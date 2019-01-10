10.01.2019, 21:37

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мумия пропавшего подростка, целибат эстонской молодежи и детали эвтаназии белого медведя Норда


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Tallinna loomaaia jääkaru Nord
Tallinna loomaaia jääkaru Nord Foto: Tallinna loomaaed

В подвале многоквартирного дома нашли мумифицированное тело пропавшего семь лет назад мальчика — соседи все это время ничего подозрительного не замечали. В Эстонии молодежь все меньше занимается сексом. Промышленные предприятия объяснили, почему нанимают иностранцев. Сависаар раскритиковал фильм о себе.

В подвале многоквартирного дома нашли мумифицированное тело пропавшего семь лет назад мальчика

PPA

Убежавший семь лет назад из дома и пропавший без вести школьник из Саку Мартин Тсирна найден мертвым в подвале своего дома.
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ВИДЕО: Подвал, в котором много лет назад исчез Мартин. Соседи все это время ничего подозрительного не замечали

В сентябре прошлого года в подвале пятиэтажного панельного дома в Саку было найдено мумифицированное тело Мартина Тсирна, который пропал без вести семь лет назад.
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Юку-Калле Райд — Кристине Каллас: то, что общество расколото по национальному признаку, — бред

Vabaerakondlased grillivad Toompeal riigikogu ees peibutusparti. Foto: Priit Simson

”Я десятилетиями общался с русскоязычными жителями Эстонии и могу сказать, что Твоя ужасная разобщающая реклама — самый глупый ход с точки зрения и русских, и эстонцев”, — пишет в своем открытом письме Кристине Каллас в Eesti Päevaleht член Свободной партии Юку-Калле Райд.
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"Из-за нехватки рабочей силы, а не для того, чтобы было". Промышленные предприятия объяснили, почему нанимают иностранцев

Ukraina töölised Foto: Andres Putting

Компании ABB, HANZA Mechanics и Ericsson нанимают на работу зарубежных специалистов прежде всего из-за того, что в Эстонии поиск квалифицированных специалистов трудоемок и занимает много времени, а это в свою очередь влияет на конкурентоспособность предприятия, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
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”Непорочная жизнь защищает меня". В Эстонии молодежь все меньше занимается сексом

Foto: Shutterstock

В Эстонии у все большего количества молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в течение последнего года не было сексуального партнера. Такая же тенденция прослеживается в других странах, пишет Eesti Ekspress.
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”Просто приносили наличку. Но даже мы не знаем, откуда она”. Как финансировались предвыборные кампании центристов

Foto: Karli Saul

Мастера центристской кампании поведали об ее финансировании.
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"Мы не имели права оставлять его в живых". Решение об эвтаназии Норда далось нелегко

Foto: Tallinna loomaaed

Смерть Норда означает для зоопарка то, что однажды его сыну Арону придется покинуть Таллинн, пишет Eesti Päevaleht.
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Студия Delfi TV: Ратас и Каллас сразились в словесном бою. Спорили не только о плакатах

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В студии Delfi TV встретились премьер-министр Юри Ратас и председатель ”Ээсти 200” Кристина Каллас. Спорили о нашумевшей рекламной кампании, о сделанном и несделанном нынешним правительством, а также о многом другом.
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Сависаар раскритиковал фильм о себе: автор — продажный тип, истины избиты, схема примитивна. Я еще жив

Edgar Savisaar Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

”Вчера вышел на ЭТВ фильм Михкеля Кярмаса о Сависааре. Меня там не было, хотя звали. Я ранее решил, что в передачи Кярмаса не пойду”, — пишет Сависаар у себя в Facebook.
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Глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар вышла из ”Ээсти 200”

Eesti keele õppe võimalus Foto: Jaanus Lensment

Глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар сегодня покинула партию «Ээсти 200».
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”Разбор полетов” от Яака Аллика: как и от кого защищать Эстонию?

Jaak Allik FOTO: Marko Mumm

На прошлой неделе наибольшее оживление в СМИ вызвали обнародование предвыборнoй программы и избирательного списка EKRE. Как и стоило ожидать, среди 125 кандидатов нет ни одного неэстонца.
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На смену мигрантам из Сирии в Европе пришли украинцы

Põltsamaa Felixi tehases pandi hulk kurke suvel purki ukrainlaste kätega. Ukrainlaste panuseta oleks olnud ettevõttel keeruline hakkama saada. Raido Vint

В последние годы больше всего законных мигрантов едет не в Германию и Швецию, о которых в этом ключе часто говорят СМИ, а в Польшу, пишет Maaleht со ссылкой на рапорт научного сотрудника Тартуского университета Мари-Лийз Якобсон.
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