ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение в McDonald´s, интервью Кальюранд, драка в клубе и последний день Baltic Sun

Весной выборы пройдут дважды. И если в Эстонии кого-то и можно назвать ”любимым политиком”, то, вероятно, им будет неожиданно примкнувшая к соцдемам Марина Кальюранд (55). Во время выборов президента, два года назад около 43 % эстоноземельцев посчитали, что хотели бы видеть ее в качестве главы государства, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: И строители не помеха! В центре Таллинна женщина загорает на балконе в чем мать родила

Lugeja foto

На присланных в редакцию фотографиях видно, как на балконе одного из отелей в центре Таллинна женщина принимает воздушные ванны в чем мать родила.

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ФОТО и ВИДЕО: В Нарве выступил Александр Рыбак

В рамках проходящего в Нарве фестиваля Baltic Sun выступил победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак.

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ФОТО и ВИДЕО: Группа "Браво" прибыла в Нарву

18-21 июля в Нарве проходит четырехдневный фестиваль Baltic Sun. Одним из гостей фестиваля стала группа "Браво", выступление которой состоится сегодня.

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ФОТО: Смотрите, как прошел третий день фестиваля Baltic Sun!

Martin Dremljuga/Baltic Sun

Вчера на фестивале Baltic Sun состоялись выступления целой международной плеяды звезд: публика танцевала и подпевала таким артистам, как Радар & Койт Тооме и ”Curly Strings” из Эстонии, Эрья Люютинен из Финляндии, ”The Crossroadz” из России и Александр Рыбак из Норвегии.

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ВИДЕО: Мистика! К жителям Сааремаа на пикник заглянули два медвежонка

Karu, kellega hiljuti kohtus loodusfotograaf Peeter Karask Foto: Peeter Karask

В одно из хозяйств на острове Сааремаа вечером в пятницу на запах еды пришли два медвежонка.

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Продавец Maxima не смогла обслужить клиента на эстонском: ”я из другой страны, так что не обязана знать язык”

Möödunud aastal tehti 322 sunniraha hoiatust ja sisse nõuti neist 178. Enamik sunniraha kasseeriti Maxima töötajatelt. Foto: Rauno Volmar

Посетитель магазина Maxima на улице Юмера в Таллинне Яан рассказал о том, как стоявшая за прилавком продавщица не смогла ответить на его вопросы, заданные на эстонском языке, а в свое оправдание заявила, что приехала из-за рубежа.

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ФОТО: В Тарту пьяный мужчина ушел под воду: ему помогли спасатели и его собаки

Foto: Kiur Kaasik

Сегодня около 14 часов спасатели при помощи каната достали из реки Эмайыги в Тарту сильно пьяного мужчину, который во время купания стал уходить под воду.

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В Муствеэ чуть не утонул мужчина: сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии

Peipsi järv septembris Foto: Anni Õnneleid

Сегодня в 12:40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в устье реки Куллавере в волости Муствеэ ушел под воду 61-летний мужчина и найти его не удается.

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ФОТО и ВИДЕО: Пожар на трассе: автогонщики остались без машины