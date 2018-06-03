03.06.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение медведя на фотографа, открытие в США выставки об Эстонии и протаранившая 12 авто девушка


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение медведя на фотографа, открытие в США выставки об Эстонии и протаранившая 12 авто девушка
Okupatsioonide muuseum

В Америке открылась уникальная передвижная выставка об Эстонии, а в самой Эстонии на фотографа-любителя в лесу напал медведь, а пьяная 18-летняя девушка протаранила на своем автомобиле еще 12 машин. Об этих и других самых интересных событиях читайте в нашей традиционной подборке!

ФОТО: ”Сердце ушло в пятки и я подумал, что останусь здесь навсегда….” Фотограф-любитель столкнулся в лесу с медведем

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В Таллинне пьяная 18-летняя девушка без прав протаранила 12 автомобилей

Öösel kontrolliti Viljandis autojuhte Foto: Kenno Soo

В ночь на субботу, около трех часов, на Мустамяэ теэ в Талинне 18-летняя девушка без прав на машине протаранила 12 автомобилей.
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ФОТО: "Рассказать всему миру о маленькой Эстонии". В Америке открыли большую передвижную выставку об ЭР

Okupatsioonide muuseum

Вчера, 2 июня, в Калифорнии, в университетском городке всемирного известного университета Стэнфорд, состоялось открытие единственной в своём роде передвижной выставки Музея оккупаций ”Masters of our own homes: Estonia 100”, сообщает пресс-служба музея.
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