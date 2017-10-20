ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Массовый отстрел птиц и подлинность показаний в поддержку Рыйваса

Иностранцы массово отстреливают в Эстонии птиц, а на пушной ферме эстонского бизнесмена в Карелии из-за голода массово гибнут животные. ”Показания” в поддержку Рыйваса и их попадание в прессу могли быть подстроены. Читайте о самых экзотических предметах контрабанды и смотрите новый минидок Delfi. И не пропустите уникальный метеорный поток в небе!

Руководитель нарвской таможни рассказал о самых экзотических предметах контрабанды

Foto: Rauno Volmar, Eesti Päevaleht

Наверное, почти каждому, кто пересекает границу, интересно: как люди в форме решают, имеет ли смысл один чемодан проверить, а другой оставить без досмотра? Предполагают ли таможенники, что любой путешественник стремится провезти хоть немного из не разрешенного правилами? Какие чувства испытывают, выловив очередного контрабандиста? На эти и другие, еще более ”каверзные” вопросы еженедельнику ”Инфопресс” ответил глава Нарвского таможенного пункта Вольдемар Линно.

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"Я не согласна. Я хочу жить!" Журналистка обвинила ERR в издевательстве

Foto: Daisy Lappard, Ajakirjade Kirjastus/Naised

Бывший журналист ERR Керли Делло решила публично рассказать о нездоровой трудовой атмосфере и о том, почему она, проработав много лет на ETV, решила уйти.

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Стала известна цена иконы, которую Сависаар и Сыырумаа подарили Ласнамяэской церкви накануне выборов

Edgar Savisaar ja Urmas Sõõrumaa annavad ikooni üle Foto: Andres Teiss .www.teissphoto.com

Эдгар Сависаар (67) и Урмас Сыырумаа (55) неспосредственно перед выборами, 14 октября, подарили Ласнамяэской церкви иконы Скоропослушницы Божьей Матери икону святой блаженной Матроны Московской.

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Клиент TezTour недоволен: вид на задний двор вместо моря и одна кровать вместо двух

Sidar, armastuse kanal Foto: lembekas

В комиссию по потребительским спорам обратился потребитель, который хотел отдохнуть вместе с ребенком и купил у туроператора TezTour пакетный тур на остров Корфу. Тур был куплен на 7-14 июня и стоил на двоих в общей сложности 2340 евро.

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”У каждого есть цена, назови свою!” Найденным через Кыргемяэ девушкам предлагали до 2000 евро ”оклада”

Kollaaž

В прессу обратились десятки человек, подтверждающих, что экс-мисс Эстонии и владелица промо-агенства Invidia Agency занималась сутенерстовом. Полиция начала по данному факту уголовное производство, пишет Eesti Päevaleht.

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Державшая в страхе весь Маарду банда наказана: двое отправятся за решетку надолго

Vägivald Foto: Anni Õnneleid

В четверг Харьюский уездный суд вынес решение в отношении шести молодых людей из Маарду, которым Пыхьяская окружная прокуратура предъявила обвинение в ряде преступлений: грабежи, вымогательство, ненадлежащее физическое обращение и вождение без прав.

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ФОТО и ВИДЕО: Жуткое зрелище! Иностранцы массово отстреливают в Эстонии птиц

На странице Эстонского союза орнитологов в Facebook поделились ужасающими фотографиям, опубликованными изначально из инстаграм-канале int_milestrip и изображающими охотничьи трофеи иностранцев в Эстонии.

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”РусЛайн” неожиданно сообщила об отмене рейсов между Петербургом и Таллинном

Foto: RusLine

Российская авиакомпания ”РусЛайн” сообщила, что отменяет рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Таллин — Санкт-Петербург. Таким образом, на направлении останется действовать лишь эстонская Nordica.

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ВИДЕО: На пушной ферме эстонского бизнесмена в Карелии из-за голода массово гибнут животные

Британское издание Dayli Mail опубликовало жуткие кадры с находящейся в Карелии пушной фермы эстонского бизнесмена Айво Халлисту, на которой в связи с тяжелей финансовой ситуацией фирмы от голода умерли несколько тысяч животных.

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Новый поворот: ”показания” в поддержку Рыйваса и их попадание в прессу могли быть подстроены

Ülemisel pildil tõttavad Taavi Rõivas ja Ave Tampere skandaali puhkemise päeval Postimehe hoone juurest edasi ETV-sse, kus Taavi astus üles "Ringvaates". Õhtukavas oli veel ka TV3 "Kolmeraudne" (all vasakul), seal oli Taavile toeks ta abikaasa Luisa.

После разразившегося вокруг бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса секс-скандала некоторые находившиеся на той злополучной вечеринке женщины выступили в прессе с заявлениями, что все было нормально и никто себя на мероприятии плохо не чувствовал. По данным Delfi, эти ”показания” были взяты у женщин по инициативе малайзийской фирмы (работники которой принимали участие в вечеринке), а в прессу могли попасть при содействии советника Рыйваса Аве Тампере.

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ФОТО: Зачем у ИТ-агентства ЕС в Таллинне возводят массивную стену?

IT agentuuri aia ehitus Foto: Tiit Blaat

Перед зданием Европейского ИТ-агентства в Таллинне идет возведение массивной бетонной стены, что уже стало темой для пересудов.

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Не пропустите! Сегодня ночью можно наблюдать уникальный метеорный поток Орионид

wikipedia

Жители северного полушария Земли в ночь с 20 на 21 октября смогут наблюдать ежегодный метеорный поток Орионид, который обещает стать одним из самых крупных и ярких в этом году.

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МиниДок русского Delfi: Нерассказанная история. Открытая киностудия при закрытом заводе

Русский Delfi продолжает новую серию мини документальных фильмов под названием ”Нерассказанная история”. Наша первая серия рассказала о меню легендарных эстонских баров и ресторанов, ее можно посмотреть здесь. Новый выпуск — о независимом кино в Эстонии, "двигателем" которого стал советский завод.

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