападение

Vene portaali andmetel on fotol kapo poolt kinni peetud FSB agent Aleksei Vassiljev Foto: Kuvatõmmised Aleksei Vassiljevi sotsiaalmeedia kontolt

На прошлой неделе в понедельник был арестован судом задержанный за два дня до этого на нарвском погранпункте предполагаемый агент ФСБ, имя которого обнародовали позже российские СМИ. 20-летний Алексей Васильев — родом из Кингисеппа, российского города, находящегося в 25 километрах от Нарвы.

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Правда ли, что в последнее время стали чаще пропадать дети?

Koolilaps Foto: Tanel Meos

11 октября полиция сообщила о пропаже 10-летней Лауры Лийз. Спустя два дня ее нашли. Девочка сознательно ушла из дома и два дня ночевала в безопасном месте, пока полицейские и добрые люди сбивались с ног в ее поисках. В тот день, когда нашли Лауру, СМИ сообщили, что пропал еще один ребенок — 15-летняя Божена. Спустя два дня эта девочка тоже нашлась. В обоих случаях ребенок пытался исчезнуть, чтобы как-то изменить не устраивавшие его обстоятельства, пишет "МК Эстония".

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15 тысяч ученых из 184 стран сделали человечеству ”предупреждение”

maailm

Более 15 тыс. ученых из 184 стран подписали документ, описывающий главные угрозы человечеству. ”Предупреждение человечеству” было опубликовано в журнале BioScience.

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Родители оставили ребенка спать в машине, а тот проснулся, вышел и потерялся

Politsei- ja Piirivalveamet Tartus Foto: Argo Ingver

13 ноября около 18:30 на парковке возле магазина на улице Яакобсони в Вильянди проходящий мимо мужчина заметил маленького мальчика, одетого легкую одежду и носки.

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ФОТО: В Германии задержали эстонский грузовик с 2 млн нелегальных сигарет

Foto: Hauptzollamt Krefeld

9 ноября работники налоговой службы города Крефельд в Германии при помощи новейшей рентгеновской техники обнаружили в эстонском грузовике 2,04 млн контрабандных сигарет.

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ГРАФИК: Резкий рост акциза на пиво в Эстонии

Õlle hind Foto: Raido Vint

В Эстонии акциз на пиво сильно вырос. Если в 2012 году акцизная ставка составляла 5,70, то с февраля следующего года она поднимется до 18,26, то есть вырастет по сравнению с 2012 годом в 3,2 раза.

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Министр финансов допускает отказ от дальнейшего роста акцизов на алкоголь

Riigieelarve teemaline pressikonverents Foto: Madis Veltman

Министр финансов Тоомас Тынисте отслеживает динамику поступления акциза на алкоголь в текущем году и рассматривает возможность отказаться от его дальнейшего повышения с февраля следующего года, а по мнению председателя входящего в правящую коалицию Союза отечества и Res Publica Хелира-Валдора Сеэдера, разумный предел алкогольного акциза уже превышен, сообщает rus.err.ee.

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Горсобрание Таллинна выплатит Эдгару Сависаару свыше 15 000 евро

Edgar Savisaar kohtus Foto: Rauno Volmar

Горсобрание Таллинна выплатит крупные премии бывшим вице-мэрам Михаилу Кылварту и Таави Аасу, а также выплатит компенсации экс-градоначальнику Эдгару Сависаару и одному из его замов Мерике Мартинсон - утвердить соответствующее решение депутатский корпус собирается на своей очередной сессии, которая пройдет в четверг, 16 ноября.

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Сутроп: российская пропаганда хочет сделать из Алексея Васильева невинного мученика

Kollaaž

Языковед и член Партии реформ рассуждает на страницах Eesti Päevaleht о предполагаемом агенте ФСБ, задержанном на прошлой неделе КаПо.

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ФОТО: Обсуждение алкогольных ограничений выдалось жарким: Tallink намекнул на переход под флаг Латвии

Majanduskomisjoni istung - alkomüügi piirangud ja alkorekaalmi piirangud Foto: Madis Veltman

Сегодня экономическая комиссия Рийгикогу выслушала мнения заинтересованных групп в связи с ограничениями на рекламу и продажу алкоголя в рамках соответствующего законопроекта.

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Зарплата мэра Тарту выросла на 1200 евро

Anni Õnneleid

Сегодня Тартуское горсобрание 32 голосами избрало мэром города реформиста Урмаса Клааса. Против проголосовало 13 человек.

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