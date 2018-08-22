ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мальчика вытолкнули на ходу из трамвая, Эстония хочет взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

Эстонский бизнесмен: государство заставляет людей обманывать

Henni Nassar on läbi raskuste üles ehitanud kaks edukat Võrumaa firmat. Foto: Argo Ingver

Предприниматель и политик из Вырумаа Хенни Нассар владеет фирмой Förmann NT, которая занимается обработкой древесины и международными перевозками и предоставляет работу 50 человекам. Оборот фирмы более 4 млн евро. Нассар очень обеспокоен тем, что из-налоговой политики государства предприниматели вынуждены идти против своей совести, пишет Eesti Päevaleht.

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”Казалось, что мы напрасно тратим время”. Участник курсов от Кассы по безработице разочарован уровнем преподавания

Mainori kõrgkooli koolituses pettunud Robin on pikalt töötanud IT-spetsialistina ning meeskonna- ja tootejuhina, ta oli töötukassa tellitud koolituse jaoks ilmselt liialt kõrge kvalifikatsiooniga. Foto: Oliver Tsupsman

”Похоже на какую-то мошенническую схему, через которую из Кассы по безработице выводятся деньги”, — передает Eesti Päevaleht слова Робина, окончившего предоставленные кассой курсы по основам предпринимательства.

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Осквернивший флаг ЭР нарвитянин получил условный срок и отработает на государство 386 часов

42-летний житель Нарвы Михаил Есин, который 20 августа — в День восстановления независимости — осквернил государственный флаг Эстонии, за свое деяние наказан условным лишением свободы и отработает на благо государства 386 часов общественно-полезных работ, сообщает rus.err.ee.

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Стало известно, во сколько и где именно президент Кальюлайд встретится с народом в первый день своего визита в Нарву

Argo Ingver

ТОП В Таллинне 13-летнего подростка на ходу вытолкнули из трамвая, он ударился головой и потерял память полиция ищет свидетелей Ночное ДТП в Таллинне: мотоциклист попал под трамвай и скончался Удручающая реальность: активному кандидату со знанием нескольких языков предлагают зарплату в размере 440 евро в месяц

С 28 августа по 6 сентября в Нарве с рабочим визитом будет находиться президент ЭР Керсти Кальюлайд, которая проведет в приграничном городе еще пару недель в ноябре.

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СМИ: Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс планируют рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период советской оккупации. Об этом говорится в совместном заявлении министров.

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Песков: о компенсациях странам Прибалтики не может идти и речи

Dmitri Peskov AP

Москва не согласна с применением термина ”оккупация” к периоду нахождения государств Прибалтики в составе Советского Союза и считает невозможным говорить о каких-либо компенсациях, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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ФОТО: В Таллинне судят мужчину, которого обвиняют в убийстве мужчины, ограблении двух женщин и изнасиловании одной из них

Enriko Nurme Foto: Priit Simson

Сегодня в Харьюском уездном суде началось заседание по делу Энрико Нурма, которого обвиняют в убийстве мужчины и ограблении двух женщин.

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