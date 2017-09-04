ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало учебного года и предвыборная мишура

На улицах Таллинна усилились пробки - значит учебный год действительно начался. Читайте, чем занимались центристы в воскресенье и что происходило на пресс-конференции союза Сависаара, Сыырумаа и Мыйза. Также не пропустите новый минидок Delfi!

Приход Lidl в Эстонию поставит в трудное положение как торговцев, так и производителей

Reuters

По словам председателя правления Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомета Сырмуса, приход немецкой сети дешевых товаров в Эстонию принесет ценовое давление не только на сети магазинов, но и на эстонских производителей.

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Надувается или нет? Есть ли риск нового "пузыря" на рынке жилья в Балтии

Foto: Shutterstock

Девять лет назад, осенью 2008 года, Латвию накрыл самый мощный за два десятка лет экономический кризис. Лопнул ипотечный "пузырь", рухнул крупнейший частный банк, открытые границы подхлестнули миграцию. Эстония и Литва пострадали меньше, но рынок недвижимости "встал" везде. Сегодня он ожил, банки снова дают кредиты, а зарплаты растут. В СМИ и комментариях экспертов замелькало слово "перегрев". Латвийский портал Delfi попытался разобраться, как сейчас решается "квартирный вопрос" в Риге, Таллине и Вильнюсе, и есть ли повод для опасений по поводу нового "пузыря".

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ФОТО: Начало учебного года и ремонт дорог стали причиной пробок на улицах Таллинна

Foto: Tiit Blaat

Ремонт многих таллиннских дорог не завершен к начавшемуся учебному году. Новая рабочая неделя и незаконченное дорожное строительство нарушают движение настолько, что образуются пробки.

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Архив ЦРУ: партизан в Балтии контролировал КГБ

CIA Foto: Carolyn Kaster, AP

Аналитики Центрального разведывательного управления США к середине 1950-х годов пришли к выводу, что движение национального сопротивления в странах Балтии находилось под контролем КГБ. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы из архивов ЦРУ, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на Rus.lsm.lv.

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Экс-мэры Таллинна получают от города выплату, которая больше пособия для семей с тремя детьми

Foto: Delfi, Õhtuleht / kollaž

Бывшие мэры Таллинна Тынис Пальтс, Иви Ээнмаа и Харри Луми продолжают получать ежемесячное ”мэрское пособие” от города.

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МИНИДОК DELFI: Вот так трюки! Как мальчик стал "девочкой"

Чирлидеры — это (сейчас в основном) девушки, которые танцуют и подзадоривают публику во время перерывов спортивных матчей. При этом первыми чирлидерами в XIX веке были мужчины.

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ФОТО: Мусорный контейнер Минобра был до краев заполнен справочниками

Haridus- ja teadusministeeriumi prügikast Foto: erakogu

В социальной сети распространяется фотография, на которой видно, что в находящийся поблизости от здания Министерства образования и науки на Тынисмяги контейнер для картонной и бумажной упаковки выброшены как энциклопедии, так и другие справочники. Такую картину увидел Индрек Суур вчера около семи часов вечера.

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ФОТО: Уже виден брак? С фасада нового здания Гимназии Густава Адольфа упали флаги

GAGi Kotzebue koolimaja avamine Foto: Andres Putting

В понедельник вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и директор школы Хендрик Агер празднично открыли новое здание Гимназии Густава Адольфа на улице Коцебу.

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ФОТО: Избирательный союз Сависаара, Сыырумаа и Мыйза назвал первые номера по округам

Foto: Karin Kaljuläte

В понедельник на пресс-конференции "Избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна" общественности представили первые номера окружных списков. Всего на местные выборы в этом избирательном союзе идет 118 кандидатов.

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ФОТО: На пресс-конференцию союза Сависаара, Сыырумаа и Мыйза пришлось вызывать скорую

Toomas Lepale kutsuti kiirabi Foto: Karin Kaljuläte

С проходившей сегодня пресс-конференции "Избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна" увезли в больницу бывшего главу Tallinna TV Тоомаса Леппа, которому стало плохо.

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ФОТО: Центристы устроили в Старом городе торжественное шествие

Foto: Madis Veltman

В воскресенье, незадолго после выдворения Ольги Ивановой из партии, центристы во главе с лидером партии премьер-министром Юри Ратасом устроили в Старом городе в Таллинне торжественное шествие с живой музыкой, флагами и транспарантами.

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В Финляндии обитатели центра приема беженцев взяли в заложники охранников

Foto: Eero Vabamägi

В одном из центров по приему беженцев в городе Ювяскюля в Финляндии проходит полицейская операция, сообщает YLE.

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ВИДЕО-ПОЕЗДКА по обновленному трамвайному маршруту от Таллиннского аэропорта

Теперь на трамвае можно доехать прямиком до Таллиннского аэропорта. Трамвайная линия 4 обретет две новые остановки — "Юлемисте линнак" и "Леннуяам".

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ФОТО: Смотрите и завидуйте! Грибной улов читателей Delfi

Foto: Delfi lugeja

Многие читатели Delfi откликнулись на наш призыв прислать фото грибного улова, который удалось собрать на минувших выходных. Смотрите и завидуйте, если сами так и не добрались в лес!

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