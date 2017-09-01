ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало нового учебного года, актер-алководитель и интервью с Паулсом

Сегодня 1 сентября — День знаний, а значит, в школах Эстонии начался новый учебный год. Накануне же этого праздничного дня эстонский актер Пеэтер Оя совершил две аварии в пьяном виде, за что на следующий день получил условный срок. А сегодня мы также опубликовали интервью с маэстро Раймондом Паулсом, в котором он высказался о “Евровидении”, “Новой волне” и фестивале Лаймы Вайкуле. Эти и другие новости пятницы читайте в нашей ежедневной подборке.
Поздравление с Днем знаний от министра Майлис Репс
Министра образования и науки Майлис Репс сказала напутственные слова в честь 1 сентября. Читайте полное обращение министра.
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ФОТО: В Кохтла-Ярве отпраздновали День знаний
С раннего утра во всех частях Кохтла-Ярве началось паломничество в цевочные магазины. Пока папы и мамы наряжали детей, бабушки и дедушки покупали праздничные букеты.
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ФОТО: Нарвская школа, в которой учебный год начинается с богослужения
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Нарвская православная гуманитарная школа — единственная частная общеобразовательная школа Эстонии конфессиональной направленности. Каждый учебный год ее сотрудники и воспитанники начинают и заканчивают в Нарвском Воскресенском соборе.
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ФОТО: Эстонский актер Пеэтер Оя совершил две аварии в пьяном виде
В четверг вечером, по словам очевидца, эстонский актер и комик Пеэтер Оя совершил аварии в пьяном виде. Полиция эту информацию подтвердила.
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Актер Пеэтер Оя получил условный срок за вождение в пьяном виде
Харьюский уездный суд сегодня признал Пеэтера Оя виновным в управлении моторным транспортным средством в состоянии опьянения и назначил ему наказание в виде тюремного заключения сроком на шесть месяцев, из которых нужно отбыть три месяца и 28 дней, сообщил пресс-секретарь Харьюского уездного суда.
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В Кохила попали под поезд отец с ребенком
В пятницу в Кохила произошел несчастный случай: под поезд попали мужчина и шестилетний ребенок. К счастью, их травмы не представляют опасности для жизни.
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Из центра Харку выйдут на свободу двое задержанных, которых не удалось отправить на родину
Департамент полиции и погранохраны на следующей неделе освободит двух содержавшихся в центре Харку граждан других стран, которых больше не имеют права держать там.
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Центристcкая партия больше не покрывает расходы Сависаара на юридическую помощь
Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сообщил, что партия более не покрывает расходы Сависаара на юридическую помощь, но по-прежнему платит ему зарплату советника по истории.
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Соглашение об ассоциации Украины и ЕС вступило в силу: что это значит
Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом полностью вступило в силу 1 сентября.
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В Европе запретили продажу пылесосов с высокой мощностью
С пятницы, 1 сентября, в магазинах и других местах торговли запрещена продажа пылесосов с мощностью свыше 900 Вт.
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Lidl рассказал, в каком десятилетии хочет прийти в Эстонию
Lidl рассказал финской газете Kauppalehti, в каком десятилетии планирует прийти в Эстонию и Латвию, передают "Деловые Ведомости".
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ИНТЕРВЬЮ DELFI: Раймонд Паулс — о “Евровидении”, “Новой волне” и фестивале Лаймы Вайкуле
30 cентября в концертном доме Nordea выступит знаменитый композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс. В преддверии концерта Delfi поговорил с маэстро и узнал его мнение об Эстонии, “Евровидении” и фестивале Лаймы Вайкуле.
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