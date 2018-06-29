29.06.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мощное возгорание в Ласнамяэ, тайны эстонских больниц и грустная жизнь до зарплаты

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rus.delfi.ee
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Rahatähed, vaesus, rikkus
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Итак, подведем итоги пятницы.

Чем нам запомнится этот день?

От забытых в томографе пациентов до инвалидностей и смертей. Как наши больницы охраняют тайны, о которых никогда и никто не узнает

Shutterstock

У государства нет возможности осуществлять надзор над касающимися врачебных ошибок компромиссными договорами. Об ошибках знают только больницы и пациенты, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕОЭКСПЕРИМЕНТ: Взлом автомобиля занимает всего 30 секунд!

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По словам главы отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги, около 36 000 человек используют больший не облагаемый налогом минимум, чем на самом деле позволяет их годовой доход.
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Полиция просит помощи и поиске 14-летней девушки: она может находиться в Таллинне

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ГРАФИК: Количество не владеющих госязыком работников в Maxima по сравнению с другими сетями зашкаливает

Möödunud aastal tehti 322 sunniraha hoiatust ja sisse nõuti neist 178. Enamik sunniraha kasseeriti Maxima töötajatelt. Foto: Rauno Volmar

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Из статистики Языковой инспекции за полгода следует, что значительная часть работников Maxima по-прежнему не владеют эстонским языком, пишет Eesti Päevaleht.
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Групповой этап чемпионата мира в России закончился, теперь время плеф-офф. Сборная Германии не вышла из группы, во многих матчах все решалось на последних секундах - именно этим запомнилась первая часть турнира. Но что нас ждет дальше? Смотрите студию Delfi. Гость - Дмитрий Скиперский, ведущий - Виталий Бесчастный.
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Хотите выгодно выпить? Позжайте вглубь Латвии! Ибо у южных соседей цены на зеленого змия весьма вариативны

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Цены могут варьироваться и в ”алкостолице” — Валке. А если углубляться в латвийские просторы — разница в цене еще возрастает.
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Предприниматели Рухну, для которых туристический сезон — единственная возможность заработать, очень разочарованы паромным сообщением и требуют от правительства нормализации ситуации. Сейчас на остров можно попасть только через Сааремаа.
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ВИДЕООПРОС DELFI: Дожить до зарплаты. Как у народа обстоят дела с финансами в конце месяца?

”Яановы праздники” позади, а зарплата еще не совсем скоро. Согласно обнародованному на днях исследованию, треть жителей Эстонии вынуждена дожидаться зарплаты с пустым кошельком.
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Директор Кадриорга о трагической гибели утят: мы не можем установить более мелкую решетку, потому что нас затопит

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На днях общественность шокировала новость о гибели в Кадриорге утят, пробравшихся в трубу на канале. По словам директора парка Айна Ярве, установить перед сливной трубой решетку с более мелкими отверстиями не представляется возможным, поскольку в этом случае даже при несильном дожде все окрестности окажутся затопленными.
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Кикбоксер, просидевший более трех лет под стражей, обвиняет полицию и прокуратуру в ”дикой несправедливости”

Kohtuistung inimkaubanduses, väljapressimistes ja vargustes süüdistatava jõugu üle Foto: Karin Kaljuläte

Несколько лет назад Аап Вельс (27) входил в число лучших кикбоксеров Эстонии. В 2009 году, в возрасте 18 лет, он стал чемпионом Балтии. Но последние три года и три месяца Вельс спортом не занимался, так как сидел за решеткой. В начале июня Харьюский уездный суд продлил его срок содержания под стражей. Государственная прокуратура обвиняет Вельса в том, что он является членом созданной Андреем Кузякиным преступной группировки, пишет Eesti Ekspress.
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Сегодня вечером в Ласнамяэ загорелось производственное здание завода по сортировке мусора.
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Käru bussipeatus Foto: Rauno Volmar

Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
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Половина из тех, кто поступает на полицейского, отсеиваются из-за упражнения на пресс

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Сегодня в полночь закончился прием заявок на поступление в Академию МВД. По словам ректора Катри Райк, половина желающих отсеивается на этапе тестов на физическую подготовку.
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В Эстонии ускорят подготовку новобранцев

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1-я и 2-я пехотные бригады будут обучать новобранцев июльского призыва по новой программе, в рамках которой овладение основными навыками солдата будет более быстрым, интенсивным и логичным.
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