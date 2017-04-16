ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало празднования 100-летия ЭР, референдум в Турции и Пасха

Сегодня, 16 апреля, с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начался трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики. В этот же день в Турции прошел референдум о расширении полномочий президента. Также в это воскресенье христиане во всем мире отмечали Пасху. Подробнее об этом — в нашей подборке новостей.

ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд отправилась в поход в честь 100-летия ЭР

Foto: Rauno Volmar

Сегодня около 3000 эстоноземельцев отправились в поход по давним границам между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Вместе с участниками народного похода по 12-километровой так называемой дороге Сакала, идущей из Вихи, отправилась и президент Керсти Кальюлайд.

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ФОТО: Не только президент — премьер-министр Ратас принял участие в праздничном походе

Foto: Argo Ingver

"Сегодня отмечаем 100-летие Эстонской Республики народным походом вдоль границы бывших Эстляндской и Лифляндской губерний. Меня можно встретить во время похода на маршруте Адавере-Пяйнурме! Увидимся на трассе!" — написал утром премьер-министр Юри Ратас на своей русскоязычной странице в Facebook и действительно принял участие в походе вместе со своей супругой.

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Президент Кальюлайд: сейчас мы больше, чем показывает карта и считает население статистика

President Kersti Kaljulaid EV100 avaüritusel Kurgjal Foto: Rauno Volmar

Президент Керсти Кальюлайд сказала на сегодняшнем мероприятии по случаю открытия празднований 100-летнего юбилея образования Эстонской Республики, что Эстония за 25 лет заметно продвинулась вперед, но подчеркнула, что свою независимость и право быть свободными нужно доказывать каждый день.

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ФОТО DELFI: В соборе Александра Невского прошла пасхальная служба

Jumalateenistus Nevski katedraalis Foto: Karli Saul

В Таллиннском кафедральном соборе Александра Невского прошло пасхальное богослужение. Также ночью в Таллинн из иерусалимcкого Храма Гроба Господня прибыл Благодатный огонь.

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ФОТО: Православные Нарвы собрались на пасхальную службу в Воскресенском соборе

Õigeusklike ülestõusmispühad jumal teenuse Narva Foto: Sergei Stepanov, NPA

В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе состоялось пасхальное богослужение, на которое собралось множество прихожан. Также прошел крестный ход.

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ФОТО: В Пюхтицком монастыре прошел пасхальный крестный ход

Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь в Куремяэ Ида-Вируского уезда всю Великую субботу принимал желающих освятить праздничные угощения. Уже вовсю шло вечернее Пасхальное богослужение, а сотни людей несли в Успенский собор монастыря расписные яйца, куличи, творожные пасхи и прочую праздничную снедь.

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В Турции проходит референдум о расширении полномочий президента

TURKEY-REFERENDUM/ Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS, Reuters/Scanpix

Турки должны проголосовать за или против 18 поправок к Конституции 1982 года. Важнейшим нововведением может стать изменение парламентской формы правления на президентскую, что значительно расширит возможности Эрдогана.

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DELFI В ТУРЦИИ: Поддерживают ли турки Эрдогана?

Türgi Foto: Burhan Ozbilici, AP

В Турции в воскресенье, 16 апреля, проходит референдум о внесении изменений в Конституцию 1982 года. Важнейший вопрос, который предстоит решить туркам в ходе референдума, — это переход от парламентской формы правления к президентской.

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Больше 50% участников референдума в Турции поддержали реформу Эрдогана

Recep Tayyip Erdoğan Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS, Reuters/Scanpix

После обработки 99,9% бюллетеней на конституционном референдуме в Турции лидируют сторонники перехода на президентскую систему правления. Согласно данным агентства Anadolu, конституционную реформу поддержали 51,23% участников референдума.

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Большой трудовой спор в Eesti Energia: энергетики проведут пикет в Таллинне

Ametiühingute pikett Toompeal 2006. aastal. Foto: Karin Kaljuläte

Бродивший на электростанциях Eesti Energia в Ида-Вирумаа трудовой спор во вторник дойдет до Таллинна — в этот день пикетировать представителя владельца предприятия, то есть Министерство финансов приедет сотня энергетиков.

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ФОТО и ВИДЕО: Легендарный рынок Балтийского вокзала изменится до неузнаваемости

Характерные для рынка Балтийского вокзала ларьки и расставленные как попало прилавки уже давно в прошлом, и открытия нового, строящегося на месте легендарного привокзального рынка массивного здания ждать уже недолго. Застройщик недвижимости Astri OÜ обошел здание вместе с Ärileht.

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Несмотря на пожар, трамвайный туннель Юлемисте надеются достроить в срок

Foto: Karli Saul

Merko Ehitus надеется закончить строительство трамвайного туннеля Юлемисте в срок. Финансовый ущерб от пожара еще выясняется, но он не означает дополнительных расходов для города.

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В Эстонии проживают 24 000 эстонцев по национальности, чей родной язык — не эстонский

Ekspress Meedia

По данным Департамента статистики, в Эстонии 24 000 человек, которые сами называют себя эстонцами, но не говорят на эстонском языке как на родном. Кто они?

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Ни гостиницы "Виру", ни привычного Мустамяэ — каким был Таллинн всего 50 лет назад

Endla tänav, vaade Tõnismäe poolt, 1968 Foto: Ivar Vilde, Eesti Ajaloomuuseum

Глядя на снимки фотографа Ивара Вильде, на которых запечатлен Таллинн в конце 60-х годов, еще можно в последний раз увидеть Таллинн как город с преимущественно невысокими зданиями. В течение последующих лет силуэт города был дополнен, например, гостиницами "Виру" и "Олимпия", которые к настоящему моменту стали неотъемлемой частью идентитета города.

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