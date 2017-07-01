ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало председательства Эстонии в ЕС и незапланированные танцы на площади Вабадузе

Вот и пролетел июнь, и наступил второй месяц лета. Эстония впервые возглавила Совет Евросоюза, а в Таллинне проходит завершаюший день XII Молодежного праздника танца. Смотрите, как танцоры устроили стихийное выступление на площади вабадузе, и читайте о тайном договоре EKRE с центристами.
Эстония впервые возглавила Совет ЕС: что нужно знать об этом?
1 июля — исторический для Эстонии день. Это первый день председательства Эстонии в Совете Европейского союза, который наша страна возглавляет впервые. Читайте подборку самой важной информации, которую над знать о председательстве в ЕС.
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ВИДЕО: Смотрите, как "живые узоры" сменяют друг друга на Празднике танца
В этом ускоренном видео с прошедшего вчера Праздника танца видно, как танцоры составляют красивые узоры, которые затем движутся по стадиону. Посмотрите все вчерашнее выступление всего за три минуты!
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ФОТО: Смотрите, кто из политиков засветился на Празднике танца
Вчера прошло первое выступление в рамках XII Молодежного праздника песни и танца. На мероприятие пришли многие эстонские политики, включая премьер-министра Юри Ратаса и бывшего премьера Андруса Ансипа - в народном костюме!
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Погода победила: дневное выступление в рамках Праздника танца отменяется
Основываяся на прогнозе погоды, организаторы Молодежного праздника танца решили отменить дневное выступление в субботу в 13:00.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Танцевальные коллективы и Иво Линна собрались на площади Вабадузе на стихийное выступление
После решения организаторов Праздника танца отменить дневное выступление, некоторые танцевальные группы решили собраться на площади Вабадузе в 14:00, чтобы провести там время и потанцевать.
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ФОТО DELFI: Не пропустите последнее выступление Праздника танца
Началось вечернее выступление, которое завершает Праздник танца. Погода сегодня намного лучше, чем вчера — как уж тут не пуститься в пляс!
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ФОТО и ВИДЕО: В Ида-Таллиннской центральной больнице родились первые тройняшки за 4 года
Конец июня стал для роддома Ида-Таллиннской центральной больницы особенным, потому что спустя несколько лет там снова появились на свет тройняшки — два мальчика и девочка.
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Две трагедии в "Тондираба" вынуждают закупить дефибрилляторы
Минувшей зимой в ледовом холле "Тондираба" с интервалом в три месяца произошли два несчастных случая со смертельными исходами: во время тренировок любительских хоккейных команд из-за проблем с сердцем скончались два ветерана.
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Тайный договор с центристами принес EKRE 100 тысяч евро на выполнение предвыборных обещаний
В ноябре прошлого года председатель фракции EKRE в Рийгикогу Мартин Хельме разослал некоторым руководящим членам партии письмо, в котором говорилось о соглашении с Центристской партией, и что EKRE хитрым путем получит дополнительные 100 000 евро ”крышевых” денег.
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Читатель: почему Coca-Cola Plaza продает несвежий попкорн с пола?
Delfi Kasulik написал читатель, недовольный обслуживанием в кинотеатре Coca-Cola Plaza в Таллинне. По его словам, там не только продают несвежий попкорн, но и хранят его на полу.
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ФОТО: Лионель Месси сыграл грандиозную свадьбу
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси женился на матери своих детей Антонелле Рокуццо.
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