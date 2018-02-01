ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На дорогах Эстонии царил хаос, а наркобарона из тюрьмы отправили на историческую родину

"Черный" январь закончился, но первый день февраля отличился тем, что условия на дорогах стали еще хуже, а водителям, соответственно, нужно быть предельно внимательными. Наркобарона освободили из тюрьмы за примерное поведение и тут же отправили на историческую родину. Эти и другие темы в нашей традиционной подборке главных материалов дня.
Первый эстонец в Пхенчхане: много говорят о русских и о КНДР
В корейском Пхенчхане, где 9 февраля будет зажжен огонь зимней Олимпиады, открывается олимпийская деревня. Первым жителем Эстонии в ней стал спортивный директор ЭОК Мартти Раю.
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ФОТО и ВИДЕО: ”Учительница, забери меня обратно в Эстонию!” Как живется эстонским детям в Финляндии?
Мари-Лийз Хендриксон (45) преподает в Вантаа эстонский язык и вместе с коллегами отмечает на карте, из каких регионов Эстонии прибывают сюда люди, пишет Eesti Eskpress.
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Как добропорядочный семьянин обвел вокруг пальца крупные банки и страховщиков и побил "рекорд Эстонии"
”Серийный мошенник” Андрей Иванников (34) провернул ряд манипуляций, в результате которых обманул страховую фирму и крупные банки. В общей сложности почти на два миллиона евро, пишет Eesti Ekspress.
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Спортивный суд возвращает России медали Олимпиады в Сочи
Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпийских игр. В отношении этих спортсменов санкции аннулируются, а их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи восстанавливаются.
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ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту произошла авария с участием нескольких автомобилей
Сегодня на 109 км на шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа произошла авария с участием рейсового автобуса и фургона. Водитель последнего получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
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Инструктор по вождению: аварии случаются, потому что эстонские водители не умеют ездить в сложных условиях
Член правления и инструктор по вождению Autosõit OÜ Индрек Мадар считает, что в частых несчастных случаях на дорогах виновата отнюдь не погода, а отсутствие опыта езды в критических условиях у местных водителей.
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В нарвском кафе на женщину упали часы: пострадавшая требует 700 евро компенсации
Читательница Delfi Ирена (51) рассказала нам о том, что сразу после того, как в этот понедельник она закончила обедать в нарвском кафе Maius, расположенном в торговом центре Prisma, и накинув пальто, начала вставать из-за стола, на нее рухнули огромные часы, сильно ушибив плечо, а разбившееся стекло порезало вену на кисти руки.
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Наркобарон и владелец таллиннских шашлычек освободился из тюрьмы и сразу же был выслан из Эстонии
Наркобарона Ахлимана Зейналова (38) за примерное поведение досрочно освободили из тюрьмы, но сразу же задержали вновь и посадили на самолет до Стамбула, пишет Eesti Ekspress.
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ВИДЕО: Летевшая по заснеженному шоссе фура угодила в кювет
Бортовая камера технической машины для уборки дорог на прошлой неделе запечатлела ДТП, произошедшее на шоссе Таллинн-Нарва на прошлой неделе.
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30 января в таллиннском автобусе мужчина избил двух нигерийцев. Как суд наказал его?
Вечером 30 января в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне в рейсовом автобусе на улице Сыле 30-летний мужчина совершил нападение на двух граждан Нигерии 21 и 26 лет и угрожал людям ножом.
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