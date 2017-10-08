ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нарвский памятник погибшим в Афганистане и рейтинг магазинов с самыми низкими ценами

В Нарве открыли памятник, увековечивающий память тех, кто не вернулся из Афганистана и в советское время, и в начале нового тысячелетия. Приграничная торговля алкоголем в Латвии развивается впечатляющими темпами. А самые низкие цены на продукты в Эстонии, оказывается, не в Maxima.

График: Продажи алкоголя на латвийской границе выросли в разы

Lako1000 Valklas, Läti Foto: Karli Saul

Самые свежие данные производителей алкоголя показывают, насколько выросли объемы проданного на границе Латвии алкоголя в 2017 году по сравнению с тем же периодом в 2016-м (за первые 9 месяцев).

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ВИДЕО: Пожар века в Москве: рынок ”Синдика” рушится, возможен поджог

YouTube, Комсомольская Правда

В воскресенье днем в торговом центре "Синдика", расположенном на внешней стороне 65-го километра МКАД неподалеку от района Строгино, произошел крупный пожар. К настоящему моменту площадь возгорания увеличилась до 55 тысяч квадратных метров, и справится с огнем экстренным службам пока не удается, сообщает ТАСС. Кроме того, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров. Причиной возникновения пожара мог быть поджог.

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Какой в Эстонии в этом году урожай меда и будут ли повышаться цены на этот продукт

Gunnar Ülper ja mesitarud Foto: Anni Õnneleid

Хорошая новость: из 68 образцов меда, отобранных в прошлом году Ветеринарно-пищевым департаментом на проверку, весь эстонский мед (53 образца) с блеском выдержал испытания. Это значит, что наши пасечники ответственно подходят к своей работе и предлагают потребителям продукт высокого качества. Грустная новость: мед дорожает. Разбираемся, почему.

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Стоит ли сейчас предпринимать сделки с недвижимостью и грозит ли рынку обвал цен?

Teekond Pika Hermanni torni Foto: Tiit Blaat

Девять лет назад, осенью 2008 года, грянул кризис. Люди, взявшие ипотеку в годы достатка, оказались неспособны выплачивать взятые кредиты, и рынок недвижимости рухнул. Кто успел продать квартиры до кризиса, тот радовался, ведь после него на эти деньги мог позволить себе жилье гораздо лучше. А некоторые осознали, что, даже продав квартиру, останутся должны банку крупную сумму.

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Осторожно! В Старом Таллинне работает пиратское такси, берущее за проезд 60 евро

Foto: MuPo

Запечатленный на фотографии автомобиль с номером 986MKA используется в качестве нелегального такси в районе Старого города, и его водитель берет с клиентов по 40-60 евро за проезд.

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В Латвии творилась история: в продажу поступил сразу миллион йогуртов в разных упаковках

фото иллюстративное IMMER Digital

Новый латвийский завод по производству упаковки Immer Digital одним из первых в Европе использовал новую технологию, чтобы на прилавках магазинов появился сразу миллион стаканчиков йогурта с разным дизайном, значится в пресс-релизе.

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”Свободный гражданин Таллинна” протестует против недопуска на дебаты на ETV+

JUKU-KALLE RAID Foto: Tiit Blaat

Представитель избирательного союза Свободный гражданин Таллинна Юку-Калле Райд назвал решение об отказе допустить избирательный союз, насчитывающий 84 кандидата, на дебаты ETV+ для кандидатов в Ласнамяэ дискриминационным нарушением добрых традиций журналистики.

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ФОТО: В Нарве открыли мемориал, посвященный погибшим в Афганистане эстоноземельцам

Afganistani sõja monument, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

В Нарве, в начале аллеи Пяхклимяэ (со стороны Кангеласте), в воскресенье торжественно открыли мемориал, посвященный жителям Эстонии, погибшим в ходе боевых действий в Афганистане в 1979-1989 и 2004-2014 годах.

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ГРАФИК: В каких магазинах в октябре самые низкие цены

Foto: Madis Veltman

Согласно результатам обзора цен в продуктовых магазинах, в октябре дороже всего закупаться в Rimi, далее следуют Selver и Coop (Maksimarket, Konsum, AjaO).

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В Барселоне десятки тысяч людей вышли на митинг за единство с Испанией

Barcelona Foto: Emilio Morenatti, AP

Десятки тысяч человек собрались в центре Барселоны выразить протест против планов лидеров Каталонии объявить о независимости после непризнанного референдума. На неделе глава Каталонии Пучдемон предлагал Мадриду переговоры. Премьер Испании Рахой заявил, что ни о чем говорить на фоне угроз не будет и сам пригрозил распустить мятежные власти — такая возможность прописана в конституции.

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