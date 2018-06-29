ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мощное возгорание в Ласнамяэ, тайны эстонских больниц и грустная жизнь до зарплаты

По словам главы отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги, около 36 000 человек используют больший не облагаемый налогом минимум, чем на самом деле позволяет их годовой доход.

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Полиция просит помощи и поиске 14-летней девушки: она может находиться в Таллинне

PPA

14-летняя Яаника ушла из дома в Уускюла 19 июня и до сих пор не вернулась.

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ГРАФИК: Количество не владеющих госязыком работников в Maxima по сравнению с другими сетями зашкаливает

Möödunud aastal tehti 322 sunniraha hoiatust ja sisse nõuti neist 178. Enamik sunniraha kasseeriti Maxima töötajatelt. Foto: Rauno Volmar

ТОП ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Ласнамяэ горит завод по сортировке мусора. Спасатели просят закрыть окна! дополнено в 20:58 Известный бизнесмен насмерть сбил жену игрока КВН на “дороге смерти” в Туапсе В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет

Из статистики Языковой инспекции за полгода следует, что значительная часть работников Maxima по-прежнему не владеют эстонским языком, пишет Eesti Päevaleht.

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СТУДИЯ DELFI | "Бельгия фаворит турнира": обсуждаем групповой этап и матчи 1/8 ЧМ-2018

Групповой этап чемпионата мира в России закончился, теперь время плеф-офф. Сборная Германии не вышла из группы, во многих матчах все решалось на последних секундах - именно этим запомнилась первая часть турнира. Но что нас ждет дальше? Смотрите студию Delfi. Гость - Дмитрий Скиперский, ведущий - Виталий Бесчастный.

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Хотите выгодно выпить? Позжайте вглубь Латвии! Ибо у южных соседей цены на зеленого змия весьма вариативны

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Цены могут варьироваться и в ”алкостолице” — Валке. А если углубляться в латвийские просторы — разница в цене еще возрастает.

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”Такого ужаса не было никогда”. Ситуация с паромным сообщением на Рухну — катастрофическая

Foto: Kristo Nurmis

Предприниматели Рухну, для которых туристический сезон — единственная возможность заработать, очень разочарованы паромным сообщением и требуют от правительства нормализации ситуации. Сейчас на остров можно попасть только через Сааремаа.

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ВИДЕООПРОС DELFI: Дожить до зарплаты. Как у народа обстоят дела с финансами в конце месяца?