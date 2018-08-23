ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мемориал жертвам коммунизма, разваливающийся дом в Кадриорге и прибывший в Таллинн на самодельном плоту финн

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Находящееся у здания посольства Китая в Кадриорге историческое здание с годами приобретает все более удручающий вид. Сегодня оно выглядит совсем безрадостно. Зато достаточно радости принесла новость о прибывшем в Таллинн на самодельном плоту финне. Кроме того, сегодня, в общеевропейский день памяти жертв тоталитаризма, на Маарьямяги в Таллинне открылся мемориал жертвам коммунизма в Эстонии. О каких интересных событиях еще писал сегодня Delfi, читайте в нашей подборке!