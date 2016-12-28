Снявший видео парада Сил обороны с нецензурными комментариями спасатель Сергей Меньков не согласен со своим увольнением и подал в суд на Спасательный департамент. Бывший работодатель перевел его ругательства для суда. Эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца потерпевшего крушение над Черным морем российского самолета Ту-154, также названа предварительная причина катастрофы. Уже более 10 лет в Таллинне работает приют для домашних животных под руководством Ларисы Козыревой. Специально для Delfi Козырева провела экскурсию по приюту, показала на что идут пожертвования, а также рассказала историю главных обитателей приюта — кота Мужика и кошки Машки.

Уволенный за нецензурные насмешки над парадом спасатель: я не знаю, кого я оскорбил

Sergei Menkov Foto: Tiit Blaat

Снявший видео парада Сил обороны с нецензурными комментариями спасатель Сергей Меньков не согласен со своим увольнением и подал в суд на Спасательный департамент. Бывший работодатель перевел его ругательства для суда.

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Опубликованы последние слова пилотов разбившегося Ту-154

TU-154 Foto: Vladimir Velengurin, AP

Эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца потерпевшего крушение над Черным морем российского самолета Ту-154. Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает Life.

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Причиной крушения Ту-154 назвали сочетание человеческого фактора и технической неисправности

Tu-154 Foto: DMITRI PETROTŠENKO, REUTERS

В оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций неофициально называют предварительной причиной катастрофы Ту-154 над Черным морем под Сочи сочетание человеческого фактора и технической неисправности. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в штабе.

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Кальюлайд: сейчас на 100-летний юбилей ЭР я бы Путина не пригласила

ERR intervjuu Kersti Kaljulaid Foto: Ülo Joosing/ERR, ERR

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала традиционное интервью ERR по итогам года, в котором речь зашла в том числе и об отношениях с соседней Россией, пишет rus.err.ee.

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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! "Животное — это не вещь". Предновогодняя история Приюта для собак и кошек

Уже более 10 лет в Таллинне работает приют для домашних животных под руководством Ларисы Козыревой. Специально для Delfi Козырева провела экскурсию по приюту, показала на что идут пожертвования, а также рассказала историю главных обитателей приюта — кота Мужика и кошки Машки. Подробнее об этом — в нашем видеосюжете.

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ФОТО: Несколько магазинов сети Rimi по всей Эстонии эвакуировали из-за угрозы взрыва

Pommiähvardus Jõhvi kaubanduskeskusele Foto: Delfi lugeja

Сегодня после обеда поступили сообщения об угрозе взрыва в магазинах Rimi, которые расположены в Ляэнеской и Идаской частях Эстонии. Саперы эвакуировали и провели обыск в магазинах Rimi в Пярну, Курессааре, Хаапсалу и Йыхви.

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Государство отказалось от обязательных э-счетов: это хорошо или плохо?

Foto: Shutterstock

Несмотря на заверения Министерства финансов, парламентская комиссия под руководством соцдемов и IRL решила убрать пункт об обязательных э-счетах из законопроекта, пишет Eesti Päevaleht.

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Подборка ВИДЕО читателей Delfi: О чем думают эти водители?

Foto: Madis Veltman

В уходящем году немало читателей, возмущенных поведением нерадивых водителей, присылали в редакцию Delfi свои видео. Желаем вам, чтобы в 2017 году в вашей жизни не было опасных ситуаций на дорогах и вне их. Береги себя и не повторяйте этих ошибок ПДД!

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И в огонь, и в воду. Вспоминаем самые смелые эксперименты Delfi за год

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Журналисты Delfi — самые смелые. Давайте вместе еще раз убедимся в этом, вспомнив те эксперименты, которые мы проделали в 2016 году.

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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! Телефон поддержки для переживших насилие женщин должен продолжить работу

Рождество — самое подходящее время для того, чтобы делать добрые дела. Русский Delfi во второй раз проводит акцию "Поможем вместе!", в рамках которой до православного Рождества мы будем писать о людях, нуждающихся в помощи, и организациях, помогающих обездоленным. Наша первая история — об Эстонском союзе женских приютов, который помогает женщинам, пережившим насилие.

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