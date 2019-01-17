17.01.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Множество аварий, суд над стрелком с моста Мустакиви и исключение уголовников из "Ээсти 200"


rus.delfi.ee
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Dmitri Doroškevitš
Dmitri DoroškevitšFoto: Madis Veltman

Из-за плохих дорожных условий по всей Эстонии за сегодняшний день произошло примерно 70-80 аварий, в одной из которых погибла женщина. Сегодня утром перед судом предстал Дмитрий Дорошкевич, который в августе прошлого года устроил стрельбу на мосту Мустакиви в Ласнамяэ. В этот же день стало известно, что "Ээсти 200" исключила из своих рядов людей с действующим уголовным наказанием, а те, у кого наказание погашено, оказались прощены. Эти и другие новости этого четверга, 17 января, читайте в нашей ежедневной подборке.

ФОТО: В Ярвамаа в тяжелой аварии погибла женщина. С ней в машине было трое детей

Avarii Järvamaal Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в 07:40 утра Центр тревоги получил сообщение об аварии на 94 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Мяо в Ярвамаа, где столкнулись две машины.
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На дороге Таллинн-Лагеди столкнулись два грузовика: одного из водителей пришлось вырезать из машины

Pommikahtlus Narva mnt 13 juures Foto: Madis Veltman

Полиция сообщает в Facebook, что незадолго до 19 часов они получили сообщение, что на 7 километре дороги Таллинн-Лагеди столкнулись два грузовика.
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ВИДЕО: В Вильяндимаа грузовик вылетел с дороги

Сегодня утром читатель Delfi прислал нам видео с оказавшимся в кювете грузовиком. Полиция сообщает, что ДТП в Вильяндимаа произошло из-за того, что водитель потерял управление на скользкой дороге.
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ФОТО | Второй за день: в Вильяндимаа съехал с дороги грузовик с латвийскими номерами

Õnnetus Abja-Paluojas Foto: Kaspar Pokk

В ДТП никто не пострадал, но съехавшая в кювет фура на фоне многоквартирных домов вызвала оживление у местных жителей.
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ФОТО: В Вильяндимаа застрявшая в грязи фура заблокировала движение

Leedu numbrimärkidega veok sulges Viljandimaal mõlemal suunal liikluse Foto: Kenno Soo

Сегодня вечером около 15:30 произошло ДТП в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала в поселке Олуствере, где грузовик Renault с прицепом застрял в грязи и заблокировал оба направления движения.
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”Забрали даже обувь, отказывают в медпомощи. Муж объявит голодовку”. Супруга заключенного — об условиях и обращении в тюрьме

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

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В июне 2013 года Харьюский уехдный суд приговорил 43-летнего Сергея Старых к 9 годам тюрьмы за покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова. В августе же прошлого года суд отказал ему в УДО. С редакцией rusDelfi связалась женщина, представившаяся Марией Старых, называющая себя его женой, и поведавшая журналистам о ненадлежащем, с ее точки зрения, обращении с ним в тюрьме, а также о планах супруга объявить голодовку.
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Хлебные четки, почта в туалете и невероятная ностальгия. Экскурсия с бывшей заключенной по безлюдной легендарной ”пятерочке”

Leila Eerits Foto: Rauno Volmar

Журналист Eesti Ekspress посетила Таллиннскую тюрьму, что на ул. Магазини. Она совсем скоро закроется навсегда. Путеводитель — бывшая заключенная Лейла Ээритс (47), отсидевшая там полгода за содержание эротического салона и сводничество.
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ФОТО: Устроивший стрельбу на мосту Мустакиви мужчина предстал перед судом. Пострадавший из-за полученных ранений ослеп

Dmitri Doroškevitš (paremal) Foto: Madis Veltman

Сегодня утром перед судом предстал Дмитрий Дорошкевич, который в августе прошлого года устроил стрельбу на мосту Мустакиви в Ласнамяэ.
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Наркоторговец, взяточник, алководитель… ”Ээсти 200” исключила из своих рядов людей с действующим уголовным наказанием. Те, у кого наказание погашено, оказались прощены

Illustratsioon: Toom Tragel

По состоянию на утро вторника среди членов партии ”Ээсти 200” насчитывалось 13 людей с уголовным наказанием, пишет Eesti Päevaleht.
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Американский политобозреватель: почему США должны вкладывать свои ресурсы в территориальную целостность Эстонии?

Foto: Richard Drew, AP

Во вторник веером на американском телеканале Fox News состоялись дебаты на тему защиты стран Балтии между консервативным политическим обозревателем Такером Карлсоном и советником по внешней политике Барака Обамы Дэвидом Тафуром.
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"У нас шутят: "Если хочешь заиметь врага, то порекомендуй ему работу в Omniva"

Järva-Jaani Foto: Madis Veltman

На прошлой неделе мы опубликовали письмо мужчины, который работал почтальоном в фирме Omniva. По его словам, после незначительного повышения зарплаты у почтальонов сильно прибавилось работы, поэтому работники не справляются и массово увольняются. Представитель Omniva тогда сказал, что все не так страшно, как описывает читатель. Однако шквал писем, обрушившийся на редакцию после этой публикации, говорит об обратном. Судите сами.
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Foto: Alexey Malgavko, Sputnik

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