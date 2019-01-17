ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Множество аварий, суд над стрелком с моста Мустакиви и исключение уголовников из "Ээсти 200"

Полиция сообщает в Facebook, что незадолго до 19 часов они получили сообщение, что на 7 километре дороги Таллинн-Лагеди столкнулись два грузовика.

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ВИДЕО: В Вильяндимаа грузовик вылетел с дороги

Сегодня утром читатель Delfi прислал нам видео с оказавшимся в кювете грузовиком. Полиция сообщает, что ДТП в Вильяндимаа произошло из-за того, что водитель потерял управление на скользкой дороге.

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ФОТО | Второй за день: в Вильяндимаа съехал с дороги грузовик с латвийскими номерами

Õnnetus Abja-Paluojas Foto: Kaspar Pokk

В ДТП никто не пострадал, но съехавшая в кювет фура на фоне многоквартирных домов вызвала оживление у местных жителей.

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ФОТО: В Вильяндимаа застрявшая в грязи фура заблокировала движение

Leedu numbrimärkidega veok sulges Viljandimaal mõlemal suunal liikluse Foto: Kenno Soo

Сегодня вечером около 15:30 произошло ДТП в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала в поселке Олуствере, где грузовик Renault с прицепом застрял в грязи и заблокировал оба направления движения.

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”Забрали даже обувь, отказывают в медпомощи. Муж объявит голодовку”. Супруга заключенного — об условиях и обращении в тюрьме

ТОП Харизматичный эстонский миллионер погиб на ”дороге смерти” в Латвии. Светлые воспоминания о бизнесмене оказались омрачены разборками ФОТО: В Ярвамаа в тяжелой аварии погибла женщина. С ней в машине было трое детей ФОТО: Устроивший стрельбу на мосту Мустакиви мужчина предстал перед судом. Пострадавший из-за полученных ранений ослеп существенно дополнено в 12:51

В июне 2013 года Харьюский уехдный суд приговорил 43-летнего Сергея Старых к 9 годам тюрьмы за покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова. В августе же прошлого года суд отказал ему в УДО. С редакцией rusDelfi связалась женщина, представившаяся Марией Старых, называющая себя его женой, и поведавшая журналистам о ненадлежащем, с ее точки зрения, обращении с ним в тюрьме, а также о планах супруга объявить голодовку.

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Хлебные четки, почта в туалете и невероятная ностальгия. Экскурсия с бывшей заключенной по безлюдной легендарной ”пятерочке”

Leila Eerits Foto: Rauno Volmar

Журналист Eesti Ekspress посетила Таллиннскую тюрьму, что на ул. Магазини. Она совсем скоро закроется навсегда. Путеводитель — бывшая заключенная Лейла Ээритс (47), отсидевшая там полгода за содержание эротического салона и сводничество.

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ФОТО: Устроивший стрельбу на мосту Мустакиви мужчина предстал перед судом. Пострадавший из-за полученных ранений ослеп

Dmitri Doroškevitš (paremal) Foto: Madis Veltman

Сегодня утром перед судом предстал Дмитрий Дорошкевич, который в августе прошлого года устроил стрельбу на мосту Мустакиви в Ласнамяэ.

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Наркоторговец, взяточник, алководитель… ”Ээсти 200” исключила из своих рядов людей с действующим уголовным наказанием. Те, у кого наказание погашено, оказались прощены

Illustratsioon: Toom Tragel

По состоянию на утро вторника среди членов партии ”Ээсти 200” насчитывалось 13 людей с уголовным наказанием, пишет Eesti Päevaleht.

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Американский политобозреватель: почему США должны вкладывать свои ресурсы в территориальную целостность Эстонии?