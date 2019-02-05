05.02.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Масштабная операция по поиску угнанного Lexus и арест предполагаемых мошенников и вымогателей


rus.delfi.ee
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Politseipildid
PolitseipildidFoto: Andres Putting

Сегодня, 5 февраля, ехавший по шоссе Таллинна-Тарту полицейский патруль задержал в волости Лаэва в Тартумаа угнанный автомобиль Lexus. А также в этот день стало известно о задержании банды, которую подозревают во взятии быстрых кредитов на чужое имя на сотни тысяч евро, и пятерых мужчин, которых подозревают в принадлежности к преступной группировке и вымогательствах. Обо все подробнее — в нашей традиционной подборке новостей этого вторника.

”Моя фамилия Ляпин. По-эстонски — Ljapin. Прям китаец какой-то! Могу ли я ее писать через ä?”

фото иллюстративное Foto: Olga Privalova, Delfi

Ответом на статью о вариациях русских фамилий в эстонском языке пришло письмо от читателя Вадима. Мужчина интересуется: насколько правомочно его желание писать свою фамилию русского происхождения через эстонскую ä.
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Среди иностранцев, совращающих в Финляндии детей, эстонцы на третьем месте. Что за этим стоит?

Politseiinspektor Måns Enqvisti sõnul huvitavad Soome meediat eelkõige asüülitaotlejate, mitte aga tavaliste Soome elanike seksuaalkuriteod. Foto: Ilmar Saabas

По статистике больше всего совершенных иностранцами преступлений сексуального характера против детей в Финляндии совершают выходцы из Ирака, Афганистана и Эстонии. Издание Eesti Päevaleht встретилось с инспектором финской полиции Мансом Энквистом, чтобы разобраться в причинах, и посетило Дом девочек, предоставляющий защиту жертвам сексуального насилия.
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ФОТО: Масштабная операция по поиску угнанного в Таллинне Lexus прошла успешно: авто задержали в Тартумаа

PPA

Полиция сообщила, что ехавший по шоссе Таллинна-Тарту полицейский патруль задержал в волости Лаэва в Тартумаа угнанный автомобиль Lexus. За рулем находился 43-летний гражданин Эстонии.
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Арестована банда, которую подозревают во взятии быстрых кредитов на чужое имя на сотни тысяч евро

фото иллюстративное Foto: Priit Simson

Полиция допросила в качестве подозреваемых восьмерых: шестерых мужчин и двух женщин. Им вменяют выманивание личных данных и взятие быстрых кредитом на чужое имя.
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МВД: Эстония готова судиться с Еврокомиссией, отстаивая право взимать плату с едущих в Россию на своем транспорте

NARVA - 1 piiripunkt avamine Foto: Sergei Stepanov, NPA

Следующим шагом Европейской комиссии в споре с Эстонией о правомерности платной системы бронирования места в очереди и платной зоны ожидания на эстонско-российской границе может стать обращение в Европейский суд.
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Водитель грузовика, съехавшего с дороги на прямом отрезке трассы Кяревере-Кяркна, умер

Foto: Priit Simson

Вчера в 9.37 в Тартумаа на 6-м километре шоссе Кяревере-Кяркна, в районе деревни Ыви, грузовик Daf съехал с дороги на правую сторону на совершенно прямом отрезке.
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Черный список: какие известные фирмы не выполняют предписания комиссии по потребительским спорам?

Kassaaparaat Foto: Ilmar Saabas

На сайте Департамента защиты прав потребителя можно найти черный список предприятий, которые не выполняют предписания комиссии по трудовым спорам.
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ТОП

ФОТО: Задержаны подозреваемые в вымогательствах — если вы стали их жертвой, сообщите в полицию

Politsei tabas väljapressimistes kahtlustatavad Foto: PPA

На прошлой неделе прошло несколько задержаний, чтобы поймать пятерых мужчин, которых подозревают в принадлежности к преступной группировке и вымогательствах.
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В Харьюмаа годовалый ребенок пострадал из-за резкого торможения автобуса

Foto: Taavi Sepp

В понедельник в 18.57 на 14-м километре шоссе Кейла-Хаапсалу, отъезжая от автобусной остановки ”Васалемма”, 57-летний водитель рейсового автобуса произвел резкое торможение, в результате чего находившийся на коленях своего отца 11-месячный мальчик упал.
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Департамент здоровья запретил распространение MMS

MMS Foto: Sven Arbet

Департамент здоровья запретил распространение основанной на MMS (диоксиде хлора) косметической жидкости. Неиспользованный А-компонент состава, то есть хлорит натрия следует отнести в пункт сбора опасных отходов.
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Бронетранспортеры, танки, пушки! Парад по случаю 101-летней годовщины Эстонской Республики пройдёт в Таллинне

Paraad Foto: Jaanus Lensment

Парад по случаю 101-летней годовщины Эстонской Республики пройдёт в Таллинне 24 февраля в 12 часов, генеральная репетиция парада состоится 23 февраля в 21:00 на площади Свободы, сообщает генштаб Сил обороны ЭР.
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В финском лесу обнаружено тело эстонца, пропавшего перед Рождеством

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Перед Рождеством в Южной Финляндии пропал 51-летний Свен из Центральной Эстонии. Пять дней спустя его нашли в лесах убитым, пишет Õhtuleht.
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Ильмар Рааг о "Тотальном диктанте": язык Пушкина принадлежит Пушкину и русскому народу, а не Кремлю

Ilmar Raag Foto: Eero Vabamägi

Вчера Урмас Рейнсалу заявил, что "Тотальный диктант" является частью пропаганды РФ. Эксперт по коммуникациям и культуролог Ильмар Рааг считает, что сам язык напрямую не является признаком какого-либо режима.
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