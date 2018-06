ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение медведя на фотографа, открытие в США выставки об Эстонии и протаранившая 12 авто девушка

ФОТО: "Рассказать всему миру о маленькой Эстонии". В Америке открыли большую передвижную выставку об ЭР

Okupatsioonide muuseum

Вчера, 2 июня, в Калифорнии, в университетском городке всемирного известного университета Стэнфорд, состоялось открытие единственной в своём роде передвижной выставки Музея оккупаций ”Masters of our own homes: Estonia 100”, сообщает пресс-служба музея.

Март Хельме назвал чернокожих неграми и пустоголовыми. Неудачная шутки или …?

Mart Helme Foto: Sven Arbet

В понедельник в Лихула было открыто новое отделение партии EKRE. Перед открытием в баре под названием Särts состоялось собрание, на котором Март Хельме выступил перед полусотней слушателей с речью, пишет Lääne Elu.

Опять двадцать пять! Клиенты Novatours "застряли" в Греции из-за неисправности SmartLynx

Smartlynx Estonia lennuk Foto: Andres Putting

Вчера вечером туроператор Novatours доставил отдыхавших в Греции эстонцев в аэропорт и пожелал счастливого полета, но из-за технической неисправности самолета SmartLynx рейс не состоялся и в 3 часа ночи людей доставили обратно в отель.

Выигрывайте подарки от портала Rus.Delfi в утренней программе ”Полный вперед!” на ”Русском Радио"!

Фото: Русское радио

Начиная с 4 июня, по понедельникам, в утреннем эфире не пропустите игру ”Метод Delfi” — игру для самых внимательных слушателей ”Русского Радио” и читателей портала ”Delfi”.

Обзор эстонской прессы: тварь я дрожащая или хозяин Эстонии?

Фото: Бюро депутата Европарламента Яны Тоом

Представляем вашему вниманию обзор эстонской прессы, подготовленный Бюро депутата Европарламента Яны Тоом. На этой неделе эстонские СМИ обсуждали кодекс этики Центристской партии, отмену школьных экзаменов, падение Игоря Манга, проблему русского языка — и о русских тоже не забывали.

ФОТО: Связанный с уголовным миром мужчина с пестрой судьбой продает роскошную виллу в Пирита

Тоомас Каяк попадал в орбиту внимания прессы, прежде всего, по двум причинам. Так, в конце 90-х и начале 2000-х говорили о его связях с уголовными авторитетами, а позже — о причастности к ”румынской афере” Пеэпа Аавиксоо.

