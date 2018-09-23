ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнение соседей об убийстве женщины, Папа Римский в Каунасе и теплый День осеннего равноденствия

Ранее Пыхьяская префектура просила помощи в поисках 87-летней Иллы-Койдулы, которая ушла из дома 20 сентября в деревне Нааге Харкуской волости и не вернулась. Сегодня после полудня женщину нашли мертвой.

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ФОТО: В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека

Liiklusõnnetus Tallinna-Narva maanteel Foto: Lugeja foto

На 195 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля.

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ВИДЕО: Заброшенное, грязное и опасное здание в Кохтла-Ярве стало для детей "клубом"

Lugeja foto

К Delfi обратился житель Кохтла-Ярве, Виктор Ляхов, живущий напротив полуразрушенного строения по адресу Ару, 4 и наблюдающий из своих окон за тем, как мальчишки примерно 12-16 лет проводят там шумно время, беспокоя окрестных жителей. Но Виктора волнует также и то, что дети подвергают риску свое здоровье и жизни, залезая на крышу здания по обломкам лестниц.

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ФОТО: Нарвитяне бесплатно позавтракали по-арабски и поучили языки, от европейских до китайского

Station Narva, Perepäev Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня состоялось официальное вступление Нарвы в права Осенней столицы Эстонии. Символический жезл мэр Нарвы получил от представителей других сезонных столиц и Таллинна, который на этот раз представлял сам мэр Таави Аас. Нарвитян в этот день в порту ждало то, чего раньше не бывало.

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ФОТО и ВИДЕО: "Не хочется пропустить первого посланника Бога". На мессу Папы Римского в Каунасе собралось более 100 000 человек

Ekspress Meedia

Папа Римский Франциск вчера начал свое турне по странам Балтии, в ходе которого он посетит Литву, Латвию и Эстонию. Вчера он был в Вильнюсе, а сегодня начал день в Каунасе, где отслужил торжественную мессу.

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ВАЖНО ЗНАТЬ: Как будет ходить общественный транспорт во время визита Папы Римского

Foto: Andres Putting

Раэпресс сообщает, что в связи с проведением Папой Римским 25 сентября на площади Вабадузе мессы с 13 до 19 часов произойдут изменения в движении транспорта, в том числе общественного.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каком магазине с наступлением осени стала самая дешевая продуктовая корзина?

Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket Foto: Taavi Sepp

В сравнении цен продуктовой корзины Delfi Kasulik идет борьба между магазинами Prisma и Grossi. Какой же из них в этом месяце оказался самым дешевым?

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Финны теперь ездят за алкоголем не в Эстонию, а в Швецию — там дешевле?