ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мумия пропавшего подростка, целибат эстонской молодежи и детали эвтаназии белого медведя Норда

В подвале многоквартирного дома нашли мумифицированное тело пропавшего семь лет назад мальчика — соседи все это время ничего подозрительного не замечали. В Эстонии молодежь все меньше занимается сексом. Промышленные предприятия объяснили, почему нанимают иностранцев. Сависаар раскритиковал фильм о себе.
В подвале многоквартирного дома нашли мумифицированное тело пропавшего семь лет назад мальчика
Убежавший семь лет назад из дома и пропавший без вести школьник из Саку Мартин Тсирна найден мертвым в подвале своего дома. Loe edasi...
ВИДЕО: Подвал, в котором много лет назад исчез Мартин. Соседи все это время ничего подозрительного не замечали
В сентябре прошлого года в подвале пятиэтажного панельного дома в Саку было найдено мумифицированное тело Мартина Тсирна, который пропал без вести семь лет назад. Loe edasi...
Юку-Калле Райд — Кристине Каллас: то, что общество расколото по национальному признаку, — бред
”Я десятилетиями общался с русскоязычными жителями Эстонии и могу сказать, что Твоя ужасная разобщающая реклама — самый глупый ход с точки зрения и русских, и эстонцев”, — пишет в своем открытом письме Кристине Каллас в Eesti Päevaleht член Свободной партии Юку-Калле Райд. Loe edasi...
"Из-за нехватки рабочей силы, а не для того, чтобы было". Промышленные предприятия объяснили, почему нанимают иностранцев
Компании ABB, HANZA Mechanics и Ericsson нанимают на работу зарубежных специалистов прежде всего из-за того, что в Эстонии поиск квалифицированных специалистов трудоемок и занимает много времени, а это в свою очередь влияет на конкурентоспособность предприятия, сообщается в совместном пресс-релизе компаний. Loe edasi...
”Непорочная жизнь защищает меня". В Эстонии молодежь все меньше занимается сексом
В Эстонии у все большего количества молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в течение последнего года не было сексуального партнера. Такая же тенденция прослеживается в других странах, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
”Просто приносили наличку. Но даже мы не знаем, откуда она”. Как финансировались предвыборные кампании центристов
Мастера центристской кампании поведали об ее финансировании. Loe edasi...
"Мы не имели права оставлять его в живых". Решение об эвтаназии Норда далось нелегко
В студии Delfi TV встретились премьер-министр Юри Ратас и председатель ”Ээсти 200” Кристина Каллас. Спорили о нашумевшей рекламной кампании, о сделанном и несделанном нынешним правительством, а также о многом другом. Loe edasi...
Сависаар раскритиковал фильм о себе: автор — продажный тип, истины избиты, схема примитивна. Я еще жив
”Вчера вышел на ЭТВ фильм Михкеля Кярмаса о Сависааре. Меня там не было, хотя звали. Я ранее решил, что в передачи Кярмаса не пойду”, — пишет Сависаар у себя в Facebook. Loe edasi...
Глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар вышла из ”Ээсти 200”
”Разбор полетов” от Яака Аллика: как и от кого защищать Эстонию?
На прошлой неделе наибольшее оживление в СМИ вызвали обнародование предвыборнoй программы и избирательного списка EKRE. Как и стоило ожидать, среди 125 кандидатов нет ни одного неэстонца. Loe edasi...
На смену мигрантам из Сирии в Европе пришли украинцы
В последние годы больше всего законных мигрантов едет не в Германию и Швецию, о которых в этом ключе часто говорят СМИ, а в Польшу, пишет Maaleht со ссылкой на рапорт научного сотрудника Тартуского университета Мари-Лийз Якобсон. Loe edasi...