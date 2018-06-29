ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мощное возгорание в Ласнамяэ, тайны эстонских больниц и грустная жизнь до зарплаты

От забытых в томографе пациентов до инвалидностей и смертей. Как наши больницы охраняют тайны, о которых никогда и никто не узнает
У государства нет возможности осуществлять надзор над касающимися врачебных ошибок компромиссными договорами. Об ошибках знают только больницы и пациенты, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ВИДЕОЭКСПЕРИМЕНТ: Взлом автомобиля занимает всего 30 секунд!
В связи с приближающимися летними мероприятиями If Kindlustus напоминает людям, чтобы они не оставляли в автомобилях на видном месте личные вещи – взлом автомобиля занимает всего считаные секунды. Loe edasi...
ГРАФИК: Почти 40 000 человек используют больший не облагаемый налогом минимум, чем позволяет их доход
По словам главы отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги, около 36 000 человек используют больший не облагаемый налогом минимум, чем на самом деле позволяет их годовой доход. Loe edasi...
Полиция просит помощи и поиске 14-летней девушки: она может находиться в Таллинне
14-летняя Яаника ушла из дома в Уускюла 19 июня и до сих пор не вернулась. Loe edasi...
ГРАФИК: Количество не владеющих госязыком работников в Maxima по сравнению с другими сетями зашкаливает
Из статистики Языковой инспекции за полгода следует, что значительная часть работников Maxima по-прежнему не владеют эстонским языком, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
СТУДИЯ DELFI | "Бельгия фаворит турнира": обсуждаем групповой этап и матчи 1/8 ЧМ-2018
Групповой этап чемпионата мира в России закончился, теперь время плеф-офф. Сборная Германии не вышла из группы, во многих матчах все решалось на последних секундах - именно этим запомнилась первая часть турнира. Но что нас ждет дальше? Смотрите студию Delfi. Гость - Дмитрий Скиперский, ведущий - Виталий Бесчастный. Loe edasi...
Хотите выгодно выпить? Позжайте вглубь Латвии! Ибо у южных соседей цены на зеленого змия весьма вариативны
Цены могут варьироваться и в ”алкостолице” — Валке. А если углубляться в латвийские просторы — разница в цене еще возрастает. Loe edasi...
”Такого ужаса не было никогда”. Ситуация с паромным сообщением на Рухну — катастрофическая
Предприниматели Рухну, для которых туристический сезон — единственная возможность заработать, очень разочарованы паромным сообщением и требуют от правительства нормализации ситуации. Сейчас на остров можно попасть только через Сааремаа. Loe edasi...
ВИДЕООПРОС DELFI: Дожить до зарплаты. Как у народа обстоят дела с финансами в конце месяца?
”Яановы праздники” позади, а зарплата еще не совсем скоро. Согласно обнародованному на днях исследованию, треть жителей Эстонии вынуждена дожидаться зарплаты с пустым кошельком. Loe edasi...
Директор Кадриорга о трагической гибели утят: мы не можем установить более мелкую решетку, потому что нас затопит
На днях общественность шокировала новость о гибели в Кадриорге утят, пробравшихся в трубу на канале. По словам директора парка Айна Ярве, установить перед сливной трубой решетку с более мелкими отверстиями не представляется возможным, поскольку в этом случае даже при несильном дожде все окрестности окажутся затопленными. Loe edasi...
Кикбоксер, просидевший более трех лет под стражей, обвиняет полицию и прокуратуру в ”дикой несправедливости”
Несколько лет назад Аап Вельс (27) входил в число лучших кикбоксеров Эстонии. В 2009 году, в возрасте 18 лет, он стал чемпионом Балтии. Но последние три года и три месяца Вельс спортом не занимался, так как сидел за решеткой. В начале июня Харьюский уездный суд продлил его срок содержания под стражей. Государственная прокуратура обвиняет Вельса в том, что он является членом созданной Андреем Кузякиным преступной группировки, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Ласнамяэ горит завод по сортировке мусора. Спасатели просят закрыть окна!
Сегодня вечером в Ласнамяэ загорелось производственное здание завода по сортировке мусора. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Бесплатный общественный транспорт: где, когда и на каких условиях
Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом. Loe edasi...
Половина из тех, кто поступает на полицейского, отсеиваются из-за упражнения на пресс
Сегодня в полночь закончился прием заявок на поступление в Академию МВД. По словам ректора Катри Райк, половина желающих отсеивается на этапе тестов на физическую подготовку. Loe edasi...
В Эстонии ускорят подготовку новобранцев
1-я и 2-я пехотные бригады будут обучать новобранцев июльского призыва по новой программе, в рамках которой овладение основными навыками солдата будет более быстрым, интенсивным и логичным. Loe edasi...