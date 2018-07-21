21.07.2018, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение в McDonald´s, интервью Кальюранд, драка в клубе и последний день Baltic Sun


rus.delfi.ee
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Baltic Sun 3 päev
Baltic Sun 3 päevFoto: Martin Dremljuga

В ресторане McDonald´s группа молодых людей напала на человека и ограбила его. Марина Кальюранд дала больше интервью, а в Нраве продолжился фестиваль Baltic Sun. Также сегодня в водоемах Эстонии чуть не утонули несколько человека, а в ночном клубе Prive произошла драка. Читайте все самые важные новости дня в нашей подборке.

ВИДЕО: В таллиннском McDonald´s группа молодых людей напала на человека

Kaader videost

Читатель Delfi прислал снятое вчера в Таллинне видео, на котором видно, как в ресторане McDonald´s группа молодых людей напала на человека, вытащила что-то у него из кармана, а затем убежала.
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Марина Кальюранд: конечно, я русская. И мой дом – Эстония

„Hea tagala,” kõlab vastuseks küsimusele, kuidas Kaljurandade peres saadakse alati kõik tehtud. Kui abikaasa Kalle tegi magistritööd, oli lastega kodus Marina. Kui Marina läks Moskvasse suursaadikuks, jäi koju Kalle. Madis Veltman

Весной выборы пройдут дважды. И если в Эстонии кого-то и можно назвать ”любимым политиком”, то, вероятно, им будет неожиданно примкнувшая к соцдемам Марина Кальюранд (55). Во время выборов президента, два года назад около 43 % эстоноземельцев посчитали, что хотели бы видеть ее в качестве главы государства, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: И строители не помеха! В центре Таллинна женщина загорает на балконе в чем мать родила

Lugeja foto

На присланных в редакцию фотографиях видно, как на балконе одного из отелей в центре Таллинна женщина принимает воздушные ванны в чем мать родила.
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ФОТО и ВИДЕО: В Нарве выступил Александр Рыбак

В рамках проходящего в Нарве фестиваля Baltic Sun выступил победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак.
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ФОТО и ВИДЕО: Группа "Браво" прибыла в Нарву

ТОП

18-21 июля в Нарве проходит четырехдневный фестиваль Baltic Sun. Одним из гостей фестиваля стала группа "Браво", выступление которой состоится сегодня.
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ФОТО: Смотрите, как прошел третий день фестиваля Baltic Sun!

Martin Dremljuga/Baltic Sun

Вчера на фестивале Baltic Sun состоялись выступления целой международной плеяды звезд: публика танцевала и подпевала таким артистам, как Радар & Койт Тооме и ”Curly Strings” из Эстонии, Эрья Люютинен из Финляндии, ”The Crossroadz” из России и Александр Рыбак из Норвегии.
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ВИДЕО: Мистика! К жителям Сааремаа на пикник заглянули два медвежонка

Karu, kellega hiljuti kohtus loodusfotograaf Peeter Karask Foto: Peeter Karask

В одно из хозяйств на острове Сааремаа вечером в пятницу на запах еды пришли два медвежонка.
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Продавец Maxima не смогла обслужить клиента на эстонском: ”я из другой страны, так что не обязана знать язык”

Möödunud aastal tehti 322 sunniraha hoiatust ja sisse nõuti neist 178. Enamik sunniraha kasseeriti Maxima töötajatelt. Foto: Rauno Volmar

Посетитель магазина Maxima на улице Юмера в Таллинне Яан рассказал о том, как стоявшая за прилавком продавщица не смогла ответить на его вопросы, заданные на эстонском языке, а в свое оправдание заявила, что приехала из-за рубежа.
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ФОТО: В Тарту пьяный мужчина ушел под воду: ему помогли спасатели и его собаки

Foto: Kiur Kaasik

Сегодня около 14 часов спасатели при помощи каната достали из реки Эмайыги в Тарту сильно пьяного мужчину, который во время купания стал уходить под воду.
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В Муствеэ чуть не утонул мужчина: сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии

Peipsi järv septembris Foto: Anni Õnneleid

Сегодня в 12:40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в устье реки Куллавере в волости Муствеэ ушел под воду 61-летний мужчина и найти его не удается.
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ФОТО и ВИДЕО: Пожар на трассе: автогонщики остались без машины

Неприятный эпизод пережил на этапе чемпионата США по авторалли американский гонщик Кен Блок. "Форд Эскорт", которым управлял он, полностью сгорел на трассе.
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Молодой соцдем: Эстонии нужен министр интеграции

Foto on illustratiivne Foto: Hendrik Osula

Член организации Молодые социал-демократы Павел Прокопенко в своем мнении в Eesti Päevaleht сказал, что Эстонии нужен министр по вопросам интеграции.
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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Уникально! Прогулка на яхте по Нарове

В Нарве в рамках фестиваля Baltic Sun желающие могли проехаться на яхте по реке Нарва. По словам капитана судна, народу на каждую поездку собиралось много.
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”Феноменальная наглость!” Показания спидометра продающегося в Эстонии авто оказались в три раза меньше реальных

Foto: Priit Simson

Читатель Delfi рассказал, что нашел на сайте auto24 объявление о продаже подержанного автомобиля Volkswagen Passat с пробегом 188 000 км (за семь лет).
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В ночном клубе Prive произошла драка: одному человеку потребовалась помощь медиков

Foto: Ilmar Saabas

Сегодня ночью в клубе Prive в центре Таллинна между двумя мужчинами произошла потасовка, в результате которой одному из них понадобилась помощь медиков.
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Украинские дзюдоисты не получат призовые из-за поездки в Россию

Ukraina lipp Foto: Stringer, Sputnik

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинские дзюдоисты, завоевавшие бронзовые медали на командном чемпионате Европы в Екатеринбурге, не получат призовые за этот турнир, поскольку он проходил в России.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение в McDonald´s, интервью Кальюранд, драка в клубе и последний день Baltic Sun

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В ресторане McDonald´s группа молодых людей напала на человека и ограбила его. Марина Кальюранд дала больше интервью, а в Нраве продолжился фестиваль Baltic Sun. Также сегодня в водоемах Эстонии чуть не утонули несколько человека, а в ночном клубе Prive произошла драка. Читайте все самые важные новости дня в нашей подборке.
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