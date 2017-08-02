ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Наказание матери-вегану, миллионы для Ида-Вирумаа и оптимизм эстонцев в отношении ЕС

Сегодня, 2 августа были обнародованы результаты исследований "Евробарометр", согласно которым большинство европейцев (и жители Эстонии в частности) настроены оптимистично в отношении ЕС. Также мы рассказали о том, какие проекты будут реализованы в Ида-Вирумаа на выделенные EAS 12 млн евро и о том, как мать-вегана признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своего десятимесячного ребенка. Об этих и других важных новостях дня — в нашей подборке.

Исследование: оптимизм в отношении ЕС среди жителей Эстонии неуклонно растет

Сегодня были обнародованы результаты исследований ” Стандартный

Евробарометр” и ”Флеш-Евробарометр” (был проведен за пределами ЕС).

Выяснилось, что большинство европейцев настроены оптимистично в

отношении будущего ЕС и экономики своей страны.

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Рассказываем, какие проекты будут реализованы в Ида-Вирумаа на выделенные EAS 12 млн евро

Ida-Virumaa põnevamad turismiatraktsioonid Foto: Madis Veltman

Государственное Целевое учреждение развития предпринимательства в рамках второго тура программы повышения конкурентоспособности регионов поддержало 18 инвестиционных проектов в Харьюмаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа на 21 млн евро в целом. Больше половины этой суммы, почти 12 миллионов, приходится на проекты, связные с развитием Ида-Вирумаа.

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Прецедент! Мать-веган виновна в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка

фото иллюстративное Ekspress Meedia

Женщина полтора года находилась под следствием, так как неправильным питанием причинила тяжкий вред здоровью своего десятимесячного ребенка. Мать признали виновной, она обязана оплатить лечение, пишет Eesti Ekspress.

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Водители автобусов Hansa Liinid — о проблемах с зарплатой, графиком и борьбе за права трудящихся

фото иллюстративное Foto: Olev Mihkelmaa, Hansa Liinid

Вчера Eesti Päevaleht писала, что водитель Hansa Bussiliinid AS обнаружил в расчетах рабочего времени ошибку, из-за которой он на протяжение семи месяцев получал меньшую зарплату. Мужчина недополучил в общей сложности более 360 евро. Разочарованный водитель решил уволиться, но работодатель сам прекратил с ним договор, пишет Eesti Päevaleht.

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Где запропастилась обещанная буря с грозой? Отвечает синоптик

Klimatoloog Ain Kallis Foto: Sven Arbet

На вопрос Maaleht отвечает синоптик метеослужбы Тайми Пальяк:

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Защитники животных опубликовали шокирующее видео о яйцах Rimi, компания оценит ситуацию

Foto: Karin Kaljuläte

Во вторник, 1 августа, латвийское общество "Свобода животных" (Dzīvnieku brīvība) привлекло внимание к размещенному литовской организацией по защите животных Tušti narvai видео, на котором запечатлены содержащиеся в плохих условиях куры-несушки с литовской птицефермы, где производятся яйца, продаваемые в Латвии под брендом розничного торговца Rimi Latvia. В компании Rimi Latvia обещают оценить ситуацию и проверить условия на литовских птицефермах.

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Полиция ищет мужчину, который занимался самоудовлетворением в Meriton Spa

Pixabay

В начале июня, а именно в День защиты детей, в Таллинне в женской душевой Meriton Spa 16-летняя девушка столкнулась с онанистом.

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Пособия меняются: кого и какие изменения вскоре коснутся и сколько будут получать люди?

Materiaalses puuduses elas võrreldes kriisieelse tasemega pea kümme protsenti rohkem inimesi Foto: Ester Vaitmaa

Министерство социальных дел обещает вскоре улучшить жизнь населения. Одна из целевых групп — малообеспеченные семьи. Для них готовят изменения в получении прожиточного пособия, которое с 2018 года будет больше, и платить его будут уже по-другой системе. Об этих и других изменениях специально для ”МК-Эстонии” рассказал вице-канцлер министерства Райт Куузе.

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Читатель Delfi: после мойки на заправке у меня поцарапаны две двери

Foto on illustratiivne Foto: Karin Kaljuläte

В редакцию Delfi обратился Дмитрий, который утверждает, что в результате мытья автомобиля на заправке Olerex его машина была сильно поцарапана. Представители фирмы не согласны с обвинением и уверены, что щетки, которые используются для мытья машины, технически не могут нанести подобные повреждения.

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Очередь на лечение от злоупотребления алкоголем растянулась в Таллинне на месяц

Alkoholi tarbimine avalikus kohas Foto: Hendrik Saarnak

Лечение нарушений из-за злоупотребления алкоголем в Эстонии в среднем может быть доступно уже через пару дней после обращения, но в столице записывающиеся на него сегодня начнут лечиться только в конце августа, рассказывает газета Eesti Päevaleht.

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ФОТО: В ходе строительных работ в Кадриорге обнаружили останки старинного судна

Foto: Andres Putting

Сегодня в ходе проведения строительных работ в столичном районе Кадриорг из недр земли достали остов погибшего судна.

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ФОТО DELFI: При застройке квартала Маакри повредили деревья

Maakri tänava puud on viga saanud Foto: Priit Simson

В Таллинне в квартале Маакри в ходе строительных работ вокруг нескольких объектов повредили деревья.

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ФОТО и ВИДЕО: Пьяный десантник в День ВДВ напал на корреспондента НТВ в прямом эфире

Ekraainitõmmis

Корреспондента НТВ, освещавшего празднование в столице Дня ВДВ, пьяный хулиган из компании десантников атаковал в прямом эфире, сообщает NEWSru.com со ссылкой на телеканал.

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ВИДЕО: Как такое возможно? Прыгнул без парашюта и остался жив

Parasummer 2017 Foto: Ago Tammik

42-летний Люк Айкинс установил мировой рекорд, совершив прыжок без парашюта с высоты 7,6 км.

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ГРАФИК: Результаты весенней сессии — какие депутаты реже всего появлялись в Рийгикогу?

Ekspress Meedia

Из 72 заседаний весенней сессии Рийгикогу во всех принимали участие только шестеро народных избранников, один раз отсуствовали 11 членов. С января по июнь больше всех отсутствовали Калле Паллинг (Партия Реформ) и Ээрик-Нийлес Кроссь (Партия Реформ) — по 22 раза.

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Пятиевровый вегебургер от Cirkle K оказался неполноценным

Lugeja foto

Вегебургер, приобретенный давеча клиентом на одной из заправочных станций сети Cirkle K, неприятно удивил клиента, пишет Kasulik.

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