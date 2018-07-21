ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение в McDonald´s, интервью Кальюранд, драка в клубе и последний день Baltic Sun

В ресторане McDonald´s группа молодых людей напала на человека и ограбила его. Марина Кальюранд дала больше интервью, а в Нраве продолжился фестиваль Baltic Sun. Также сегодня в водоемах Эстонии чуть не утонули несколько человека, а в ночном клубе Prive произошла драка. Читайте все самые важные новости дня в нашей подборке.
ВИДЕО: В таллиннском McDonald´s группа молодых людей напала на человека
Читатель Delfi прислал снятое вчера в Таллинне видео, на котором видно, как в ресторане McDonald´s группа молодых людей напала на человека, вытащила что-то у него из кармана, а затем убежала. Loe edasi...
Марина Кальюранд: конечно, я русская. И мой дом – Эстония
Весной выборы пройдут дважды. И если в Эстонии кого-то и можно назвать ”любимым политиком”, то, вероятно, им будет неожиданно примкнувшая к соцдемам Марина Кальюранд (55). Во время выборов президента, два года назад около 43 % эстоноземельцев посчитали, что хотели бы видеть ее в качестве главы государства, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО: И строители не помеха! В центре Таллинна женщина загорает на балконе в чем мать родила
На присланных в редакцию фотографиях видно, как на балконе одного из отелей в центре Таллинна женщина принимает воздушные ванны в чем мать родила. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Нарве выступил Александр Рыбак
В рамках проходящего в Нарве фестиваля Baltic Sun выступил победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак. Loe edasi...
18-21 июля в Нарве проходит четырехдневный фестиваль Baltic Sun. Одним из гостей фестиваля стала группа "Браво", выступление которой состоится сегодня. Loe edasi...
ФОТО: Смотрите, как прошел третий день фестиваля Baltic Sun!
Вчера на фестивале Baltic Sun состоялись выступления целой международной плеяды звезд: публика танцевала и подпевала таким артистам, как Радар & Койт Тооме и ”Curly Strings” из Эстонии, Эрья Люютинен из Финляндии, ”The Crossroadz” из России и Александр Рыбак из Норвегии. Loe edasi...
ВИДЕО: Мистика! К жителям Сааремаа на пикник заглянули два медвежонка
В одно из хозяйств на острове Сааремаа вечером в пятницу на запах еды пришли два медвежонка. Loe edasi...
Продавец Maxima не смогла обслужить клиента на эстонском: ”я из другой страны, так что не обязана знать язык”
Посетитель магазина Maxima на улице Юмера в Таллинне Яан рассказал о том, как стоявшая за прилавком продавщица не смогла ответить на его вопросы, заданные на эстонском языке, а в свое оправдание заявила, что приехала из-за рубежа. Loe edasi...
ФОТО: В Тарту пьяный мужчина ушел под воду: ему помогли спасатели и его собаки
Сегодня около 14 часов спасатели при помощи каната достали из реки Эмайыги в Тарту сильно пьяного мужчину, который во время купания стал уходить под воду. Loe edasi...
В Муствеэ чуть не утонул мужчина: сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии
Сегодня в 12:40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в устье реки Куллавере в волости Муствеэ ушел под воду 61-летний мужчина и найти его не удается. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Пожар на трассе: автогонщики остались без машины
Неприятный эпизод пережил на этапе чемпионата США по авторалли американский гонщик Кен Блок. "Форд Эскорт", которым управлял он, полностью сгорел на трассе. Loe edasi...
Молодой соцдем: Эстонии нужен министр интеграции
Член организации Молодые социал-демократы Павел Прокопенко в своем мнении в Eesti Päevaleht сказал, что Эстонии нужен министр по вопросам интеграции. Loe edasi...
ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Уникально! Прогулка на яхте по Нарове
В Нарве в рамках фестиваля Baltic Sun желающие могли проехаться на яхте по реке Нарва. По словам капитана судна, народу на каждую поездку собиралось много. Loe edasi...
”Феноменальная наглость!” Показания спидометра продающегося в Эстонии авто оказались в три раза меньше реальных
Читатель Delfi рассказал, что нашел на сайте auto24 объявление о продаже подержанного автомобиля Volkswagen Passat с пробегом 188 000 км (за семь лет). Loe edasi...
В ночном клубе Prive произошла драка: одному человеку потребовалась помощь медиков
Сегодня ночью в клубе Prive в центре Таллинна между двумя мужчинами произошла потасовка, в результате которой одному из них понадобилась помощь медиков. Loe edasi...
Украинские дзюдоисты не получат призовые из-за поездки в Россию
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинские дзюдоисты, завоевавшие бронзовые медали на командном чемпионате Европы в Екатеринбурге, не получат призовые за этот турнир, поскольку он проходил в России. Loe edasi...