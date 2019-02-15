15.02.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало подачи налоговых деклараций и объявление Трампом чрезвычайного положения в США


rus.delfi.ee
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Alex Brandon, AP

Подача налоговых деклараций должна была начаться 15 февраля, но выяснилось, что стартовала она уже в четверг вечером. При этом из-за наплыва желающих следует считаться с возможными перебоями в работе системы.

Трамп объявил о решении ввести режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах. Таким образом президент рассчитывает добиться увеличить бюджет под строительство стены на границе с Мексикой.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Дети, глотающие таблетки, пока родители спят в соседней комнате. Телефон помощи детям в прошлом году спас несколько жизней

Lasteabi Foto: Rauno Volmar

Из звонков и сообщений на линию помощи детям выясняется, какой мрачной и печальной жизнью, к сожалению, живут многие дети Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.
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Началась подача налоговых деклараций

Lugeja foto

Подача налоговых деклараций должна была начаться 15 февраля, но выяснилось, что стартовала она уже в четверг вечером. При этом из-за наплыва желающих следует считаться с возможными перебоями в работе системы.
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Обвиненный в превышении власти полицейский из Йыхви рассказал свою версию событий

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

Обвиненный в том, что весной 2017 года он вместе со своим помощником вывез в лес находившегося в состоянии наркотического опьянения мужчину, где против задержанного, как утверждает прокуратура, был применен газ, полицейский из Йыхви Андрей Кириллов представил свою версий событий, передает rus.err.ee.
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В Нарве арестовали мужчину, избившего в машине собственную жену

Verbaalvägivaldur, foto on illustreeriv Foto: Ilmar Saabas

В Нарве по подозрению в семейном насилии арестован 31-летний мужчина, пишет rus.err.ee.
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В таллиннском кафе компания молодых людей напала на женщину

Foto: Tiit Blaat

Ночью 9 февраля в одном из кафе в центре Таллинна компания из пяти 17-18-летних молодых людей напала на 31-летнюю женщину.
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Путин получил травму в схватке с олимпийским чемпионом

Vladimir Putin Foto: Mikhail Klimentyev, Mikhail Klimentyev/TASS

Президент России Владимир Путин повредил безымянный палец во время тренировки в сочинском центре спортивной подготовки "Юг-спорт" с представителями сборных страны по боксу, дзюдо и вольной борьбе, сообщает ТАСС.
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”У меня трое детей, просто одного из них больше нет”. В церкви Олевисте состоится панихида по умершим детям

Liivi Laos, Hingesillad Tiit Blaat

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Завтра в церкви Олевисте в четвертый раз состоится панихида по детям, которые ушли в мир иной, пишет Eesti Päevaleht.
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Ничто не предвещало: популярный продуктовый интернет-магазин прекращает деятельность

Ostukorv Foto: Sven Arbet

С завтрашнего дня продуктовый интернет-магазин FreshGO прекращает свою деятельность.
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ВИДЕО: В Таллинне маленькую собачку привязали к дереву и оставили мерзнуть на холоде

Вчера утром МуПо поступил вызов на улицу Выйстлузе, где к дереву была привязана маленькая собака.
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Керсти Кальюлайд считает, что муниципальные газеты захламляют рынок

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Taavi Sepp

В своей речи на Дне городов и волостей президент Керсти Кальюлайд заявила, что издаваемые на городские и волостные средства газеты захламляют рынок и для распространения информации стоит сотрудничать с частными профессиональными изданиями, передает rus.err.ee.
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В этом году для многих владельцев недвижимости значительно вырастет земельный налог

Euro Foto: Ilmar Saabas

На этой неделе свыше 318 000 человек получат от Налогово-таможенного департамента уведомления об уплате земельного налога на сумму 59,3 млн евро. Ожидается что в этом году сумма выплат вырастет на целых 1,4 млн евро.
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Трамп объявил о решении ввести режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах

Donald Trump Foto: Evan Vucci, AP

Таким образом президент рассчитывает добиться увеличить бюджет под строительство стены на границе с Мексикой, сообщает ”Интерфакс”.
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Судебные дела затягиваются, а криминальные авторитеты до сих пор не осуждены. Что происходит в Харьюском уездном суде?

Ilmar Saabas

Каждый третий судья по уголовным делам ушел или собирается выйти на пенсию. Их коллеги работают на пределе возможностей, пишет Eesti Ekspress.
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СОБЕСЕДОВАНИЕ DELFI | Юри Ратас: я подхожу только на пост премьер-министра — это единственный план

На этой неделе лидеры основных партий, то есть кандидаты в премьер-министры приходят в редакцию Delfi на "собеседование”. Сегодня это сделал лидер Центристской партии и действующий премьер-министр Юри Ратас.
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"Левадия" упустила шанс занять первое место в группе

FC Flora vs FC Tallinna Levadia, 04.11.2017 Foto: Ilmar Saabas

В заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" проиграла на Кипре воронежскому "Факелу" — 1:2 (0:1).
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