ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало председательства Эстонии в ЕС и незапланированные танцы на площади Вабадузе

Вот и пролетел июнь, и наступил второй месяц лета. Эстония впервые возглавила Совет Евросоюза, а в Таллинне проходит завершаюший день XII Молодежного праздника танца. Смотрите, как танцоры устроили стихийное выступление на площади вабадузе, и читайте о тайном договоре EKRE с центристами.

Эстония впервые возглавила Совет ЕС: что нужно знать об этом?

Laulupeo kontserdi emotsioonid Foto: Mikk Mihkel Vaabel

1 июля — исторический для Эстонии день. Это первый день председательства Эстонии в Совете Европейского союза, который наша страна возглавляет впервые. Читайте подборку самой важной информации, которую над знать о председательстве в ЕС.

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ВИДЕО: Смотрите, как "живые узоры" сменяют друг друга на Празднике танца

В этом ускоренном видео с прошедшего вчера Праздника танца видно, как танцоры составляют красивые узоры, которые затем движутся по стадиону. Посмотрите все вчерашнее выступление всего за три минуты!

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ФОТО: Смотрите, кто из политиков засветился на Празднике танца

Foto: Karli Saul

Вчера прошло первое выступление в рамках XII Молодежного праздника песни и танца. На мероприятие пришли многие эстонские политики, включая премьер-министра Юри Ратаса и бывшего премьера Андруса Ансипа - в народном костюме!

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Погода победила: дневное выступление в рамках Праздника танца отменяется

Tantsupidu Foto: Karli Saul

Основываяся на прогнозе погоды, организаторы Молодежного праздника танца решили отменить дневное выступление в субботу в 13:00.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Танцевальные коллективы и Иво Линна собрались на площади Вабадузе на стихийное выступление

После решения организаторов Праздника танца отменить дневное выступление, некоторые танцевальные группы решили собраться на площади Вабадузе в 14:00, чтобы провести там время и потанцевать.

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ФОТО DELFI: Не пропустите последнее выступление Праздника танца

Foto: Karin Kaljuläte

Началось вечернее выступление, которое завершает Праздник танца. Погода сегодня намного лучше, чем вчера — как уж тут не пуститься в пляс!

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ФОТО и ВИДЕО: В Ида-Таллиннской центральной больнице родились первые тройняшки за 4 года

Конец июня стал для роддома Ида-Таллиннской центральной больницы особенным, потому что спустя несколько лет там снова появились на свет тройняшки — два мальчика и девочка.

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Две трагедии в "Тондираба" вынуждают закупить дефибрилляторы

Esimene jäähokimäng Lasnamäel Rabahallis Foto: MARI LUUD

Минувшей зимой в ледовом холле "Тондираба" с интервалом в три месяца произошли два несчастных случая со смертельными исходами: во время тренировок любительских хоккейных команд из-за проблем с сердцем скончались два ветерана.

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Тайный договор с центристами принес EKRE 100 тысяч евро на выполнение предвыборных обещаний

Martin Helme Foto: Priit Simson

В ноябре прошлого года председатель фракции EKRE в Рийгикогу Мартин Хельме разослал некоторым руководящим членам партии письмо, в котором говорилось о соглашении с Центристской партией, и что EKRE хитрым путем получит дополнительные 100 000 евро ”крышевых” денег.

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Читатель: почему Coca-Cola Plaza продает несвежий попкорн с пола?

Lugeja foto

Delfi Kasulik написал читатель, недовольный обслуживанием в кинотеатре Coca-Cola Plaza в Таллинне. По его словам, там не только продают несвежий попкорн, но и хранят его на полу.

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ФОТО: Лионель Месси сыграл грандиозную свадьбу

PEOPLE-MESSI/WEDDING Foto: MARCOS BRINDICCI, REUTERS

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси женился на матери своих детей Антонелле Рокуццо.

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