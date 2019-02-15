ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало подачи налоговых деклараций и объявление Трампом чрезвычайного положения в США

Обвиненный в том, что весной 2017 года он вместе со своим помощником вывез в лес находившегося в состоянии наркотического опьянения мужчину, где против задержанного, как утверждает прокуратура, был применен газ, полицейский из Йыхви Андрей Кириллов представил свою версий событий, передает rus.err.ee.

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В Нарве арестовали мужчину, избившего в машине собственную жену

В Нарве по подозрению в семейном насилии арестован 31-летний мужчина, пишет rus.err.ee.

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В таллиннском кафе компания молодых людей напала на женщину

Foto: Tiit Blaat

Ночью 9 февраля в одном из кафе в центре Таллинна компания из пяти 17-18-летних молодых людей напала на 31-летнюю женщину.

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Путин получил травму в схватке с олимпийским чемпионом

Vladimir Putin Foto: Mikhail Klimentyev, Mikhail Klimentyev/TASS

Президент России Владимир Путин повредил безымянный палец во время тренировки в сочинском центре спортивной подготовки "Юг-спорт" с представителями сборных страны по боксу, дзюдо и вольной борьбе, сообщает ТАСС.

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”У меня трое детей, просто одного из них больше нет”. В церкви Олевисте состоится панихида по умершим детям

Liivi Laos, Hingesillad Tiit Blaat

ТОП Расизм в Эстонии. Финское издание написало о том, как в Таллинне в трамвае чернокожей певице протянули пулю В таллиннском кафе компания молодых людей напала на женщину Магистерская работа Анастасии Коваленко может содержать плагиат Коваленко: это было бы смешно, если бы не было так грустно

Завтра в церкви Олевисте в четвертый раз состоится панихида по детям, которые ушли в мир иной, пишет Eesti Päevaleht.

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Ничто не предвещало: популярный продуктовый интернет-магазин прекращает деятельность

Ostukorv Foto: Sven Arbet

С завтрашнего дня продуктовый интернет-магазин FreshGO прекращает свою деятельность.

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ВИДЕО: В Таллинне маленькую собачку привязали к дереву и оставили мерзнуть на холоде

Вчера утром МуПо поступил вызов на улицу Выйстлузе, где к дереву была привязана маленькая собака.

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Керсти Кальюлайд считает, что муниципальные газеты захламляют рынок

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Taavi Sepp

В своей речи на Дне городов и волостей президент Керсти Кальюлайд заявила, что издаваемые на городские и волостные средства газеты захламляют рынок и для распространения информации стоит сотрудничать с частными профессиональными изданиями, передает rus.err.ee.

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В этом году для многих владельцев недвижимости значительно вырастет земельный налог

На этой неделе свыше 318 000 человек получат от Налогово-таможенного департамента уведомления об уплате земельного налога на сумму 59,3 млн евро. Ожидается что в этом году сумма выплат вырастет на целых 1,4 млн евро.

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Трамп объявил о решении ввести режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах