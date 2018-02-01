ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На дорогах Эстонии царил хаос, а наркобарона из тюрьмы отправили на историческую родину

"Черный" январь закончился, но первый день февраля отличился тем, что условия на дорогах стали еще хуже, а водителям, соответственно, нужно быть предельно внимательными. Наркобарона освободили из тюрьмы за примерное поведение и тут же отправили на историческую родину. Эти и другие темы в нашей традиционной подборке главных материалов дня.

Первый эстонец в Пхенчхане: много говорят о русских и о КНДР

Pyeongchang 2018 Foto: Ahn Young-joon, AP

В корейском Пхенчхане, где 9 февраля будет зажжен огонь зимней Олимпиады, открывается олимпийская деревня. Первым жителем Эстонии в ней стал спортивный директор ЭОК Мартти Раю.

Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО: ”Учительница, забери меня обратно в Эстонию!” Как живется эстонским детям в Финляндии?

LÄHEDASED KAUGEL MAAL: „Lapsed usaldavad meile väga palju oma saladusi ja unistusi, nii et usaldus on sajaprotsendiline, täpselt nagu jõuluvanal. Teame vahel seda ka, mida lapsevanemad ei tea.” Foto: Tiit Blaat

Мари-Лийз Хендриксон (45) преподает в Вантаа эстонский язык и вместе с коллегами отмечает на карте, из каких регионов Эстонии прибывают сюда люди, пишет Eesti Eskpress.

Loe edasi…

Как добропорядочный семьянин обвел вокруг пальца крупные банки и страховщиков и побил "рекорд Эстонии"

Erakogu

”Серийный мошенник” Андрей Иванников (34) провернул ряд манипуляций, в результате которых обманул страховую фирму и крупные банки. В общей сложности почти на два миллиона евро, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi…

Спортивный суд возвращает России медали Олимпиады в Сочи

OLY-2014-NORDIC-MEN-MEDALS Foto: DAMIEN MEYER, AFP

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпийских игр. В отношении этих спортсменов санкции аннулируются, а их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи восстанавливаются.

Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту произошла авария с участием нескольких автомобилей

Сегодня на 109 км на шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа произошла авария с участием рейсового автобуса и фургона. Водитель последнего получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Loe edasi…

Инструктор по вождению: аварии случаются, потому что эстонские водители не умеют ездить в сложных условиях

Lumine maantee Foto: Andres Putting

Член правления и инструктор по вождению Autosõit OÜ Индрек Мадар считает, что в частых несчастных случаях на дорогах виновата отнюдь не погода, а отсутствие опыта езды в критических условиях у местных водителей.

Loe edasi…

В нарвском кафе на женщину упали часы: пострадавшая требует 700 евро компенсации

Упавшие на нарвитянку часы Foto: Roman Vikulov, Defi

Читательница Delfi Ирена (51) рассказала нам о том, что сразу после того, как в этот понедельник она закончила обедать в нарвском кафе Maius, расположенном в торговом центре Prisma, и накинув пальто, начала вставать из-за стола, на нее рухнули огромные часы, сильно ушибив плечо, а разбившееся стекло порезало вену на кисти руки.

Loe edasi…

Наркобарон и владелец таллиннских шашлычек освободился из тюрьмы и сразу же был выслан из Эстонии

KAUA VANGIS: Ahliman Zeinalov istus trellide taga detsembrist 2007 ehk üle kümne aasta. TOOMAS HUIK / Scanpix

Наркобарона Ахлимана Зейналова (38) за примерное поведение досрочно освободили из тюрьмы, но сразу же задержали вновь и посадили на самолет до Стамбула, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi…

ВИДЕО: Летевшая по заснеженному шоссе фура угодила в кювет

Бортовая камера технической машины для уборки дорог на прошлой неделе запечатлела ДТП, произошедшее на шоссе Таллинн-Нарва на прошлой неделе.

Loe edasi…

30 января в таллиннском автобусе мужчина избил двух нигерийцев. Как суд наказал его?

Foto: Hendrik Osula

Вечером 30 января в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне в рейсовом автобусе на улице Сыле 30-летний мужчина совершил нападение на двух граждан Нигерии 21 и 26 лет и угрожал людям ножом.

Loe edasi…