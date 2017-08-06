ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Много спорта и немного ностальгии

6 августа погода в Эстонии не радовала, крупных происшествий на дорогах, к счастью, не было. Партии продолжили проводить свои летние дни, а также было много спортивных новостей. Читайте картину дня в нашей традиционной подборке.

Врачи не смогли спасти украинского музыканта, которому стало плохо на сцене фестиваля в Хаапсалу

Kuvatõmmis

В субботу, 5 августа, в Хаапсалу на фестивале "Августовский блюз" солисту украинской группы Ivan Blues & Friends Ивану Денисенко резко стало плохо. Врачам не удалось спасти жизнь музыканта, он скончался.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Машины каких цветов выбирают жители Эстонии

Ummikud südalinnas Foto: Taavi Sepp

Если в мире самый популярный цвет автомобилей — белый, то в Эстонии автовладельцы предпочитают черный. Портал Delfi Ärileht выяснил и сравнил, машины каких цветов еще выбирают эстоноземельцы.

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В Латвии в три раза больше неграждан, чем в Эстонии

Наибольшее количество неграждан Латвии проживает в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствуют данные управления дел Гражданства и миграции со ссылкой на местные самоуправления.

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Лучший бегун Эстонии отказался от выступления на чемпионате мира

Rasmus Mägi Foto: Hendrik Osula

Рекордсмен Эстонии в беге на 400 метров с барьерами Расмус Мяги в последний момент отказался от выступления на чемпионате мира в Лондоне.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Это свобода! Rock’n’roll и мировые звезды на Певческом поле

Репродукция

В 1988 году в Советской Эстонии состоялось удивительное событие: первый по-настоящему международный музыкальный фестиваль Rock Summer. Безумное количество людей — за три дня 150 000, по некоторым утверждением — 190 000, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Спасатели-добровольцы крестили в Нарва-Йыэсуу долгожданный катер

Uus paat, Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja Jääpäästeüksus Foto: Roman Vikulov, Delfi

Спасатели-добровольцы представили общественности катер, который будет использоваться для помощи попавшим в беду в Нарвском заливе, а также в реке Нарва, произведя традиционный обряд крещения судна.

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ФОТО: Юношеская сборная Эстонии завоевала бронзовые медали

Foto: Rauno Volmar

Баскетболисты юношеской сборной Эстонии (U-18) стали бронзовыми призерами чемпионата Европы (дивизион В). В поединке за третье место эстонская команда по всем статьям переиграла в Таллинне Израиль - 90:71

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На разные вкусы: можно ли есть этих красавцев?

RMK

В грибном царстве часто встречаются экземпляры, которые в одних странах однозначно относят к ядовитым, а в других наоборот считают одними из самых вкусных. Как говорят, о вкусах не спорят, но в данном случае правы и те и другие.

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ФОТО: "Все здесь!" Летние дни Партии реформ

Reformierakonna suvepäevad 2017 Foto: Mati Leet, Reformierakond

Партия реформ на этих выходных провела свои летние дни в Нелиярве. На месте были многие важные партийцы, в том числе Сийм Каллас, Урмас Паэт, Антс Лаанеотс, Урве Тийдус, и, само собой, Ханно Певкур и Таави Рыйвас.

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ФОТО и ВИДЕО: Последний день фестиваля Weekend! За пультом всемирно известный диджей Мартин Гаррикс

С 3 по 5 августа в Пярну прошел крупнейший фестиваль Балтии Weekend Festival Baltic. Главным гостем последнего дня стал всемирно известный диджей Мартин Гаррикс.

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Читайте прогноз и смотрите онлайн, какая погода сейчас в разных городах

Nädala alguse ilm saab olema väga muutlik Foto: Andres Putting

Разговоры о погоде этим летом совсем не радуют. В ночь на понедельник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха от 13 до 17°C.

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