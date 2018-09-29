29.09.2018, 20:52

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало грандиозных предвыборных обещаний, а также ”капиталистические” версии гибели ”Эстонии”

 (9)
rus.delfi.ee
EST 1
Valimisplakatid 2017 Tallinnas
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Итак, итоги дня:

  • 14 ошибок на борту, поддельные документы и звериный оскал капитализма. Книга про крушение "Эстонии": другие версии трагедии
  • Теперь точно осень: в конце сентября — дожди, ветра и ночные заморозки
  • Катри Райк вступила в Социал-демократическую партию и будет баллотироваться в Рийгикогу
  • Споры о культурной автономии. Кальюлайд — Михалу: советую обратиться к своему семейному врачу
  • Глава Tallink: со временем будет все сложнее объяснить, почему мы дарим Латвии 500 миллионов евро

14 ошибок на борту, поддельные документы и звериный оскал капитализма. Книга про крушение "Эстонии": другие версии трагедии

EPLi arhiiv

Кадри Кыусаар прочла книгу Стефана Торсселля и обнаружила там невероятное количество вопросов без ответа об обстоятельствах той трагедии…
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Глава Tallink: со временем будет все сложнее объяснить, почему мы дарим Латвии 500 миллионов евро

Paavo Nõgene Foto: Ilmar Saabas

Руководитель судовой компании Tallink Пааво Ныгене считает, что следует заниматься проблемами, связанными с недопоступлением акциза на алкоголь, а не ждать, пока они сами разрешатся. Он подчеркнул, что общая дороговизна жизни в Эстонии не просто заставляет финнов меньше закупаться в нашей стране, но в конце концов они сюда просто больше не приедут.
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Теперь точно осень: в конце сентября — дожди, ветра и ночные заморозки

Foto: Sven Arbet

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Катри Райк вступила в Социал-демократическую партию и будет баллотироваться в Рийгикогу

KATRI RAIK Foto: kristjan lepp, EESTI NAINE

Ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк вступила в Социал-демократическую партию и вместе с соцдемами примет участие в выборах. Руководившая 15 лет Нарвским колледжем Тартуского университета Райк будет баллотироваться в округе Ида-Вирумаа.
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Евгений Осиновский: главная задача предстоящих выборов — не допустить к власти EKRE

SDE Pärnu volikogu Foto: Ann Vaida

По мнению председателя Социал-демократической партии (SDE) Евгения Осиновского, парламентские выборы весной 2019 года определят направление развития Эстонии на целые десятилетия, потому что в случае успеха на выборах Консервативной народной партии (EKRE) страна перестанет быть свободным демократическим государством.
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Родители бьют тревогу и боятся за своих детей: педофилов отпускают одного за другим

Foto on illustreeriv. Foto: Anni Õnneleid

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«Недавно дочка пришла из школы и говорит: «Мама, а ты знаешь, что недавно выпустили страшного педофила?» – рассказывает Мария. – Да, я читала новости и в шоке, что рецидивистов выпускают на свободу и даже не наблюдают за ними, а они тем временем снова обхаживают детей и покупают им шоколадки. Но сейчас детей об этом стали уже предупреждать на уровне школы, потому что правоохранительные органы, пока не будет совершено преступление, вмешаться не могут. А никто не хочет, чтобы именно его ребенок стал поводом для очередного уголовного дела».
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ФОТО: В Пярну автомобиль BMW X5 очутился в море

Lugeja foto

В Пярну в Раэкюла автомобиль BMW X5 въехал в море.
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В Эстонии раскупили все новые айфоны

фото иллюстративное Foto: Karl Mondon, East Bay Times/TNS/Sipa USA

Все новые айфоны, которые поступили в Эстонии в продажу сегодня, уже предварительно заказаны и распроданы. Сроки прибытия следующей партии пока не известны.
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Семеро арестованных и центнер взрывчатки: в Голландии предотвращен масштабный теракт

фото иллюстративное Foto: Francois Walschaerts, AP

На следующий день после того как в Голландии были арестованы семеро предполагаемых джихадистов, полиция провела серию масштабных обысков, изъяв по их результатам внушительные объемы химических веществ, используемых для изготовления взрывных устроств.
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Tallinn Hockey weekend
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Семеро арестованных и центнер взрывчатки: в Голландии предотвращен масштабный теракт

29.09.2018
На следующий день после того как в Голландии были арестованы семеро предполагаемых джихадистов, полиция провела серию масштабных обысков, изъяв по их результатам внушительные объемы химических веществ, используемых для изготовления взрывных устроств.
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Специалист — родителям: как оставаться разумным и где искать совета и помощи, если это необходимо

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