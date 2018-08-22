22.08.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мальчика вытолкнули на ходу из трамвая, Эстония хочет взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

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rus.delfi.ee
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Madala keskosaga trammid Pärnu maantee trammiteede remondi ajal ei sõidaFoto: Ilmar Saabas

В Таллинне 13-летнего подростка на ходу вытолкнули из трамвая, он ударился головой и потерял память. Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию. Ночью в Таллинне мотоциклист попал под трамвай и скончался. Читайте о криминальной Эстонии 90-х и визите Кальюлайд в Нарву.

Президент ЭР посмотрела в Нарве ”Кремлевских соловьев”, немного опоздав, но отжиматься не стала. ”Да-да, рядовой Кальюлайд”

Lugeja foto

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая с 28 августа по 6 сентября, а потом еще пару недель в ноябре, будет жить в Нарве, в этот вторник побывала в приграничном городе, чтобы посмотреть нашумевший спектакль ”Кремлевские соловьи”, который называют главным культурным событием этого лета в Эстонии, но заняла свое место уже после начала действия.
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В Таллинне 13-летнего подростка на ходу вытолкнули из трамвая, он ударился головой и потерял память

Foto: Taavi Sepp

Вчера около девяти часов вчера в Таллинне из трамвая на ходу выпал 13-летний Сандер и ударился головой о металлическое ограждение. Мальчик ничего об инциденте не помнит.
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Эстонский бизнесмен: государство заставляет людей обманывать

Henni Nassar on läbi raskuste üles ehitanud kaks edukat Võrumaa firmat. Foto: Argo Ingver

Предприниматель и политик из Вырумаа Хенни Нассар владеет фирмой Förmann NT, которая занимается обработкой древесины и международными перевозками и предоставляет работу 50 человекам. Оборот фирмы более 4 млн евро. Нассар очень обеспокоен тем, что из-налоговой политики государства предприниматели вынуждены идти против своей совести, пишет Eesti Päevaleht.
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”Казалось, что мы напрасно тратим время”. Участник курсов от Кассы по безработице разочарован уровнем преподавания

Mainori kõrgkooli koolituses pettunud Robin on pikalt töötanud IT-spetsialistina ning meeskonna- ja tootejuhina, ta oli töötukassa tellitud koolituse jaoks ilmselt liialt kõrge kvalifikatsiooniga. Foto: Oliver Tsupsman

”Похоже на какую-то мошенническую схему, через которую из Кассы по безработице выводятся деньги”, — передает Eesti Päevaleht слова Робина, окончившего предоставленные кассой курсы по основам предпринимательства.
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Осквернивший флаг ЭР нарвитянин получил условный срок и отработает на государство 386 часов

Lipuheiskamine Narvas Foto: Ilmar Saabas

42-летний житель Нарвы Михаил Есин, который 20 августа — в День восстановления независимости — осквернил государственный флаг Эстонии, за свое деяние наказан условным лишением свободы и отработает на благо государства 386 часов общественно-полезных работ, сообщает rus.err.ee.
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Стало известно, во сколько и где именно президент Кальюлайд встретится с народом в первый день своего визита в Нарву

Argo Ingver

ТОП

С 28 августа по 6 сентября в Нарве с рабочим визитом будет находиться президент ЭР Керсти Кальюлайд, которая проведет в приграничном городе еще пару недель в ноябре.
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СМИ: Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

Valitsuse pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс планируют рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период советской оккупации. Об этом говорится в совместном заявлении министров.
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Песков: о компенсациях странам Прибалтики не может идти и речи

Dmitri Peskov AP

Москва не согласна с применением термина ”оккупация” к периоду нахождения государств Прибалтики в составе Советского Союза и считает невозможным говорить о каких-либо компенсациях, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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ФОТО: В Таллинне судят мужчину, которого обвиняют в убийстве мужчины, ограблении двух женщин и изнасиловании одной из них

Enriko Nurme Foto: Priit Simson

Сегодня в Харьюском уездном суде началось заседание по делу Энрико Нурма, которого обвиняют в убийстве мужчины и ограблении двух женщин.
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Ночное ДТП в Таллинне: мотоциклист попал под трамвай и скончался

Lugeja foto

В ночь на среду в 00:20 в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Винеэри произошло тяжкое ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.
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Погибший ночью под колесами трамвая мотоциклист не имел водительских прав

Tsiklimehe põgenemine Foto: Veiko Vares

В ночь на среду в 00:20 в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Винеэри произошло тяжкое ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Полиция сообщила, что погибший — 31-летний мужчина, не имевших водительских прав.
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Удручающая реальность: активному кандидату со знанием нескольких языков предлагают зарплату в размере 440 евро в месяц

Lemme Urb tõdeb, et meie väikeses ühiskonnas peaksid kogemused ja oskused olema kulla hinnaga. Foto: Oliver Tsupsman

”Когда я прочитала требования и посмотрела на зарплату, то мне стало стыдно”, — передает Eesti Päevaleht слова основателя портала cv45pluss.ee Лемме Урб.
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Vopak выставила на продажу нефтяной терминал в Мууга

Vopak E.O.S. Foto: Siim Lõvi

Нидерландская компания-оператор нефтяных и химических терминалов Vopak сообщила о намерении продать свои нефтяные терминалы в Альхесирасе, Амстердаме, Гамбурге и Таллинне, если сделки о продаже удастся заключить на выгодных условиях.
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Младший из братьев, обвиняемых в двойном убийстве в ночном клубе Poseidon: я убил в целях самообороны

Vallo Kruuser

По судебному делу о двойном убийстве в ночном клубе Poseidon свои показания дал еще один обвиняемый, Стен Круузимяги (37), который утверждает, что убил Сергея Перманова (37) в целях самообороны, пишет Eesti Ekspress.
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АРХИВНЫЕ ФОТО И ГРАФИК: Криминальная Эстония 90-х

Linnuvabriku grupeeringu liikmed panid 1993. aastal Tallinnas Estonian Airi kassa juures plahvatama põrgukeha, mis pidi tapma permikate liidri Aleksander Siiraku alias Taivanetsi. Siirak aga pääses toona eluga. Foto: Toomas Volmer/EPL-i arhiiv

Уголовники слетались в Эстонию 1990-х как мухи на липкую ленту. Криминальный авторитет Николай Таранков создал общак, который, если оперировать современными понятиями, представлял собой симбиоз Фонда развития предпринимательства и Кассы по безработице для преступников, пишет Eesti Päevaleht.
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