ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение медведя на фотографа, открытие в США выставки об Эстонии и протаранившая 12 авто девушка

В Америке открылась уникальная передвижная выставка об Эстонии, а в самой Эстонии на фотографа-любителя в лесу напал медведь, а пьяная 18-летняя девушка протаранила на своем автомобиле еще 12 машин. Об этих и других самых интересных событиях читайте в нашей традиционной подборке!
ФОТО: ”Сердце ушло в пятки и я подумал, что останусь здесь навсегда….” Фотограф-любитель столкнулся в лесу с медведем
Фотограф-любитель Пеэтер Караск решил поснимать природу, но неожиданно встретился лицом к лицу с медведем. По словам мужчины, это было самое страшное событие его жизни. Loe edasi...
В Таллинне пьяная 18-летняя девушка без прав протаранила 12 автомобилей
В ночь на субботу, около трех часов, на Мустамяэ теэ в Талинне 18-летняя девушка без прав на машине протаранила 12 автомобилей. Loe edasi...
ФОТО: "Рассказать всему миру о маленькой Эстонии". В Америке открыли большую передвижную выставку об ЭР
Вчера, 2 июня, в Калифорнии, в университетском городке всемирного известного университета Стэнфорд, состоялось открытие единственной в своём роде передвижной выставки Музея оккупаций ”Masters of our own homes: Estonia 100”, сообщает пресс-служба музея. Loe edasi...
Март Хельме назвал чернокожих неграми и пустоголовыми. Неудачная шутки или …?
В понедельник в Лихула было открыто новое отделение партии EKRE. Перед открытием в баре под названием Särts состоялось собрание, на котором Март Хельме выступил перед полусотней слушателей с речью, пишет Lääne Elu. Loe edasi...
Опять двадцать пять! Клиенты Novatours "застряли" в Греции из-за неисправности SmartLynx
Вчера вечером туроператор Novatours доставил отдыхавших в Греции эстонцев в аэропорт и пожелал счастливого полета, но из-за технической неисправности самолета SmartLynx рейс не состоялся и в 3 часа ночи людей доставили обратно в отель. Loe edasi...
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Начиная с 4 июня, по понедельникам, в утреннем эфире не пропустите игру ”Метод Delfi” — игру для самых внимательных слушателей ”Русского Радио” и читателей портала ”Delfi”. Loe edasi...
Обзор эстонской прессы: тварь я дрожащая или хозяин Эстонии?
Представляем вашему вниманию обзор эстонской прессы, подготовленный Бюро депутата Европарламента Яны Тоом. На этой неделе эстонские СМИ обсуждали кодекс этики Центристской партии, отмену школьных экзаменов, падение Игоря Манга, проблему русского языка — и о русских тоже не забывали. Loe edasi...
ФОТО: Связанный с уголовным миром мужчина с пестрой судьбой продает роскошную виллу в Пирита
Тоомас Каяк попадал в орбиту внимания прессы, прежде всего, по двум причинам. Так, в конце 90-х и начале 2000-х говорили о его связях с уголовными авторитетами, а позже — о причастности к ”румынской афере” Пеэпа Аавиксоо. Loe edasi...
С понедельника погода станет хуже, по всей стране пройдут дожди
Последнее время погода нас радовала, но уже с понедельника следует ожидать похолодания и дождей. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Словно взаправду! В Старом Таллинне состоялся рыцарский турнир
Вчера в рамках Дней Старого Таллинна состоялся рыцарский турнир Old Tallinn Cup (”Кубок Старого Таллинна”). Прошли как мужские, так и женские командные бои. Loe edasi...
ВИДЕО: На главного тренера сборной России упал рекламный щит
Второй день чемпионата Европы по художественной гимнастике, проходящий в испанской Гвадалахаре, был отмечен одним неприятным инцидентом. На главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову упал большой рекламный щит. Loe edasi...
ФОТО: В Вильяндимаа столкнулись две машины: трое пострадавших
Вчера в 22:30 в деревне Вана-Выйду в Вильяндимаа произошла авария. Loe edasi...