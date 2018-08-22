ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мальчика вытолкнули на ходу из трамвая, Эстония хочет взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

В Таллинне 13-летнего подростка на ходу вытолкнули из трамвая, он ударился головой и потерял память. Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию. Ночью в Таллинне мотоциклист попал под трамвай и скончался. Читайте о криминальной Эстонии 90-х и визите Кальюлайд в Нарву.
Президент ЭР посмотрела в Нарве ”Кремлевских соловьев”, немного опоздав, но отжиматься не стала. ”Да-да, рядовой Кальюлайд”
Президент ЭстонииКерсти Кальюлайд, которая с 28 августа по 6 сентября, а потом еще пару недель в ноябре, будет жить в Нарве, в этот вторник побывала в приграничном городе, чтобы посмотреть нашумевший спектакль ”Кремлевские соловьи”, который называют главным культурным событием этого лета в Эстонии, но заняла свое место уже после начала действия. Loe edasi...
В Таллинне 13-летнего подростка на ходу вытолкнули из трамвая, он ударился головой и потерял память
Вчера около девяти часов вчера в Таллинне из трамвая на ходу выпал 13-летний Сандер и ударился головой о металлическое ограждение. Мальчик ничего об инциденте не помнит. Loe edasi...
Эстонский бизнесмен: государство заставляет людей обманывать
Предприниматель и политик из Вырумаа Хенни Нассар владеет фирмой Förmann NT, которая занимается обработкой древесины и международными перевозками и предоставляет работу 50 человекам. Оборот фирмы более 4 млн евро. Нассар очень обеспокоен тем, что из-налоговой политики государства предприниматели вынуждены идти против своей совести, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
”Казалось, что мы напрасно тратим время”. Участник курсов от Кассы по безработице разочарован уровнем преподавания
”Похоже на какую-то мошенническую схему, через которую из Кассы по безработице выводятся деньги”, — передает Eesti Päevaleht слова Робина, окончившего предоставленные кассой курсы по основам предпринимательства. Loe edasi...
Осквернивший флаг ЭР нарвитянин получил условный срок и отработает на государство 386 часов
42-летний житель Нарвы Михаил Есин, который 20 августа — в День восстановления независимости — осквернил государственный флаг Эстонии, за свое деяние наказан условным лишением свободы и отработает на благо государства 386 часов общественно-полезных работ, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
Стало известно, во сколько и где именно президент Кальюлайд встретится с народом в первый день своего визита в Нарву
С 28 августа по 6 сентября в Нарве с рабочим визитом будет находиться президент ЭР Керсти Кальюлайд, которая проведет в приграничном городе еще пару недель в ноябре. Loe edasi...
СМИ: Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию
Министр юстиции ЭстонииУрмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс планируют рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период советской оккупации. Об этом говорится в совместном заявлении министров. Loe edasi...
Песков: о компенсациях странам Прибалтики не может идти и речи
Москва не согласна с применением термина ”оккупация” к периоду нахождения государств Прибалтики в составе Советского Союза и считает невозможным говорить о каких-либо компенсациях, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне судят мужчину, которого обвиняют в убийстве мужчины, ограблении двух женщин и изнасиловании одной из них
Сегодня в Харьюском уездном суде началось заседание по делу Энрико Нурма, которого обвиняют в убийстве мужчины и ограблении двух женщин. Loe edasi...
Ночное ДТП в Таллинне: мотоциклист попал под трамвай и скончался
В ночь на среду в 00:20 в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Винеэри произошло тяжкое ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Loe edasi...
Погибший ночью под колесами трамвая мотоциклист не имел водительских прав
В ночь на среду в 00:20 в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Винеэри произошло тяжкое ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Полиция сообщила, что погибший — 31-летний мужчина, не имевших водительских прав. Loe edasi...
Удручающая реальность: активному кандидату со знанием нескольких языков предлагают зарплату в размере 440 евро в месяц
”Когда я прочитала требования и посмотрела на зарплату, то мне стало стыдно”, — передает Eesti Päevaleht слова основателя портала cv45pluss.ee Лемме Урб. Loe edasi...
Vopak выставила на продажу нефтяной терминал в Мууга
Нидерландская компания-оператор нефтяных и химических терминалов Vopak сообщила о намерении продать свои нефтяные терминалы в Альхесирасе, Амстердаме, Гамбурге и Таллинне, если сделки о продаже удастся заключить на выгодных условиях. Loe edasi...
Младший из братьев, обвиняемых в двойном убийстве в ночном клубе Poseidon: я убил в целях самообороны
По судебному делу о двойном убийстве в ночном клубе Poseidon свои показания дал еще один обвиняемый, Стен Круузимяги (37), который утверждает, что убил Сергея Перманова (37) в целях самообороны, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
АРХИВНЫЕ ФОТО И ГРАФИК: Криминальная Эстония 90-х
Уголовники слетались в Эстонию 1990-х как мухи на липкую ленту. Криминальный авторитет Николай Таранков создал общак, который, если оперировать современными понятиями, представлял собой симбиоз Фонда развития предпринимательства и Кассы по безработице для преступников, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...