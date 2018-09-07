ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Масштабный Таллиннский марафон, терроризирующий Южную Эстонию мини-фургон и бегство окружения Захарченко из ДНР

Ставший самым массовым спортивным мероприятием за всю историю столицы Таллиннский марафон стартовал и продолжится в выходные. Водителям следует внимательно изучить схемы трасс, по которым будут бежать многие тысячи эстоноземельцев и гостей республики. Южную Эстонию терроризирует загадочный белый мини-фургон, с которым связывают взломы. После смерти лидера непризнанной ДНР Захарченко его окружение разбегается, прихватив ”отжатое”.
В волости Тойла из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись BMW и Audi: пострадали четыре человека
Читательница: в Тартуском суде меня не смогли обслужить на русском языке — что делать?
В редакцию Delfi обратилась читательница, которая жалуется, что не смогла подать иск в суд в Тарту, потому что никто из работников не говорил по-русски. В суде говорят, что женщина ушла прежде, чем ей успели предложить услуги переводчика. Loe edasi...
Заключенный открытой тюрьмы вовремя не вернулся в тюрьму, его ищут
Вчера, 6 сентября, не вернулся к предусмотренному времени в Таллиннскую открытую тюрьму заключенный Эдгар Вийард, местонахождение которого до сих пор неизвестно. Loe edasi...
ФОТО: Фонтан на центральной площади Йыхви утром извергал огромное количество пены. По сути это акт вандализма
В социальной сети Facebook член правления Ассоциации руководителей квартирных товариществ Кохтла-Ярве Елена Муттонен опубликовала фотографии, зафиксировавшие последствия извержения пены из фонтана на центральной площади Йыхви, произошедшего сегодня утром. Loe edasi...
"Пытался изгнать злого духа": ласнамяэский "водитель с битой" не признает себя виновным в жестоком убийстве влюбленной в него женщины
Нечасто случается, чтобы обвиняемый в убийстве снимал свои вопиющие деяния и прокурор мог показать видео в качестве доказательств вины, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Максимальная бдительность! Телефонные проходимцы вновь раскатали губы
Веб-констебль Яна Фролова в соцсети предупреждает: активизировались мошенники! Loe edasi...
Окружение Захарченко бежало в Россию. Тимофеев обогатился на сотни миллионов рублей
Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев и советник погибшего главы республики Александр Казаков покинули Донецк, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник. Loe edasi...
NYT: Скрипаль "сливал" испанцам русских мафиози и помог Эстонии выдворить шпионов
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в марте отравили нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, в последние годы работал с сотрудниками разведки Испании — страны, ведущей борьбу с обосновавшейся на ее территории русской мафией. Об этом сообщает газета The New York Times. Loe edasi...
ФОТО: Взломы и подозрительное высматривание: жителей Южной Эстонии терроризирует неизвестный белый мини-фургон
В деревне Татра 4 сентября днем вломились в частный дом, и по словам свидетелей, возможные воришки уехали на белом мини-фургоне. Белые мини-фургоны терроризируют жителей Южной Эстонии уже какое-то время, иногда мини-фургоны сопровождают кочующие цыгане. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: По каким улицам Таллинна будет проходить Таллиннский марафон. Водители, это важно знать заранее!
В пятницу, субботу и воскресенье в связи с Таллиннским марафоном будут перекрыты многие столичные улицы — большинство из них все же лишь на пару часов. Смотрите, повлияет ли маршрут марафона на ваше передвижение по центру. Loe edasi...
Новая космическая сумма: неужели через эстонский филиал Danske Bank отмыли целых 150 миллиардов?!
В период 2007-2015 гг. через филиал Danske Bank в Эстонии были переведены средства нерезидентов в сумме 150 миллиардов (150 000 000 000) долларов, среди которых имелись и деньги сомнительного происхождения, передает датская газета Berlingske сообщение издания Wall Street Journal. Loe edasi...
ФОТО читателя Delfi: Экстренный вызов? Скорая помощь приехала в Bauhaus не за пациентом, а за стройматериалами
“Вот такую картину наблюдал сегодня утром. Скорая помощь в рабочей комплектации, и в нее прямо на кушетку для пациента загрузили арматуру — да-да, трехметровую арматуру”, — изумляется читатель увиденному в магазине Buahaus. Loe edasi...
Впервые в истории: убитая женщина завещала свою недвижимость КаПо
7-9 сентября пройдет традиционный Таллиннский марафон. На самое крупное мероприятие народного спорта в Эстонии зарегистрировалось рекордное число участников - 23 690 бегунов. Предыдущее достижение было датировано 2013 годом, когда на старт вышли 20 562 любителя бега. Loe edasi...