ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Миллиард евро за оккупацию Эстонии и бесхозные 100 000 евро на счете государства

Откуда на счете государства более 100 000 евро, который ждут своих законных владельцев? Оказывается, многие люди не знали о том, что могут получить обратно свои деньги, не смогли этого сделать или же государство не знает их банковских счетов, пишет Eesti Päevaleht.

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Комиссия при минюсте насчитала более миллиарда евро ущерба за оккупацию Эстонии

фото иллюстративное Foto: Alexandr Demyanchuk, RIA Novosti

Комиссия при Министерстве юстиции оценила размер ущерба от оккупации Эстонии Советским Союзом. По оценке комиссии, он составил примерно 89 млрд рублей (в отчете валютный курс не указан), если по нынешнему курсу, то цена ущерба — 1,2 млрд евро, передает rus.err.ee.

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В инфосистеме образовательных учреждений Эстонии обнаружена масштабная утечка данных

Kanal2

Авторы передачи ”Радар” на Kanal 2 выявили масштабную утечку информацию из администрирующей образовательные учреждения Эстонии инфостистемы EKIS. Выяснилось, что на протяжении многих лет документы, содержащие деликатные личные данные сотен детей, находились в публичном доступе.

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Суд вынес приговор мужчинам, которые подожгли квартиру в Силламяэ, чтобы скрыть убийство

Tulekahju Raplamaal, Lelles Foto: Siim Solman

Вируский уездный суд сегодняшним решением признал виновным в убийстве, поджоге и ненадлежащем физическом обращении со вторым потерпевшим 35-летнего Артема Голованова и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

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На Арочном мосту в Тарту молодые люди ограбили прохожих: поймать нарушителей помогли камеры

Pilt on illustreeriv Foto: Rene Suurkaev

Сегодня около 1.30 ночи двое молодых людей напали на Арочном мосту в Тарту на подвыпившего 18-летнего парня и девушку того же возраста. Злоумышленники ударили потерпевших и отобрали дубленку, мобильный телефон, кошелек и ключи, после чего убежали.

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Два хутора в Пярнумаа продолжали продавать кур и яйца после обнаружения сальмонеллеза

Foto: Sven Arbet

В августе возбудители сальмонеллеза были обнаружены у куриц на хуторе Панга в Пярнумаа, а в сентябре — у куриц OÜ Nurmenuku Puhkekeskus. Оба хутора, несмотря на запрет, пытались продолжить торговлю яйцами и мясом кур, пишет Maaleht.

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Погода в октябре приятно удивляет: синоптик называет причину

Joosep Tiks

Вчера в Таллинне был зафиксирован новый температурный рекорд дня: 19,0 градусов тепла. Предыдущий рекорд Таллинна составлял 17,5 градусов и был зафиксирован в 1979 году.

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ФОТО и ВИДЕО: Новый спа в Мустамяэ: полный релакс, 22 сауны и камеры наблюдения в раздевалке

Спа в Elamuste Keskus открыт только половину недели, но его посетили уже тысячи людей. В том числе те, чью приватность нарушили камеры наблюдения в раздевалке.

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ПРАЗДНИЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ: С днем рождения, Яна Тоом!