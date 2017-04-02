ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Небедная” Эстония Кальюлайд, приключения в травмпункте и прибытие парома Tiiu

Воскресный день прошел относительно спокойно, однако без интересных событий не обошлось. Так, президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала повод для споров, заявив, что наша страна не является бедной; в Таллинн из Турции прибыл очередной долгожданный паром — Тийю; система здравоохранения вновь стала причиной ”непоняток” со стороны пациента. Об этих и других событиях читайте в нашей традиционной подборке:

ФОТО: ”Спасибо, что ты был!” Посетители драмтеатра почтили память Лембита Ульфсака

Delfi

В пятницу в Эстонском драматическом театре в последний раз была сыграна пьеса "Kaart ja territoorium" («Карта и территория»), режиссером-постановщиком которого является сын ушедшего недавно актера Лембита Ульфсака Юхан Ульфсак.

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Парадокс больничного на выходных: ”из меня сделали идиотку!”

Foto on illustratiivne Foto: Marianne Kuusk

Работающему на выходных человеку в субботу и воскресенье лучше не заболевать, поскольку получить больничный будет крайне трудно, и пациент неизбежно столкнется с противоречием между законом и логикой.

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Полгода плохая погода: чего нам ждать от предстоящих весны и лета?

Foto: Arvi Kriis

Синоптики и знатоки природы рассказали, какая погода ждет нас этой весной и предстоящим летом: правда ли, что этот год очень похож на прошлый?

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Кальюлайд: Эстония — не бедная страна

Kersti Kaljulaid Foto: Tiit Blaat

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила с визитом Ляэнемаа и дала местном изданию Lääne Elu интервью, в котором, помимо прочего, отметила, что, по ее мнению, Эстония не является бедным государством и что нашу страну можно назвать вполне привлекательной.

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ФОТО и ВИДЕО: Паром Tiiu прибыл из Турции в Таллинн

Построенный в Турции паром Tiiu покинул судостроительный завод Sefine 11 марта и в воскресенье днем прибыл в Таллинн.

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ФОТО: В Таллиннской телебашне состоялся забег по ступенькам

Trepijooks Tallinna Teletornis Foto: Karli Saul

В воскресенье утром в здании Таллиннской телебашни состоялся забег длиной в 870 ступенек, приуроченный к пятилетию повторного открытия телебашни.

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ФОТО И ВИДЕО: Акции протеста в Москве обернулись задержанием десятков человек

Foto: VASILY MAXIMOV, AFP

Протестная акция в центре Москвы обернулась задержанием десятков человек. В центре города в ожидании активистов были усилены меры безопасности: у входов на Красную площадь установили металлоискатели, территорию патрулировали сотрудники ОМОНа, передает "Эхо Москвы".

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Участники дискуссии: если есть работа, мы в безопасности

фото иллюстративное Foto: Sven Arbet

”Если есть работа, мы в безопасности”. К такому выводу пришли участники общедоступной дискуссии, которая прошла в Нарвском колледже Тартуского университета в понедельник, 27 марта, в рамках серии мероприятий ”Euroopal veab, Eesti veab!”, посвященных председательству Эстонии в Совете Европейского Союза.

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Поможем Макару осуществить свою мечту! Благотворительный забег ждет участников

Erakogu

9 апреля в 9.30 от памятника "Русалка" на набережной Таллинна стартует благотворительный забег Love Run, огранизованный таллиннским филиалом школы правильного бега I Love Running и фондом поддержки спортсменов с ограниченными возможностями BeU при поддержке НКО "Особый мир" и молодежного клуба "Актив".

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Издание: эстонский ученый со своим уникальным открытием намерен покорить мир

Turpsi leiutanud keemiadoktor Jüri Liivi hinnangul on turvas ideaalseks tooraineks kõikvõimalike väga suure lisandväärtusega toodete tootmiseks. Argo Ingver

Доктор химических наук Тартуского университета Юри Лийв изобрел уникальное экологически чистое удобрение на основе торфа, не содержащее ”химии”, пишет Maaleht.

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ВМС Эстонии начинают противоминную операцию

NATO 1. alalise miinitõrjegrupi harjutus Norras Foto: kaitsevägi

На следующей неделе Военно-морские силы Эстонии начинают возле Сааремаа и в Таллиннском заливе противоминную операцию с целью выявления исторически опасных зон и обезвреживания найденных там мин.

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