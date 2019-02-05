ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Масштабная операция по поиску угнанного Lexus и арест предполагаемых мошенников и вымогателей

По статистике больше всего совершенных иностранцами преступлений сексуального характера против детей в Финляндии совершают выходцы из Ирака, Афганистана и Эстонии. Издание Eesti Päevaleht встретилось с инспектором финской полиции Мансом Энквистом, чтобы разобраться в причинах, и посетило Дом девочек, предоставляющий защиту жертвам сексуального насилия.

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ФОТО: Масштабная операция по поиску угнанного в Таллинне Lexus прошла успешно: авто задержали в Тартумаа

PPA

Полиция сообщила, что ехавший по шоссе Таллинна-Тарту полицейский патруль задержал в волости Лаэва в Тартумаа угнанный автомобиль Lexus. За рулем находился 43-летний гражданин Эстонии.

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Арестована банда, которую подозревают во взятии быстрых кредитов на чужое имя на сотни тысяч евро

фото иллюстративное Foto: Priit Simson

Полиция допросила в качестве подозреваемых восьмерых: шестерых мужчин и двух женщин. Им вменяют выманивание личных данных и взятие быстрых кредитом на чужое имя.

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МВД: Эстония готова судиться с Еврокомиссией, отстаивая право взимать плату с едущих в Россию на своем транспорте

NARVA - 1 piiripunkt avamine Foto: Sergei Stepanov, NPA

Следующим шагом Европейской комиссии в споре с Эстонией о правомерности платной системы бронирования места в очереди и платной зоны ожидания на эстонско-российской границе может стать обращение в Европейский суд.

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Водитель грузовика, съехавшего с дороги на прямом отрезке трассы Кяревере-Кяркна, умер

Foto: Priit Simson

Вчера в 9.37 в Тартумаа на 6-м километре шоссе Кяревере-Кяркна, в районе деревни Ыви, грузовик Daf съехал с дороги на правую сторону на совершенно прямом отрезке.

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Черный список: какие известные фирмы не выполняют предписания комиссии по потребительским спорам?

На сайте Департамента защиты прав потребителя можно найти черный список предприятий, которые не выполняют предписания комиссии по трудовым спорам.

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ФОТО: Задержаны подозреваемые в вымогательствах — если вы стали их жертвой, сообщите в полицию

Politsei tabas väljapressimistes kahtlustatavad Foto: PPA

На прошлой неделе прошло несколько задержаний, чтобы поймать пятерых мужчин, которых подозревают в принадлежности к преступной группировке и вымогательствах.

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В Харьюмаа годовалый ребенок пострадал из-за резкого торможения автобуса

Foto: Taavi Sepp

В понедельник в 18.57 на 14-м километре шоссе Кейла-Хаапсалу, отъезжая от автобусной остановки ”Васалемма”, 57-летний водитель рейсового автобуса произвел резкое торможение, в результате чего находившийся на коленях своего отца 11-месячный мальчик упал.

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Департамент здоровья запретил распространение MMS

MMS Foto: Sven Arbet

Департамент здоровья запретил распространение основанной на MMS (диоксиде хлора) косметической жидкости. Неиспользованный А-компонент состава, то есть хлорит натрия следует отнести в пункт сбора опасных отходов.

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Бронетранспортеры, танки, пушки! Парад по случаю 101-летней годовщины Эстонской Республики пройдёт в Таллинне