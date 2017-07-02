ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Молодежный Праздник песни и танца, ЧП в Копли и много спорта

2 июня в Эстонии выдалось пасмурным, но, к счастью, не помешало проведению Молодежного Праздника песни и танца. В столичном районе Копли тем временем произошла стрельба. А Чили и Германия сразятся сегодня вечером в финале Кубка конфедераций.
Предлагаем вашему вниманию нашу ежедневную подборку:
- 1.ФОТО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: XII Молодежный Праздник песни и танца начался
- 2.ФОТО И ВИДЕО с места происшествия: В результате стрельбы в Копли пострадали двое работников охранной фирмы
- 3.ГРАФИК: Председательство Эстонии — в цифрах
- 4.Читатель Delfi о
- 5.Восточную Европу настигла аномальная жара, в Эстонии — без перемен
- 6.Директор Нарвской хоровой школы: песни на русском на празднике создали бы ненужное напряжение
- 7.ФОТО: Тянак врезался в дерево и сошел с дистанции
- 8.Португалия завоевала бронзу. Кто выиграет финал Кубка конфедераций?
- 9.Памятка отпускника: как безопасно и с пользой провести отпуск в Эстонии и за границей
- 10.Смертельно опасный отпуск: 6 самых экстремальных туристических мест
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