ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало чемпионата мира по футболу и план повышения языковых штрафов в 10 раз

Сегодня, 14 июня, в Москве стартовал чемпионат мира по футболу. В матче открытия сборная России разгромила на стадионе "Лужники" Саудовскую Аравию — 5:0 (2:0). А несколько членов Рийгикогу из фракций партий Isamaa, EKRE, а также реформистской и центристской партий стали инициаторами законопроекта об изменениях в Законе о языке, предусматривающих рост штрафов за недостаточный уровень владения эстонским языком. Эти и другие новости этого четверга — в нашей ежедневной подборке.
ФОТО: Сборная России разгромила на чемпионате мира Саудовскую Аравию
В Москве стартовал чемпионат мира по футболу. В матче открытия сборная России разгромила на стадионе "Лужники" Саудовскую Аравию - 5:0 (2:0). Текстовую онлайн-трансляцию этого поединка вел портал Delfi. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: "Слушать врачей и пить витаминки". История семилетней девочки из Таллинна, победившей рак
Онкологическое заболевание у Марты Ремизовой диагностировали в 2016 году. На тот момент ей было всего 5 лет. Спустя два года борьбы с раком, Марта победила! О том, как семья столкнулась с недугом и пережила его, а также какое осознание пришло после пережитого, смотрите в сюжете Delfi. Loe edasi...
Центристы вместе с Исамаа и EKRE хотят повысить штрафы от Языковой инспекции для не владеющих эстонским в 10 раз — до 6400 евро!
Несколько членов Рийгикогу из фракций партий Isamaa, EKRE, а также реформистской и центристской партий стали инициаторами законопроекта об изменениях в Законе о языке, предусматривающих рост штрафов за недостаточный уровень владения эстонским языком. Авторы проекта уверяют в пояснительной записке, что подобная мера призвана мотивировать руководителей учреждений и предпринимателей лучше следить за исполнение Закона о языке их подчиненными. Loe edasi...
Центристы поспешили откреститься от своих коллег, предлагающих повысить языковые штрафы. Яне Тоом стыдно, Раймонд Кальюлайд считает это предвыборным популизмом
По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, изменения в Законе о языке не являются официальной позицией ни Центристской партии, на парламентской фракции центристов. Эта тема не обсуждалась ни на одном собрании. ”То, что некоторые депутаты подписались под этим документом является их собственной инициативой. Ни фракция, ни партия в целом эту позицию не разделяют. Еще раз отмечу, что этот вопрос нигде не обсуждался и эта инициатива депутатов никак не отражает мнение Центристской партии”,- заявила Керсти Сарапуу. Loe edasi...
ФОТО с места происшествия: В Пярну мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал ножом полицейским
В четверг после 12:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Пикк в Пярну мужчин забаррикадировался в квартире многоэтажного дома и угрожал применить насилие в отношении сына. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Мотоцикл — всмятку, мотоциклист — в больнице. В центре Таллинна произошло тяжелое ДТП
Во второй половине дня в четверг на улице Крейцвальди в Таллинне мотоциклист получил тяжелые травмы после столкновения с легковым автомобилем. Loe edasi...
В эстонский Центр тревоги поступил звонок о заминированной в Санкт-Петербурге церкви
Телефонный террорист заставил эстонские и российские спецслужбы искать бомбу в протестантской церкви. Правда, в какой конкретно, он не сказал, поэтому на всякий случай осмотрели все. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: В лесу Википалу продолжается пожар, смотрите масштабы бедствия
В воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес, площадь возгорания выросла до 200 га. Дождь помог спасателям взять возгорание под контроль, но работы по тушению до сих пор не завершены. Loe edasi...
Отсутствие самого необходимого, паника и погромы. Сбой электроснабжения поверг бы Эстонию в хаос
Эстония пытается к июлю этого года составить планы, как справиться в случае кризиса. Что же произойдет в случае масштабного сбоя электроснабжения? Выясняла Eesti Ekspress. Loe edasi...
ФОТО: Куда обращаться, если никто не хочет помогать? Как женщине пришлось самой спасать семейство лебедей
Одна женщина опубликовала в Facebook историю о том, как из-за безразличия чиновников, учреждений и жителей города ей пришлось самой ехать спасать лебединой семейство, которое могло угодить под колеса поезда у Ярвевана теэ. Loe edasi...
Руководитель патрульной службы: более актуальной проблемой являются водители, которые превышают скорость
Журналист Eesti Ekspress Кирсти Вайнкюла на страницах издания призвала водителей, которые едут 87 км/ч, уступать дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью! Loe edasi...
Защитишь диссертацию — приходи к нам дворником!
Не так давно портал DELFI опубликовал мнение руководителя по персоналу сети магазинов Rimi Кайре Теро под заголовком ”Если не будешь учиться, станешь кассиром в магазине”. Не буду пересказывать содержание этой публикации, желающие сами в состоянии найти её и прочитать. Loe edasi...
БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ: Как отличаются цены на алкоголь на судах в Финском заливе, в Таллинне и в Латвии
Финская газета Iltasanomat пишет, что повышение акцизов в Эстонии привлекло финнов в Латвию. В последнее время среди финнов стало популярным комбинировать поездку в Латвию с посещением Пярну. Loe edasi...