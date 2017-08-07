ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Наркооблава" на Weekend и подвальная ностальгия по-ласнамяэски

Подведем итоги уходящего понедельника.

Выросшая в столичном Ласнамяэ Неле сфотографировала все подвальные магазины района, чтобы соединить на снимке ностальгию и реальность. Смотрите удивительные фото ниже!

Видеорегистратор читателя Delfi запечатлел, как около 18 часов в субботу в Пярну полиция задерживает людей по подозрению в продаже наркотиков. Выяснилось: задержаны шестеро.

ВИДЕО: Бегство от пестицидов: мужчина разводит пчел прямо в центре Таллинна

Во времена, когда в сельской местности пчелам угрожают распыляемые на полях пестициды, разумно перевести хозяйство в город, пишет Maaleht.

Loe edasi...

Погода на этой неделе: лету — быть!

фото иллюстративное Foto: Taavi Sepp

Синоптики pogoda.ee обещают нам на текущей неделе весьма летнюю погоду. Какую именно — читайте ниже!

Loe edasi...

Вербовщик: CV уходят в прошлое, теперь все решают навыки

Hundred5

По словам Марит Мартин, исполнительного директора привлекшего 300 000 евро стартап предприятия Hundred5, в эпоху обостряющегося недостатка качественной рабочей силы предприятия должны использовать оригинальные решения, которые привлекут только лучших, значится в пресс-релизе.

Loe edasi...

Полиция ищет жертв мужчины, подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей

PPA

В прошлый четверг следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в столичном районе Копли 61-летнего Михаила, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей, значится в пресс-релизе полиции.

Loe edasi...

Переписка полиции о мерах безопасности во время визита Путина в Финляндию попала в руки постороннего человека

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö andsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Сообщение с информацией о времени прибытия вертолёта Владимира Путина поступило на электронную почту жительницы Оулу в девять часов вечера, то есть спустя примерно девять часов после того, как вертолёт российского президента приземлился в Савонлинна.

Loe edasi...

Что нового принесет пятый Фестиваль мнений?

Foto: Priit Simson

Уже в эту пятницу, 11 августа, город Пайде встретит тысячи людей, которые проведут выходные, обмениваясь мыслями в 160 обсуждениях. Темы варьируются от образования до экономики, от потребителей порно до веганства. Начинается пятый Фестиваль мнений, значится в пресс-релизе.

Loe edasi...

Директор отеля ”Виру”: нехватка работников вредит развитию туризма в Таллинне

Tallinna vaated Foto: Vallo Kruuser

Руководитель легендарного отеля ”Виру” Клаус Эк сказал, что в отличии от Хельсинки, являющегося городом бизнес-туризма, Таллинн — город, привлекающий желающих отдохнуть.

Loe edasi...

ВИДЕО: Хит! Ребята из Таллинна спели про эстонское лето

Жители Таллинна Эмиль Гусейнов и Влад Иностранцев представили клип на свой трек “Бело-Черный”. По словам исполнителей, они поют об эстонском лете.

Loe edasi...

ВИДЕО: В ходе "облавы" на фестивале Weekend в Пярну полиция задержала шесть предполагаемых наркоторговцев

Видеорегистратор читателя Delfi запечатлел, как около 18 часов в субботу недалеко от сцены Weekend Festival на Таммсааре теэ в Пярну полиция задерживает людей по подозрению в продаже наркотиков.

Loe edasi...

Минсоцдел: закон о равном обращении обеспечит защиту от дискриминации по всем признакам

sotsiaalministeeriumis toimus korrakaitseseaduse ümarlaud Foto: Tanel Meos

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к закону о равном обращении, благодаря которым свод правил станет более единым и будет расширен круг людей, защищенных от дискриминации, передает пресс-служба ведомства.

Loe edasi...

В Латвии готовятся к провокациям в ходе учений "Запад-2017"

Vostok-2014 õppusel osalevad sõdurid Foto: Vitali Ankov, RIA Novosti

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии готовы к возможным провокациям во время российско-белорусских военных учений "Запад", заверили газету Diena в Министерстве обороны.

Loe edasi...

Новая экспертиза здоровья Сависаара может приостановить судебный процесс на несколько месяцев

Savisaar viiakse haiglasse Foto: Anna Põld

Принятое в 2015 году Госсудом решение указывает на то, что ходатайство защитников о новой экспертизе здоровья, вероятно, не пройдет, сообщает Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Напоминаем! С завтрашнего дня в Ласнамяэ многие автобусы сменят маршрут

Foto: Madis Veltman

С 10 часов утра 8 августа и до 17 часов 15 августа автобусы линий 35, 50, 56, 65 и 67 из-за работ на теплотрассе на улице Раадику пойдут в объезд, передает Раэпресс.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Очередь из ожидающих парома автомобилей растянулась на несколько километров

Praami ootejärjekord kuivastus Foto: Irina Mägi

Несмотря на постоянные перебои в паромном сообщении, ожидающие в очереди люди не теряют оптимизма, хотя можно встретить и более раздраженных пассажиров.

Loe edasi...

В Таллинне мужчина бросился под колеса автобуса

В воскресенье, 6 августа, на автобусной остановке в Таллинне мужчина бросился под колеса автобуса, мужчину доставили после ДТП в больницу.

Loe edasi...

Жителя Эстонии арестовали в России за неуплату налогов

Vene rublad Reuters

В Ивангороде на пограничном пункте задержали 54-летнего жителя Эстонии за неуплату налогов в России.

Loe edasi...

ФОТО: Крыши и стены домов в Старом Таллинне могут в любой момент обвалиться

Varinguoht vanalinnas Foto: Taavi Sepp

Несмотря на то, что Старый Таллинн является визитной карточкой всей Эстонии и районом с самой дорогой недвижимостью, ходить по некоторым его улицам просто опасно.

Loe edasi...

Огромное количество двойняшек и тройняшек в Эстонии: в чем же причины?

Nelikud Keskhaiglas Foto: ITK

Ида-Таллиннская центральная больница рапортует, что они буквально бьют рекорды: в июне у них после четырехлетнего перерыва родились тройняшки, а 9 июля – аж четверняшки! Да и близнецов, говорят врачи, в этом году небывало много, пишет "МК-Эстония".

Loe edasi...

ФОТО: Готовь елку летом?

Anni Arro

На днях на Пийбе маантеэ взору открылась необычная картина. В сторону Тарту ехал автомобиль, в кузове которого находилась красивая и пышная ель. Интересно, владелец уже готовится к Рождеству или просто перевозит елку?

Loe edasi...