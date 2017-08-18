ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение на прохожих в Турку и предотвращение второго теракта в Барселоне

После вчерашнего теракта полиция Испании предотвратила второй теракт в Барселоне и установила личность исполнителя первого теракта. В центре Турку человек с ножом ранил 8 прохожих, двое из которых скончались. Читайте также как Хиллар Тедер ”вылетел” из рейтинга самых богатых людей Эстонии.
Теракт в Барселоне: что известно к этому моменту
По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, пропахавшего толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны.
Loe edasi...
Полиция Испании: предотвращен второй теракт
Как сообщила испанская полиция, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне.
Loe edasi...
Эстонцы в Барселоне: гудят сирены, центр города парализован
ТОП
В четверг, 17 августа, вечером в центре Барселоны произошел теракт: фургон въехал в толпу. По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы. Находящиеся в тот момент в Барселоне эстонцы рассказали Delfi об обстановке в городе.
Loe edasi...
Установлена личность исполнителя теракта в Барселоне
Основным подозреваемым в совершении теракта в Барселоне является 18-летний Мусса Укабир, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на испанское издание El Pais.
Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Теракт в Барселоне. Как развивались события
В четверг, 17 августа, вечером в центре Барселоны произошел теракт: фургон въехал в толпу. Погибли 13 человек, пострадали более 100.
Loe edasi...
45 фонарей установили в Нарве там, где их никогда не было. Подрядчик сильно рисковал
На построенном еще в советское время довольно оживленном сегодня участке дороги по улице Кадастику, от Электрияма тээ до перекрестка с улицей Кулгу, фонарей никогда не было. Также их не было на 1-й Паэмурру, соединяющей улицу Кадастику с Уусклюла и идущей вдоль частных жилых домов.
Loe edasi...
Финские СМИ: в Таллинне продуктовая корзина на 25% дороже, чем в Хельсинки
Продающиеся в эстонских магазинах продовольственные товары стали дорогими и для финнов, пишет издание финское Iltalehti, которое сравнило продуктовую корзину в Таллинне и Хельсинки.
Loe edasi...
Юферева покинула НКО, собиравшее деньги на бионическую ногу Сависаару
Мария Юферева подала сегодня заявление о выходе из состава правления НКО Jalg Alla, так члены правления не пришли к единодушию в вопросе дальнейшей помощи людям, потерявшим конечности, значится в пресс-релизе.
Loe edasi...
Что случилось? Как Хиллар Тедер ”вылетел” из рейтинга самых богатых людей Эстонии
Бизнесмен Хиллар Тедер (54) связан с несколькими коррупционными скандалами. Долгое время он занимал первые места в рейтинге самых богатых людей страны по версии Äripäev, но в прошлом году его дела стремительно пошли на спад, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В центре Турку человек с ножом ранил 8 прохожих, двое скончались
В Финляндии в центре города Турку на Пуутори и Кауппатори идет полицейская операция. По данным очевидцев, в районе были слышны выстрел или выстрелы. На Пуутори, согласно очевидцам, один человек погиб и двое ранены. На Кауппатори тоже имеются раненые.
Loe edasi...
ФОТО: Кальюлайд: все живущие в Эстонии люди должны гордиться своей национальностью и культурой
Сегодня на проходящей в Эстонском национальном музее встрече эстонских зонтичных организаций и соответствующих организаций национальных меньшинств президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что гордится тем, что родом с Сааремаа. Так же, как и все проживающие в Эстонии люди должны гордиться своей национальностью и культурой.
Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, что происходит на финских зверофермах
Финская организация по защите прав животных Oikeutta Eläimille опубликовала тайно снятые видео и фотографии со зверофермы, на которой запечатлены песцы огромных размеров.
Loe edasi...