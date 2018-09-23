ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнение соседей об убийстве женщины, Папа Римский в Каунасе и теплый День осеннего равноденствия

Сегодня, 23 сентября, мы продолжали писать об убийстве женщины в деревне Йоотме волости Тапа, в котором подозревают ее бывшего мужа. А Папа Римский в этот день отслужил мессу в Каунасе, на которую собралось более 100 000 человек. Также сегодня День осеннего равноденствия, оказавшийся гораздо более теплым, чем в предыдущие годы. Эти и другие новости субботы читайте в нашей традиционной подборке.
ФОТО: Жители деревни Йоотме шокированы убийством женщины: непонятно, почему такое случилось
История убитой в четверг в деревне Йоотме волости Тапа Мерье и подозреваемого в ее убийстве Мадиса кажется местным непонятной и невероятной. Loe edasi...
Подозреваемого в убийстве бывшей жены мужчину взяли под стражу
По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда, 31-летний мужчина, которого подозревают в убийстве его бывшей супруги, сегодня взят под стражу. Loe edasi...
Пропавшую в Харьюмаа 87-летнюю женщину нашли мертвой
РанееПыхьяская префектура просила помощи в поисках 87-летней Иллы-Койдулы, которая ушла из дома 20 сентября в деревне Нааге Харкуской волости и не вернулась. Сегодня после полудня женщину нашли мертвой. Loe edasi...
ФОТО: В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека
ВИДЕО: Заброшенное, грязное и опасное здание в Кохтла-Ярве стало для детей "клубом"
К Delfi обратился житель Кохтла-Ярве, Виктор Ляхов, живущий напротив полуразрушенного строения по адресу Ару, 4 и наблюдающий из своих окон за тем, как мальчишки примерно 12-16 лет проводят там шумно время, беспокоя окрестных жителей. Но Виктора волнует также и то, что дети подвергают риску свое здоровье и жизни, залезая на крышу здания по обломкам лестниц. Loe edasi...
ФОТО: Нарвитяне бесплатно позавтракали по-арабски и поучили языки, от европейских до китайского
Сегодня состоялось официальное вступление Нарвы в права Осенней столицы Эстонии. Символический жезл мэр Нарвы получил от представителей других сезонных столиц и Таллинна, который на этот раз представлял сам мэр Таави Аас. Нарвитян в этот день в порту ждало то, чего раньше не бывало. Loe edasi...
ПАРАДОКС: Столичные детсады пустеют, но очереди никуда не деваются
В последние годы проживающие в Таллинне родители маленьких детей на собственной шкуре испытывали ”детсадовский кризис”. Дети, появившиеся на свет во время бума рождаемости Поющей революции, теперь сами стали родителями, и чтобы получить для своего чада место в садике, были вынуждены ставить его в очередь в буквальном смысле прямо после его рождения, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
О менявшихся названиях улиц в Таллинне. Узнайте, как раньше называлась улица, где вы живете или работаете
Я живу на углу улиц Михаила Калинина и Ивана Рабчинского. А работаю по соседству на фабрике "Красная заря" на улице Йоханнеса Кясперта. Поехал оттуда в магазин на улицу Евгения Никонова. Потом направился на бульвар Юрия Гагарина, через перекресток Вокзальной, Советской и улицы Ивана Мичурина и затем повернул на бульвар Александра Суворова. Автомобиль припарковал на Площади Победы. Loe edasi...
ГРАФИК: День осеннего равноденствия: сегодня гораздо теплее, чем в предыдущие годы
По случаю сегодняшнего Дня осеннего равноденствия мы заглянули в прошлое — сколько градусов тепла видали раньше в первый день осени. Loe edasi...
МИЛОЕ ФОТО: Как Юри и Карин Ратас назвали новорожденного сына
Премьер-министр Юри Ратас в субботу поздно вечером сообщил в социальной сети имя совсем недавно родившегося в семье Ратасов сына. Loe edasi...