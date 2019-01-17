ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Множество аварий, суд над стрелком с моста Мустакиви и исключение уголовников из "Ээсти 200"

Из-за плохих дорожных условий по всей Эстонии за сегодняшний день произошло примерно 70-80 аварий, в одной из которых погибла женщина. Сегодня утром перед судом предстал Дмитрий Дорошкевич, который в августе прошлого года устроил стрельбу на мосту Мустакиви в Ласнамяэ. В этот же день стало известно, что "Ээсти 200" исключила из своих рядов людей с действующим уголовным наказанием, а те, у кого наказание погашено, оказались прощены. Эти и другие новости этого четверга, 17 января, читайте в нашей ежедневной подборке.
ФОТО: В Ярвамаа в тяжелой аварии погибла женщина. С ней в машине было трое детей
Сегодня утром читатель Delfi прислал нам видео с оказавшимся в кювете грузовиком. Полиция сообщает, что ДТП в Вильяндимаа произошло из-за того, что водитель потерял управление на скользкой дороге. Loe edasi...
ФОТО | Второй за день: в Вильяндимаа съехал с дороги грузовик с латвийскими номерами
В ДТП никто не пострадал, но съехавшая в кювет фура на фоне многоквартирных домов вызвала оживление у местных жителей. Loe edasi...
ФОТО: В Вильяндимаа застрявшая в грязи фура заблокировала движение
Сегодня вечером около 15:30 произошло ДТП в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала в поселке Олуствере, где грузовик Renault с прицепом застрял в грязи и заблокировал оба направления движения. Loe edasi...
”Забрали даже обувь, отказывают в медпомощи. Муж объявит голодовку”. Супруга заключенного — об условиях и обращении в тюрьме
В июне 2013 года Харьюский уехдный суд приговорил 43-летнего Сергея Старых к 9 годам тюрьмы за покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя, бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова. В августе же прошлого года суд отказал ему в УДО. С редакцией rusDelfi связалась женщина, представившаяся Марией Старых, называющая себя его женой, и поведавшая журналистам о ненадлежащем, с ее точки зрения, обращении с ним в тюрьме, а также о планах супруга объявить голодовку. Loe edasi...
Хлебные четки, почта в туалете и невероятная ностальгия. Экскурсия с бывшей заключенной по безлюдной легендарной ”пятерочке”
Журналист Eesti Ekspress посетила Таллиннскую тюрьму, что на ул. Магазини. Она совсем скоро закроется навсегда. Путеводитель — бывшая заключенная Лейла Ээритс (47), отсидевшая там полгода за содержание эротического салона и сводничество. Loe edasi...
ФОТО: Устроивший стрельбу на мосту Мустакиви мужчина предстал перед судом. Пострадавший из-за полученных ранений ослеп
Сегодня утром перед судом предстал Дмитрий Дорошкевич, который в августе прошлого года устроил стрельбу на мосту Мустакиви в Ласнамяэ. Loe edasi...
Наркоторговец, взяточник, алководитель… ”Ээсти 200” исключила из своих рядов людей с действующим уголовным наказанием. Те, у кого наказание погашено, оказались прощены
Американский политобозреватель: почему США должны вкладывать свои ресурсы в территориальную целостность Эстонии?
Во вторник веером на американском телеканале Fox News состоялись дебаты на тему защиты стран Балтии между консервативным политическим обозревателем Такером Карлсоном и советником по внешней политике Барака Обамы Дэвидом Тафуром. Loe edasi...
"У нас шутят: "Если хочешь заиметь врага, то порекомендуй ему работу в Omniva"
На прошлой неделе мы опубликовали письмо мужчины, который работал почтальоном в фирме Omniva. По его словам, после незначительного повышения зарплаты у почтальонов сильно прибавилось работы, поэтому работники не справляются и массово увольняются. Представитель Omniva тогда сказал, что все не так страшно, как описывает читатель. Однако шквал писем, обрушившийся на редакцию после этой публикации, говорит об обратном. Судите сами. Loe edasi...
Масштабная утечка данных: 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей! Проверьте, нет ли среди них ваших
Владелец оповещающего об утечке данных сайта Have I Been Pwned Трой Хант сообщил в Twitter, что произошла масштабная утечка данных интернет-пользователей, в результате которой были обнародованы 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей. Loe edasi...
Facebook удалила несколько сотен связанных с Россией страниц, занимавшихся манипуляцией — среди прочего в странах Балтии
Компания Faceook удалила 364 страницы и аккаунта из-за подозрительной и манипулятивной активности, имеющей связь с Россией. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Молодые эстонские фигуристы мечтают об Олимпиаде
21 января в Минске начинается чемпионат Европы по фигурному катанию - первый топ-турнир в новом олимпийском цикле. Loe edasi...