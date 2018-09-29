ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало грандиозных предвыборных обещаний, а также ”капиталистические” версии гибели ”Эстонии”(9)
Итак, итоги дня:
Итак, итоги дня:
Кадри Кыусаар прочла книгу Стефана Торсселля и обнаружила там невероятное количество вопросов без ответа об обстоятельствах той трагедии…
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Руководитель судовой компании Tallink Пааво Ныгене считает, что следует заниматься проблемами, связанными с недопоступлением акциза на алкоголь, а не ждать, пока они сами разрешатся. Он подчеркнул, что общая дороговизна жизни в Эстонии не просто заставляет финнов меньше закупаться в нашей стране, но в конце концов они сюда просто больше не приедут.
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Ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк вступила в Социал-демократическую партию и вместе с соцдемами примет участие в выборах. Руководившая 15 лет Нарвским колледжем Тартуского университета Райк будет баллотироваться в округе Ида-Вирумаа.
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По мнению председателя Социал-демократической партии (SDE) Евгения Осиновского, парламентские выборы весной 2019 года определят направление развития Эстонии на целые десятилетия, потому что в случае успеха на выборах Консервативной народной партии (EKRE) страна перестанет быть свободным демократическим государством.
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ТОП
«Недавно дочка пришла из школы и говорит: «Мама, а ты знаешь, что недавно выпустили страшного педофила?» – рассказывает Мария. – Да, я читала новости и в шоке, что рецидивистов выпускают на свободу и даже не наблюдают за ними, а они тем временем снова обхаживают детей и покупают им шоколадки. Но сейчас детей об этом стали уже предупреждать на уровне школы, потому что правоохранительные органы, пока не будет совершено преступление, вмешаться не могут. А никто не хочет, чтобы именно его ребенок стал поводом для очередного уголовного дела».
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В Пярну в Раэкюла автомобиль BMW X5 въехал в море.
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Все новые айфоны, которые поступили в Эстонии в продажу сегодня, уже предварительно заказаны и распроданы. Сроки прибытия следующей партии пока не известны.
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На следующий день после того как в Голландии были арестованы семеро предполагаемых джихадистов, полиция провела серию масштабных обысков, изъяв по их результатам внушительные объемы химических веществ, используемых для изготовления взрывных устроств.
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Strateegia ja tootearenduse teenuste valdkonnajuht…
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE ...
Tähtaeg: 12.10.2018
Värbamispartner
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 14.10.2018
Müügimeeskonna juht
LUNA GROUP (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 08.10.2018
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