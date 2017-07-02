ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Молодежный Праздник песни и танца, ЧП в Копли и много спорта

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2 июня в Эстонии выдалось пасмурным, но, к счастью, не помешало проведению Молодежного Праздника песни и танца. В столичном районе Копли тем временем произошла стрельба. А Чили и Германия сразятся сегодня вечером в финале Кубка конфедераций.