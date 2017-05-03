ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На мясокомбинате Rakvere грядут сокращения, пожар в центре Таллинна

Сегодня, 3 мая, появилось сообщение о том, что владелец мясного комбината Rakvere финская фирма HKScan сообщила о сокращении рабочих мест во всем концерне, которое касается и Эстонии. В среду днем представители Эстонии на "Евровидении" Койт и Лаура прибыли в Киев на репетицию. Ближе к вечеру 3 мая поступило сообщение о пожаре в центре Таллинна.

Владелец Раквереского мясокомбината сокращает работников, в том числе в Эстонии

Kanalihatoodete tootmine HKScani tehases. Foto: Raivo Tasso

Владелец мясного комбината Rakvere финская фирма HKScan сообщила о сокращении рабочих мест во всем концерне, которое касается и Эстонии.

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ФОТО и ВИДЕО: В центре Таллинна на крыше дома вспыхнул пожар

В Таллинне, в расположенном на Тартуском шоссе доме вспыхнул пожар. Очаг возгорания находится на крыше, есть опасность, что пожар распространится на чердак.

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DELFI В КИЕВЕ: Койт и Лаура прибыли на первую репетицию своей песни к "Евровидению"!

Koit Toome ja Laura Põldvere Eurovisionil 2017 Foto: Andres Putting

Делегация от Эстонии полна сил и в отличной форме. Койт и Лаура прибыли в киевский международный выставочный холл, чтобы впервые выйти на большую сцену и отрепетировать песню, которой они намерены 11 мая поразить весь мир! Репетиция началась в 16 часов (время эстонское).

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Ратас: местные выборы ни в коем случае не должны стать для министров важнее председательства Эстонии в ЕС

Urmas Jaagant

По заверению премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, предвыборная кампания ни в коем случае не должна быть для министров важнее председательства страны в Совете ЕС.

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Дачный конфликт в Ида-Вирумаа закончился ударами тяпкой по голове: суда, скорее всего, не будет

Фото: Виктор у границы участка, которую защитил, но получил серьезные травмы. Фото: Роман Викулов

Пострадавший — Виктор, 1932 года рождения. Его сосед Валентин, 1931 года рождения, участвовавший в нападении на Виктора, подозреваемым в рамках дела, открытого год назад, не стал, в отличии от его супруги, Евгении, опять же очень пожилой женщины. Удары тяпкой по голове оппонента в споре с 27-летней историей наносила именно она.

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Рыйвас передумал: Россия представляет для Эстонии экзистенциальную опасность

Будучи премьер-министром, Таави Рыйвас не считал возможным нападение России на Эстонию. Когда он покинул должность, и реформисты попали в оппозицию, Россия, по его мнению, начала представлять для Эстонии экзистенциальную опасность. Премьером он не называл так Россию.

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ФОТО: Международная следственная группа разоблачила банду эстонцев, перевозивших наркотики в Финляндию

Foto: Keskusrikospoliisi

Финская полиция подозревает состоявшую из эстонцев преступную группировку в том, что летом 2015 года ее члены перевезли в Финляндию в общей сложности 16, 5 кг амфетамина и 5 кг гашиша.

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Помощник волостного старейшины обвиняется в коррупции в особо крупных размерах

Лыунаская окружная прокуратура в рамках общего производства передала в суд уголовное дело, согласно которому, помощник старейшины волости Юленурме Хальянд Каазик обвиняется в коррупции в особо крупных размерах.

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Взятый на таран лихач убегал от полиции на мотоцикле с американскими номерами

SÕIT LÄBI: Puruks rammitud mootorratas lebamas talle otsa sõitnud politseiauto ees.

Полицейский патруль протаранил пытавшегося скрыться от него мотоциклиста-лихача, поскольку на транспортном средстве были американские номера и установить его владельца было невозможно, пишет Eesti Ekspress.

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В черный список Департамента защиты прав потребителя попали 12 турфирм

Mosambiik foto: rein sikk

Департамент защиты прав потребителя внес в черный список 12 турфирм, которые не представили обязательные отчеты о продажах турпакетов за первый квартал.

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