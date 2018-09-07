ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Масштабный Таллиннский марафон, терроризирующий Южную Эстонию мини-фургон и бегство окружения Захарченко из ДНР

В редакцию Delfi обратилась читательница, которая жалуется, что не смогла подать иск в суд в Тарту, потому что никто из работников не говорил по-русски. В суде говорят, что женщина ушла прежде, чем ей успели предложить услуги переводчика.

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Заключенный открытой тюрьмы вовремя не вернулся в тюрьму, его ищут

Edgar Viiard Foto: Vanglateenistus

Вчера, 6 сентября, не вернулся к предусмотренному времени в Таллиннскую открытую тюрьму заключенный Эдгар Вийард, местонахождение которого до сих пор неизвестно.

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ФОТО: Фонтан на центральной площади Йыхви утром извергал огромное количество пены. По сути это акт вандализма

Facebook

В социальной сети Facebook член правления Ассоциации руководителей квартирных товариществ Кохтла-Ярве Елена Муттонен опубликовала фотографии, зафиксировавшие последствия извержения пены из фонтана на центральной площади Йыхви, произошедшего сегодня утром.

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"Пытался изгнать злого духа": ласнамяэский "водитель с битой" не признает себя виновным в жестоком убийстве влюбленной в него женщины

Urmas Einroos Foto: Karin Kaljuläte

Нечасто случается, чтобы обвиняемый в убийстве снимал свои вопиющие деяния и прокурор мог показать видео в качестве доказательств вины, пишет Eesti Päevaleht.

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Максимальная бдительность! Телефонные проходимцы вновь раскатали губы

Foto: Hendrik Osula

Веб-констебль Яна Фролова в соцсети предупреждает: активизировались мошенники!

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Окружение Захарченко бежало в Россию. Тимофеев обогатился на сотни миллионов рублей

Foto: Valentin Sprintšak, TASS

ТОП ФОТО | Крупнейший дом в Эстонии и Maserati — смотрите, кто выставил на продажу свои богатства Ситуация на границе улучшилась: информация о нововведениях РФ стала доходить до водителей Президент Кальюлайд призналась, что была жертвой дискриминации, и объяснила, почему ее супруга редко видят

Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев и советник погибшего главы республики Александр Казаков покинули Донецк, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник.

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NYT: Скрипаль "сливал" испанцам русских мафиози и помог Эстонии выдворить шпионов

Sergei Skripal Foto: Reuters TV, Reuters

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в марте отравили нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, в последние годы работал с сотрудниками разведки Испании — страны, ведущей борьбу с обосновавшейся на ее территории русской мафией. Об этом сообщает газета The New York Times.

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ФОТО: Взломы и подозрительное высматривание: жителей Южной Эстонии терроризирует неизвестный белый мини-фургон

Kollaaž

В деревне Татра 4 сентября днем вломились в частный дом, и по словам свидетелей, возможные воришки уехали на белом мини-фургоне. Белые мини-фургоны терроризируют жителей Южной Эстонии уже какое-то время, иногда мини-фургоны сопровождают кочующие цыгане.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: По каким улицам Таллинна будет проходить Таллиннский марафон. Водители, это важно знать заранее!

Autor: Heleri Kuris

В пятницу, субботу и воскресенье в связи с Таллиннским марафоном будут перекрыты многие столичные улицы — большинство из них все же лишь на пару часов. Смотрите, повлияет ли маршрут марафона на ваше передвижение по центру.

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