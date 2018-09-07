07.09.2018, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Масштабный Таллиннский марафон, терроризирующий Южную Эстонию мини-фургон и бегство окружения Захарченко из ДНР


rus.delfi.ee
EST
We Run Tln 2018
We Run Tln 2018Foto: Kert Saarma

Ставший самым массовым спортивным мероприятием за всю историю столицы Таллиннский марафон стартовал и продолжится в выходные. Водителям следует внимательно изучить схемы трасс, по которым будут бежать многие тысячи эстоноземельцев и гостей республики.
Южную Эстонию терроризирует загадочный белый мини-фургон, с которым связывают взломы.
После смерти лидера непризнанной ДНР Захарченко его окружение разбегается, прихватив ”отжатое”.

В волости Тойла из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись BMW и Audi: пострадали четыре человека

Foto on illustreeriv. Foto: Annika Ratt

В четверг вечером в Ида-Вирумаа в волости Тойла на шоссе Таллинн-Нарва произошло тяжелое ДТП, в котором столкнулись два автомобиля, которые пытались избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем.
Loe edasi...

Читательница: в Тартуском суде меня не смогли обслужить на русском языке — что делать?

Tartu kohtumaja Foto: Ilmar Saabas

В редакцию Delfi обратилась читательница, которая жалуется, что не смогла подать иск в суд в Тарту, потому что никто из работников не говорил по-русски. В суде говорят, что женщина ушла прежде, чем ей успели предложить услуги переводчика.
Loe edasi...

Заключенный открытой тюрьмы вовремя не вернулся в тюрьму, его ищут

Edgar Viiard Foto: Vanglateenistus

Вчера, 6 сентября, не вернулся к предусмотренному времени в Таллиннскую открытую тюрьму заключенный Эдгар Вийард, местонахождение которого до сих пор неизвестно.
Loe edasi...

ФОТО: Фонтан на центральной площади Йыхви утром извергал огромное количество пены. По сути это акт вандализма

Facebook

В социальной сети Facebook член правления Ассоциации руководителей квартирных товариществ Кохтла-Ярве Елена Муттонен опубликовала фотографии, зафиксировавшие последствия извержения пены из фонтана на центральной площади Йыхви, произошедшего сегодня утром.
Loe edasi...

"Пытался изгнать злого духа": ласнамяэский "водитель с битой" не признает себя виновным в жестоком убийстве влюбленной в него женщины

Urmas Einroos Foto: Karin Kaljuläte

Нечасто случается, чтобы обвиняемый в убийстве снимал свои вопиющие деяния и прокурор мог показать видео в качестве доказательств вины, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

Максимальная бдительность! Телефонные проходимцы вновь раскатали губы

Foto: Hendrik Osula

Веб-констебль Яна Фролова в соцсети предупреждает: активизировались мошенники!
Loe edasi...

Окружение Захарченко бежало в Россию. Тимофеев обогатился на сотни миллионов рублей

Foto: Valentin Sprintšak, TASS

ТОП

Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев и советник погибшего главы республики Александр Казаков покинули Донецк, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник.
Loe edasi...

NYT: Скрипаль "сливал" испанцам русских мафиози и помог Эстонии выдворить шпионов

Sergei Skripal Foto: Reuters TV, Reuters

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в марте отравили нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, в последние годы работал с сотрудниками разведки Испании — страны, ведущей борьбу с обосновавшейся на ее территории русской мафией. Об этом сообщает газета The New York Times.
Loe edasi...

ФОТО: Взломы и подозрительное высматривание: жителей Южной Эстонии терроризирует неизвестный белый мини-фургон

Kollaaž

В деревне Татра 4 сентября днем вломились в частный дом, и по словам свидетелей, возможные воришки уехали на белом мини-фургоне. Белые мини-фургоны терроризируют жителей Южной Эстонии уже какое-то время, иногда мини-фургоны сопровождают кочующие цыгане.
Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: По каким улицам Таллинна будет проходить Таллиннский марафон. Водители, это важно знать заранее!

Autor: Heleri Kuris

В пятницу, субботу и воскресенье в связи с Таллиннским марафоном будут перекрыты многие столичные улицы — большинство из них все же лишь на пару часов. Смотрите, повлияет ли маршрут марафона на ваше передвижение по центру.
Loe edasi...

Новая космическая сумма: неужели через эстонский филиал Danske Bank отмыли целых 150 миллиардов?!

фото иллюстративное Foto: Priit Simson

В период 2007-2015 гг. через филиал Danske Bank в Эстонии были переведены средства нерезидентов в сумме 150 миллиардов (150 000 000 000) долларов, среди которых имелись и деньги сомнительного происхождения, передает датская газета Berlingske сообщение издания Wall Street Journal.
Loe edasi...

ФОТО читателя Delfi: Экстренный вызов? Скорая помощь приехала в Bauhaus не за пациентом, а за стройматериалами

Lugeja foto

“Вот такую картину наблюдал сегодня утром. Скорая помощь в рабочей комплектации, и в нее прямо на кушетку для пациента загрузили арматуру — да-да, трехметровую арматуру”, — изумляется читатель увиденному в магазине Buahaus.
Loe edasi...

Впервые в истории: убитая женщина завещала свою недвижимость КаПо

KAPO esitles aastaraamatut Foto: Andres Putting

Во время заседания суда по делу "водителя с битой" Урмаса Эйнрооза выяснилось, что убитая им Кадри-Анн Гросс в форме завещательного отказа оставила свою квартиру Департаменту полиции безопасности (КаПо).
Loe edasi...

Место Индрека Таранда в Европарламенте может занять Эдгар Сависаар

Foto: Taavi Sepp

Индрек Таранд сегодня пообещал сегодня идти на выборы в Рийгикогу в составе списка соцдемов. Если беспартийный Таранд будет избран и останется в республиканском парламенте, его место в Европарламенте займет создатель Центристской партии Эдгар Сависаар.
Loe edasi...

ФОТО: В Ляэне-Вирумаа горит главное здание мызы Малла. Там планируется биткоин-центр

Lugeja foto

В Ляэне-Вирумаа говорит десятилетями пустовавшее главное здание исторической мызы Малла.
Loe edasi...

ФОТО: Таллиннский марафон бьет рекорд массовости

Tallinna Maratoni pressikonverents Foto: Rauno Volmar

7-9 сентября пройдет традиционный Таллиннский марафон. На самое крупное мероприятие народного спорта в Эстонии зарегистрировалось рекордное число участников - 23 690 бегунов. Предыдущее достижение было датировано 2013 годом, когда на старт вышли 20 562 любителя бега.
Loe edasi...

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Впервые в истории: убитая женщина завещала свою недвижимость КаПо

07.09.2018
Во время заседания суда по делу "водителя с битой" Урмаса Эйнрооза выяснилось, что убитая им Кадри-Анн Гросс в форме завещательного отказа оставила свою квартиру Департаменту полиции безопасности (КаПо).
Подробнее

Место Индрека Таранда в Европарламенте может занять Эдгар Сависаар

07.09.2018
Индрек Таранд сегодня пообещал сегодня идти на выборы в Рийгикогу в составе списка соцдемов. Если беспартийный Таранд будет избран и останется в республиканском парламенте, его место в Европарламенте займет создатель Центристской партии Эдгар Сависаар.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таллиннский марафон, терроризирующий Южную Эстонию мини-фургон и бегство окружения Захарченко из ДНР

07.09.2018
Ставший самым массовым спортивным мероприятием за всю историю столицы Таллиннский марафон стартовал и продолжится в выходные. Водителям следует внимательно изучить схемы трасс, по которым будут бежать многие тысячи эстоноземельцев и гостей республики.
Южную Эстонию терроризирует загадочный белый мини-фургон, с которым связывают взломы.
После смерти лидера непризнанной ДНР Захарченко его окружение разбегается, прихватив ”отжатое”.
Подробнее

ФОТО читателя Delfi: Экстренный вызов? Скорая помощь приехала в Bauhaus не за пациентом, а за стройматериалами

07.09.2018
“Вот такую картину наблюдал сегодня утром. Скорая помощь в рабочей комплектации, и в нее прямо на кушетку для пациента загрузили арматуру — да-да, трехметровую арматуру”, — изумляется читатель увиденному в магазине Buahaus.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

Банк Эстонии: очень жаркое и неурожайное лето обернется подорожанием продуктов

07.09.2018
Потребительская корзина в Эстонии в августе подорожала в годовом исчислении на 3,6%, а подорожание нефти и быстрый рост зарплат обещают дальнейший рост цен. Поскольку год выдался неурожайным, к зиме могут подорожать и продукты питания.
Подробнее

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: По каким улицам Таллинна будет проходить Таллиннский марафон. Это важно знать заранее!

07.09.2018
В пятницу, субботу и воскресенье в связи с Таллиннским марафоном будут перекрыты многие столичные улицы — большинство из них все же лишь на пару часов. Смотрите, повлияет ли маршрут марафона на ваше передвижение по центру.
Подробнее

ФОТО: Взломы и подозрительное высматривание: жителей Южной Эстонии терроризирует неизвестный белый мини-фургон

07.09.2018
В деревне Татра 4 сентября днем вломились в частный дом, и по словам свидетелей, возможные воришки уехали на белом мини-фургоне. Белые мини-фургоны терроризируют жителей Южной Эстонии уже какое-то время, иногда мини-фургоны сопровождают кочующие цыгане.
Подробнее


"Пытался изгнать злого духа": ласнамяэский "водитель с битой" не признает себя виновным в жестоком убийстве влюбленной в него женщины

07.09.2018
Нечасто случается, чтобы обвиняемый в убийстве снимал свои вопиющие деяния и прокурор мог показать видео в качестве доказательств вины, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее