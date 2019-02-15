ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало подачи налоговых деклараций и объявление Трампом чрезвычайного положения в США

Подача налоговых деклараций должна была начаться 15 февраля, но выяснилось, что стартовала она уже в четверг вечером. При этом из-за наплыва желающих следует считаться с возможными перебоями в работе системы.
Трамп объявил о решении ввести режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах. Таким образом президент рассчитывает добиться увеличить бюджет под строительство стены на границе с Мексикой.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Дети, глотающие таблетки, пока родители спят в соседней комнате. Телефон помощи детям в прошлом году спас несколько жизней
Из звонков и сообщений на линию помощи детям выясняется, какой мрачной и печальной жизнью, к сожалению, живут многие дети Эстонии, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Началась подача налоговых деклараций
Подача налоговых деклараций должна была начаться 15 февраля, но выяснилось, что стартовала она уже в четверг вечером. При этом из-за наплыва желающих следует считаться с возможными перебоями в работе системы. Loe edasi…
Обвиненный в превышении власти полицейский из Йыхви рассказал свою версию событий
Обвиненный в том, что весной 2017 года он вместе со своим помощником вывез в лес находившегося в состоянии наркотического опьянения мужчину, где против задержанного, как утверждает прокуратура, был применен газ, полицейский из Йыхви Андрей Кириллов представил свою версий событий, передает rus.err.ee. Loe edasi…
В Нарве арестовали мужчину, избившего в машине собственную жену
В таллиннском кафе компания молодых людей напала на женщину
Ночью 9 февраля в одном из кафе в центре Таллинна компания из пяти 17-18-летних молодых людей напала на 31-летнюю женщину. Loe edasi…
Путин получил травму в схватке с олимпийским чемпионом
Президент РоссииВладимир Путин повредил безымянный палец во время тренировки в сочинском центре спортивной подготовки "Юг-спорт" с представителями сборных страны по боксу, дзюдо и вольной борьбе, сообщает ТАСС. Loe edasi…
”У меня трое детей, просто одного из них больше нет”. В церкви Олевисте состоится панихида по умершим детям
Ничто не предвещало: популярный продуктовый интернет-магазин прекращает деятельность
С завтрашнего дня продуктовый интернет-магазин FreshGO прекращает свою деятельность. Loe edasi…
ВИДЕО: В Таллинне маленькую собачку привязали к дереву и оставили мерзнуть на холоде
Вчера утром МуПо поступил вызов на улицу Выйстлузе, где к дереву была привязана маленькая собака. Loe edasi…
Керсти Кальюлайд считает, что муниципальные газеты захламляют рынок
В своей речи на Дне городов и волостей президент Керсти Кальюлайд заявила, что издаваемые на городские и волостные средства газеты захламляют рынок и для распространения информации стоит сотрудничать с частными профессиональными изданиями, передает rus.err.ee. Loe edasi…
В этом году для многих владельцев недвижимости значительно вырастет земельный налог
На этой неделе свыше 318 000 человек получат от Налогово-таможенного департамента уведомления об уплате земельного налога на сумму 59,3 млн евро. Ожидается что в этом году сумма выплат вырастет на целых 1,4 млн евро. Loe edasi…
Трамп объявил о решении ввести режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах
Таким образом президент рассчитывает добиться увеличить бюджет под строительство стены на границе с Мексикой, сообщает ”Интерфакс”. Loe edasi…
Судебные дела затягиваются, а криминальные авторитеты до сих пор не осуждены. Что происходит в Харьюском уездном суде?
Каждый третий судья по уголовным делам ушел или собирается выйти на пенсию. Их коллеги работают на пределе возможностей, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…
СОБЕСЕДОВАНИЕ DELFI | Юри Ратас: я подхожу только на пост премьер-министра — это единственный план
На этой неделе лидеры основных партий, то есть кандидаты в премьер-министры приходят в редакцию Delfi на "собеседование”. Сегодня это сделал лидер Центристской партии и действующий премьер-министр Юри Ратас. Loe edasi…
"Левадия" упустила шанс занять первое место в группе
В заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" проиграла на Кипре воронежскому "Факелу" — 1:2 (0:1). Loe edasi…