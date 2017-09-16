ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Много скандалов и чуть-чуть о зарплатах

Сегодня скандал вокруг граффити на фасаде Горхолла привел к выходу инициатора проекта Мярта Сультса из совета фирмы. Не утихают страсти и вокруг партии EKRE. А еще один скандал разразился, когда журналист Вахур Керсна в рамках благотворительного проекта пририсовал портрету президента Керсти Кальюлайд усы и очки. Об этом и многом другом читайте в нашей традиционной подборке.

По списку EKRE в Ласнамяэ баллотируется супружеская пара, бросившая четырех детей

Айри и Юри в 1998 году, когда они попросили город найти их четырем детям новых родителей. Foto: Vambola Salupuu/Õhtuleht

Так как Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не знала о прошлом семьи, председатель округа призывает голосовать за других кандидатов в их списке, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Скандал: журналист пририсовал Керсти Кальюлайд усы и очки

Kuvatõmmis

В четверг вечером в передаче ”Ringvaade” журналист и карикатурист Вахур Керсна в рамках благотворительного проекта "Maalides head" пририсовал портрету президента Керсти Кальюлайд усы и очки.

Loe edasi...

Мярт Сультс покидает совет Горхолла из-за скандала вокруг граффити

Märt Sults Linnahalli seinamaalingu juures. Foto: Andres Putting

Депутат Мярт Сультс после обсуждений с и.о. мэра Таллинна Таави Аасом решил покинуть совет Tallinna Linnahalli AS.

Loe edasi...

Пробки в Таллинне: почему простой человек не может стать VIP-персоной с мигалкой?

PM/Scanpix Baltics

Таллинн в сентябре наводнили министры европейских стран. Почему и в какой степени от этого страдают горожане, еженедельнику Eesti Ekspress рассказал старший служащий по охране правопорядка Пыхьяской префектуры Тыну Янтер.

Loe edasi...

Директор по персоналу Circle K: это миф, что зарплата может удержать человека

Circle K Balti Jaamas Foto: Hendrik Osula

Директор отдела кадров Circle K Eesti AS Маарика Лембер признала, что на предприятии за полгода сменяется половина обслуживающего персонала. Однако, по ее словам, люди меняют работу не из-за зарплаты, а из-за новых возможностей.

Loe edasi...

ВИДЕО: Путь офицера КаПо Эстона Кохвера до российской тюрьмы и обратно

В сентябре, три года назад, российские спецслужбы задержали близ эстонско-россйской границы офицера Полиции безопасности Эстонии Эстона Кохвера.

Loe edasi...

ВИДЕО: На Сааремаа замечен олень с 15 ответвлениями на рогах

kaader videost

Несколько дней назад фотографу Тармо Куудеру удалось запечатлеть на Сааремаа редкое явление: оленя с рогами с 15 ответвлениями, пишет Maaleht.

Loe edasi...

Раймонд Кальюлайд: Партию реформ и EKRE объединяет только ненависть к русским

Raimond Kaljulaid Foto: Hendrik Osula

Меня шокирует равнодушие, с которым широкая общественность отнеслась к заявлению Кристена Михала о том, что Партия реформ исключает возможность сотрудничества с Центристской партией, предпочитая коалицию с ультра-консерваторами из партии EKRE.

Loe edasi...

”Мы решили поддержать государство в трудное время”. Почему в Telia такие большие очереди?

Telia Foto: Madis Veltman

В последнее время в представительствах Telia образовались очереди, и, по словам клиентов, не помогает и предварительная регистрация.

Loe edasi...

Шарапова назвала причину отмены свадьбы с Вуячичем

FASHION-METGALA/ Foto: Eduardo Munoz, REUTERS

Российская теннисистка Мария Шарапова в своей автобиографической книге рассказала, почему прекратила встречаться с известным словенским баскетболистом Сашей Вуячичем.

Loe edasi...

Сеть магазинов одежды Seppälä объявлена банкротом

Финский уездный суд признал банкротом компании Seppälä Oy и Seppälä Finland Oy по просьбе Налогового управления.

Loe edasi...

Годами пользовавшееся землей предприятие задолжало ее хозяевам крупную сумму и подало на них в суд

Aivar Tamme sõnul käidi notari juures kõik lepingupunktid ükshaaval üle ja küsiti mõlemalt poolelt, kas kõigest saadi ühtmoodi aru. Saadi. Foto: Siim Solman

Фирма AS Kiirkandur задолжала владельцам земли, на которой добывает полезные ископаемые, около 400 000 евро, и сейчас вместо уплаты долга подала в суд, ссылаясь на неразумность заключенного 10 лет назад договора, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Эстония — в лидерах по распространенности интернет-травли: что делать?

О том, что виртуальный мир несет угрозу здоровью тех, кто в нем ”живет”, много говорят. Особенно, когда речь заходит о подростках. Из опроса в рамках проекта „Targalt internetis” (”Безопасный интернет”), который с мая по октябрь 2016 года проводился Союзом защиты детей Эстонии, выяснилось, что более четверти школьников (27%) за последний год сталкивались с травлей в интернете, а 17% признались, что сами выступали в роли обидчиков.

Loe edasi...

Продажа новых квартир в Таллинне вызвала рекордные цены на недвижимость

Korter Tartu mnt 56 Foto: Priit Simson

В августе цены на недвижимость в Таллинне достигли нового исторического апогея: благодаря продажам жилья в новостройках средняя стоимость квадратного метра сделок возросла до 1 738 евро, сказано в обзоре рынка недвижимости Pindi Kinnisvara.

Loe edasi...