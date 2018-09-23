23.09.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнение соседей об убийстве женщины, Папа Римский в Каунасе и теплый День осеннего равноденствия

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rus.delfi.ee
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Armualud Kaunase missal
Armualud Kaunase missalFoto: Bianca Mikovitš

Сегодня, 23 сентября, мы продолжали писать об убийстве женщины в деревне Йоотме волости Тапа, в котором подозревают ее бывшего мужа. А Папа Римский в этот день отслужил мессу в Каунасе, на которую собралось более 100 000 человек. Также сегодня День осеннего равноденствия, оказавшийся гораздо более теплым, чем в предыдущие годы. Эти и другие новости субботы читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО: Жители деревни Йоотме шокированы убийством женщины: непонятно, почему такое случилось

Tapmine Jootme külas Foto: Kristjan Järv

История убитой в четверг в деревне Йоотме волости Тапа Мерье и подозреваемого в ее убийстве Мадиса кажется местным непонятной и невероятной.
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Подозреваемого в убийстве бывшей жены мужчину взяли под стражу

Kortermaja, kus elasid Merje ja tema endine abikaasa Madis Foto: Kristjan Järv

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда, 31-летний мужчина, которого подозревают в убийстве его бывшей супруги, сегодня взят под стражу.
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Пропавшую в Харьюмаа 87-летнюю женщину нашли мертвой

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Ранее Пыхьяская префектура просила помощи в поисках 87-летней Иллы-Койдулы, которая ушла из дома 20 сентября в деревне Нааге Харкуской волости и не вернулась. Сегодня после полудня женщину нашли мертвой.
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ФОТО: В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека

Liiklusõnnetus Tallinna-Narva maanteel Foto: Lugeja foto

На 195 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля.
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ВИДЕО: Заброшенное, грязное и опасное здание в Кохтла-Ярве стало для детей "клубом"

Lugeja foto

К Delfi обратился житель Кохтла-Ярве, Виктор Ляхов, живущий напротив полуразрушенного строения по адресу Ару, 4 и наблюдающий из своих окон за тем, как мальчишки примерно 12-16 лет проводят там шумно время, беспокоя окрестных жителей. Но Виктора волнует также и то, что дети подвергают риску свое здоровье и жизни, залезая на крышу здания по обломкам лестниц.
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ФОТО: Нарвитяне бесплатно позавтракали по-арабски и поучили языки, от европейских до китайского

Station Narva, Perepäev Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня состоялось официальное вступление Нарвы в права Осенней столицы Эстонии. Символический жезл мэр Нарвы получил от представителей других сезонных столиц и Таллинна, который на этот раз представлял сам мэр Таави Аас. Нарвитян в этот день в порту ждало то, чего раньше не бывало.
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ФОТО и ВИДЕО: "Не хочется пропустить первого посланника Бога". На мессу Папы Римского в Каунасе собралось более 100 000 человек

Ekspress Meedia

Папа Римский Франциск вчера начал свое турне по странам Балтии, в ходе которого он посетит Литву, Латвию и Эстонию. Вчера он был в Вильнюсе, а сегодня начал день в Каунасе, где отслужил торжественную мессу.
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ВАЖНО ЗНАТЬ: Как будет ходить общественный транспорт во время визита Папы Римского

Foto: Andres Putting

Раэпресс сообщает, что в связи с проведением Папой Римским 25 сентября на площади Вабадузе мессы с 13 до 19 часов произойдут изменения в движении транспорта, в том числе общественного.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каком магазине с наступлением осени стала самая дешевая продуктовая корзина?

Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket Foto: Taavi Sepp

В сравнении цен продуктовой корзины Delfi Kasulik идет борьба между магазинами Prisma и Grossi. Какой же из них в этом месяце оказался самым дешевым?
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Финны теперь ездят за алкоголем не в Эстонию, а в Швецию — там дешевле?

Alkohol Foto: Ilmar Saabas

В Швеции некоторые напитки уже дешевле, чем в Эстонии, показывает сравнение цен Ilta-Sanomat.
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ПАРАДОКС: Столичные детсады пустеют, но очереди никуда не деваются

Viimaste aastate pidev jutt Tallinna lasteaiakohtade kriisist enam ei päde. Tänapäeval on hoopis lastest puudus. Foto: Priit Simson

В последние годы проживающие в Таллинне родители маленьких детей на собственной шкуре испытывали ”детсадовский кризис”. Дети, появившиеся на свет во время бума рождаемости Поющей революции, теперь сами стали родителями, и чтобы получить для своего чада место в садике, были вынуждены ставить его в очередь в буквальном смысле прямо после его рождения, пишет Eesti Päevaleht.
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О менявшихся названиях улиц в Таллинне. Узнайте, как раньше называлась улица, где вы живете или работаете

Foto: lastejutud.wordpress.com

Я живу на углу улиц Михаила Калинина и Ивана Рабчинского. А работаю по соседству на фабрике "Красная заря" на улице Йоханнеса Кясперта. Поехал оттуда в магазин на улицу Евгения Никонова. Потом направился на бульвар Юрия Гагарина, через перекресток Вокзальной, Советской и улицы Ивана Мичурина и затем повернул на бульвар Александра Суворова. Автомобиль припарковал на Площади Победы.
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ГРАФИК: День осеннего равноденствия: сегодня гораздо теплее, чем в предыдущие годы

Ekspress Meedia

По случаю сегодняшнего Дня осеннего равноденствия мы заглянули в прошлое — сколько градусов тепла видали раньше в первый день осени.
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МИЛОЕ ФОТО: Как Юри и Карин Ратас назвали новорожденного сына

Jüri Ratas ja Karin Ratas Foto: Priit Simson

Премьер-министр Юри Ратас в субботу поздно вечером сообщил в социальной сети имя совсем недавно родившегося в семье Ратасов сына.
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TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнение соседей об убийстве женщины, Папа Римский в Каунасе и теплый День осеннего равноденствия

23.09.2018
Сегодня, 23 сентября, мы продолжали писать об убийстве женщины в деревне Йоотме волости Тапа, в котором подозревают ее бывшего мужа. А Папа Римский в этот день отслужил мессу в Каунасе, на которую собралось более 100 000 человек. Также сегодня День осеннего равноденствия, оказавшийся гораздо более теплым, чем в предыдущие годы. Эти и другие новости субботы читайте в нашей традиционной подборке.
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ВИДЕО: Заброшенное, грязное и опасное здание в Кохтла-Ярве стало для детей "клубом"

23.09.2018
К Delfi обратился житель Кохтла-Ярве, Виктор Ляхов, живущий напротив полуразрушенного строения по адресу Ару, 4 и наблюдающий из своих окон за тем, как мальчишки примерно 12-16 лет проводят там шумно время, беспокоя окрестных жителей. Но Виктора волнует также и то, что дети подвергают риску свое здоровье и жизни, залезая на крышу здания по обломкам лестниц.
Подробнее



ПАРАДОКС: Столичные детсады пустеют, но очереди никуда не деваются

23.09.2018
В последние годы проживающие в Таллинне родители маленьких детей на собственной шкуре испытывали ”детсадовский кризис”. Дети, появившиеся на свет во время бума рождаемости Поющей революции, теперь сами стали родителями, и чтобы получить для своего чада место в садике, были вынуждены ставить его в очередь в буквальном смысле прямо после его рождения, пишет Eesti Päevaleht.
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ВАЖНО ЗНАТЬ: Как будет ходить общественный транспорт во время визита Папы Римского

23.09.2018
Раэпресс сообщает, что в связи с проведением Папой Римским 25 сентября на площади Вабадузе мессы с 13 до 19 часов произойдут изменения в движении транспорта, в том числе общественного.
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