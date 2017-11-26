ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Много ли кредитов у жителей Эстонии и какая погода будет на Рождество

Крупный швейцарский банк Credit Suisse провел исследование, которое установило, что в 33 странах, которые по объему кредитов на взрослых людей впереди Эстонии, население в целом богаче эстонцев. Месячный прогноз метеопортала Gismeteo.ru показывает, что с середины декабря температура воздуха в Эстонии опустится ниже нуля, как днем, так и ночью. Об этом и других новостях воскресенья, 26 ноября, читайте в нашей традиционной подборке.

Сообщение об инциденте в волости Харку оказалось ложным: ребенка в фургоне не удерживали

vääna-viti bussipeatus Foto: Taavi Sepp

Сообщение об инциденте с участием неизвестным мужчин, которые в пятницу в волости Харку якобы удерживали в белом фургоне школьника, оказалось ложной информацией. Полиция проверила поступившее сообщение о преступлении, оно не нашло подтверждения, сообщает Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.

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Владелец алкогольного магазина: повышение акциза обречет бизнес портовых магазинов на прозябание

superalko pood Foto: Taavi Sepp

Руководитель алкогольного магазина AlcoStock Мадис Ээнсаар сказал, что из-за повышения акциза на алкоголь оборот расположенного в порту магазина упал по сравнению с прошлогодним на 40% и падение, по-видимому, продолжится.

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ГРАФИК: Где в мире берут больше всего кредитов? На какой позиции находится Эстония?

Африканская страна Малави Foto: Scanpix/ Reuters

Крупный швейцарский банк Credit Suisse провел исследование, которое установило, что в 33 странах, которые по объему кредитов на взрослых людей впереди Эстонии, население в целом богаче эстонцев, рассказывает Ärileht.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Где больше коррупции среди чиновников — в Таллинне или в Тарту?

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Глядя чисто на количество дел, очевидно: конечно, в Таллинне воруют больше! В то же время цифры можно оценивать и по-другому — поскольку в Таллинне жителей более чем в четыре раза больше, именно тартуских чиновников следует считать намного более склонными к коррупции.

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Можно ли в Эстонии трудоустроиться без знания эстонского языка и какую работу в этом случае предлагают

Для тех, кто всю жизнь проработал на должности, не требующей знания эстонского, а сейчас оказался без работы, или, к примеру, переехал в Эстонию из другой страны, неприятным сюрпризом может стать то, что трудоустроиться без знания государственного языка довольно трудно. И все же предложения есть. ”МК-Эстония” выяснила, в каких сферах в нашей стране реально найти работу не владеющему эстонским человеку, и сколько языков должен знать претендент на хорошее место.

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Вице-мэр Таллинна рекламирует магазин оптики

Züleyxa Izmailova Foto: Hendrik Osula

В рекламе магазина оптики Pere Optika, которая появляется на эстонских телеканалах и в газетах, в качестве модели задействованы вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова и ее муж Йоонас Лакс, передает rus.err.ee.

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Российский метеопортал предсказывает Эстонии морозное и снежное Рождество

Месячный прогноз метеопортала Gismeteo.ru показывает, что с середины декабря температура воздуха в Эстонии опустится ниже нуля, как днем, так и ночью.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: История рождения торгового центра Stockmann в Таллинне

Stockmanni kaubamaja ehitus Tallinnas Foto: Rauno Volmar

Когда 21 год назад в Таллинне открылся магазин Stockmann, то он считался достаточно большим торговым центром, возвышаясь посреди относительно низкого на тот момент центра города.

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Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок

USA-ARMS/NUCLEAR Foto: US NAVY, REUTERS

В Аргентине продолжаются поиски подводной лодки "Сан-Хуан". В поисковой операции принимают участие несколько стран, в том числе и Россия.

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9 прекрасных городов, куда стоит ехать за праздничным настроением Рождества

The Sun

Время летит, словно на крыльях, и уже совсем скоро зажгутся первые свечи на рождественских венках, зазвучат праздничные песни, дома облачатся в сверкающие наряды, а ощущение праздника войдет в наши сердца. Это отличное время спланировать и отправиться в волшебное рождественское путешествие.

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