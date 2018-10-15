15.10.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Миллиард евро за оккупацию Эстонии и бесхозные 100 000 евро на счете государства

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreeriv.Foto: Ilmar Saabas

Комиссия при Министерстве юстиции оценила размер ущерба от оккупации Эстонии Советским Союзом в 1,2 млрд евро. А на банковском счете государства лежат более 100 000 евро, который ждут своих законных владельцев. Об этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей понедельника, 15 октября.

Поисковики-добровольцы: у госслужб был шанс спасти заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина, но они им не воспользовались

Foto: Eraarhiiv

В воскресенье днем поисковиками-добровольцами было обнаружено тело пропавшего почти три недели назад в лесах Причудья 78-летнего нарвитянина Ивана Федоровича. Добровольцы предполагают, что мужчина погиб на четвертый день после того как заблудился в районе Алайыэ, и не от того, что замерз ночью, а в результате несчастного случая.
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По следам трагедии в Какумяэ: плачевная ситуация с газовой безопасностью в Эстонии привела к гибели двоих детей

Päästjad käisid Kakumäel läbi ka teised sama gaasitorustiku varustatud majad — kokku kolm tänavat. Gaasilekke tuvastasid nad 10–20 majas. Foto: Rauno Volmar

В субботу в частном доме в Какумяэ от отравления газом скончались два ребенка. Министр внутренних дел бьет в колокола уже год, пишет Eesti Päevaleht.
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Владельцы, откликнитесь! На банковском счете государства лежат более 100 000 евро бесхозных денег

Foto on illustreeriv. Foto: Tiit Blaat

Откуда на счете государства более 100 000 евро, который ждут своих законных владельцев? Оказывается, многие люди не знали о том, что могут получить обратно свои деньги, не смогли этого сделать или же государство не знает их банковских счетов, пишет Eesti Päevaleht.
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Комиссия при минюсте насчитала более миллиарда евро ущерба за оккупацию Эстонии

фото иллюстративное Foto: Alexandr Demyanchuk, RIA Novosti

Комиссия при Министерстве юстиции оценила размер ущерба от оккупации Эстонии Советским Союзом. По оценке комиссии, он составил примерно 89 млрд рублей (в отчете валютный курс не указан), если по нынешнему курсу, то цена ущерба — 1,2 млрд евро, передает rus.err.ee.
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В инфосистеме образовательных учреждений Эстонии обнаружена масштабная утечка данных

Kanal2

Авторы передачи ”Радар” на Kanal 2 выявили масштабную утечку информацию из администрирующей образовательные учреждения Эстонии инфостистемы EKIS. Выяснилось, что на протяжении многих лет документы, содержащие деликатные личные данные сотен детей, находились в публичном доступе.
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Суд вынес приговор мужчинам, которые подожгли квартиру в Силламяэ, чтобы скрыть убийство

Tulekahju Raplamaal, Lelles Foto: Siim Solman

Вируский уездный суд сегодняшним решением признал виновным в убийстве, поджоге и ненадлежащем физическом обращении со вторым потерпевшим 35-летнего Артема Голованова и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения.
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На Арочном мосту в Тарту молодые люди ограбили прохожих: поймать нарушителей помогли камеры

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Погода в октябре приятно удивляет: синоптик называет причину

Joosep Tiks

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ФОТО и ВИДЕО: Новый спа в Мустамяэ: полный релакс, 22 сауны и камеры наблюдения в раздевалке

Спа в Elamuste Keskus открыт только половину недели, но его посетили уже тысячи людей. В том числе те, чью приватность нарушили камеры наблюдения в раздевалке.
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ПРАЗДНИЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ: С днем рождения, Яна Тоом!

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РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

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Решение о полном разрыве отношений с Константинополем принял священный синод РПЦ на заседании в Минске.
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Tallinn Hockey weekend
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Вируский уездный суд сегодняшним решением признал виновным в убийстве, поджоге и ненадлежащем физическом обращении со вторым потерпевшим 35-летнего Артема Голованова и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения.
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