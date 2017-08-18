ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение на прохожих в Турку и предотвращение второго теракта в Барселоне

После вчерашнего теракта полиция Испании предотвратила второй теракт в Барселоне и установила личность исполнителя первого теракта. В центре Турку человек с ножом ранил 8 прохожих, двое из которых скончались. Читайте также как Хиллар Тедер ”вылетел” из рейтинга самых богатых людей Эстонии.

Теракт в Барселоне: что известно к этому моменту

Hispaania politseinikud Barcelona terrorirünnaku järel Foto: PAU BARRENA, AFP

По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, пропахавшего толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны.

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Полиция Испании: предотвращен второй теракт

Spain Barcelona Pedestrians Hit Foto: Manu Fernandez, AP

Как сообщила испанская полиция, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне.

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Эстонцы в Барселоне: гудят сирены, центр города парализован

SPAIN-ACCIDENT-RAMBLA Foto: JOSEP LAGO, AFP

В четверг, 17 августа, вечером в центре Барселоны произошел теракт: фургон въехал в толпу. По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы. Находящиеся в тот момент в Барселоне эстонцы рассказали Delfi об обстановке в городе.

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Установлена личность исполнителя теракта в Барселоне

Foto: Web Kiwi

Основным подозреваемым в совершении теракта в Барселоне является 18-летний Мусса Укабир, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на испанское издание El Pais.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Теракт в Барселоне. Как развивались события

Barcelona terrorirünnakute graafik Graafik: Heleri Kuris ja Ats Nukki

В четверг, 17 августа, вечером в центре Барселоны произошел теракт: фургон въехал в толпу. Погибли 13 человек, пострадали более 100.

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45 фонарей установили в Нарве там, где их никогда не было. Подрядчик сильно рисковал

Roman Vikulov, Delfi

На построенном еще в советское время довольно оживленном сегодня участке дороги по улице Кадастику, от Электрияма тээ до перекрестка с улицей Кулгу, фонарей никогда не было. Также их не было на 1-й Паэмурру, соединяющей улицу Кадастику с Уусклюла и идущей вдоль частных жилых домов.

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Финские СМИ: в Таллинне продуктовая корзина на 25% дороже, чем в Хельсинки

Pilt on illustreeriv Foto: Rauno Volmar

Продающиеся в эстонских магазинах продовольственные товары стали дорогими и для финнов, пишет издание финское Iltalehti, которое сравнило продуктовую корзину в Таллинне и Хельсинки.

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Юферева покинула НКО, собиравшее деньги на бионическую ногу Сависаару

Edgar Savisaar ja Maria Jufereva Foto: Ain Liiva.

Мария Юферева подала сегодня заявление о выходе из состава правления НКО Jalg Alla, так члены правления не пришли к единодушию в вопросе дальнейшей помощи людям, потерявшим конечности, значится в пресс-релизе.

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Что случилось? Как Хиллар Тедер ”вылетел” из рейтинга самых богатых людей Эстонии

Rauno Volmar

Бизнесмен Хиллар Тедер (54) связан с несколькими коррупционными скандалами. Долгое время он занимал первые места в рейтинге самых богатых людей страны по версии Äripäev, но в прошлом году его дела стремительно пошли на спад, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО и ВИДЕО: В центре Турку человек с ножом ранил 8 прохожих, двое скончались

Foto: Eero Vabamägi

В Финляндии в центре города Турку на Пуутори и Кауппатори идет полицейская операция. По данным очевидцев, в районе были слышны выстрел или выстрелы. На Пуутори, согласно очевидцам, один человек погиб и двое ранены. На Кауппатори тоже имеются раненые.

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ФОТО: Кальюлайд: все живущие в Эстонии люди должны гордиться своей национальностью и культурой

Foto: Viktor Burkivski, Integratsiooni sihtasutus

Сегодня на проходящей в Эстонском национальном музее встрече эстонских зонтичных организаций и соответствующих организаций национальных меньшинств президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что гордится тем, что родом с Сааремаа. Так же, как и все проживающие в Эстонии люди должны гордиться своей национальностью и культурой.

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ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, что происходит на финских зверофермах

Финская организация по защите прав животных Oikeutta Eläimille опубликовала тайно снятые видео и фотографии со зверофермы, на которой запечатлены песцы огромных размеров.

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