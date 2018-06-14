ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Начало чемпионата мира по футболу и план повышения языковых штрафов в 10 раз

Российский режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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ВИДЕО DELFI: "Слушать врачей и пить витаминки". История семилетней девочки из Таллинна, победившей рак

Онкологическое заболевание у Марты Ремизовой диагностировали в 2016 году. На тот момент ей было всего 5 лет. Спустя два года борьбы с раком, Марта победила! О том, как семья столкнулась с недугом и пережила его, а также какое осознание пришло после пережитого, смотрите в сюжете Delfi.

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Центристы вместе с Исамаа и EKRE хотят повысить штрафы от Языковой инспекции для не владеющих эстонским в 10 раз — до 6400 евро!

Скриншот с сайта Рийгикогу

ТОП ФОТО: Сборная России разгромила на чемпионате мира Саудовскую Аравию ФОТО DELFI: Мотоцикл — всмятку, мотоциклист — в больнице. В центре Таллинна произошло тяжелое ДТП Скончался Станислав Говорухин

Несколько членов Рийгикогу из фракций партий Isamaa, EKRE, а также реформистской и центристской партий стали инициаторами законопроекта об изменениях в Законе о языке, предусматривающих рост штрафов за недостаточный уровень владения эстонским языком. Авторы проекта уверяют в пояснительной записке, что подобная мера призвана мотивировать руководителей учреждений и предпринимателей лучше следить за исполнение Закона о языке их подчиненными.

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Центристы поспешили откреститься от своих коллег, предлагающих повысить языковые штрафы. Яне Тоом стыдно, Раймонд Кальюлайд считает это предвыборным популизмом

По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, изменения в Законе о языке не являются официальной позицией ни Центристской партии, на парламентской фракции центристов. Эта тема не обсуждалась ни на одном собрании. ”То, что некоторые депутаты подписались под этим документом является их собственной инициативой. Ни фракция, ни партия в целом эту позицию не разделяют. Еще раз отмечу, что этот вопрос нигде не обсуждался и эта инициатива депутатов никак не отражает мнение Центристской партии”,- заявила Керсти Сарапуу.

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ФОТО с места происшествия: В Пярну мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал ножом полицейским

Pikk tn.4 Pärnu Foto: Ago Tammik

В четверг после 12:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Пикк в Пярну мужчин забаррикадировался в квартире многоэтажного дома и угрожал применить насилие в отношении сына.

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ФОТО DELFI: Мотоцикл — всмятку, мотоциклист — в больнице. В центре Таллинна произошло тяжелое ДТП

Mootorratturi ja maasturi kokkupõrge Kreutzwaldi tänaval Foto: Hendrik Osula

Во второй половине дня в четверг на улице Крейцвальди в Таллинне мотоциклист получил тяжелые травмы после столкновения с легковым автомобилем.

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В эстонский Центр тревоги поступил звонок о заминированной в Санкт-Петербурге церкви