ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Лучший результат эстонских школьников и бумажный рулон-убийца

Эстонские и финские школьники вошли в десятку лучших в мире по разрешению проблем в группе, при этом у эстонцев, занявших 6 место в мировом зачете, лучший результат в Европе. Сегодня рано утром в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, выпавший из грузового автомобиля промышленный рулон бумаги весом 1923 килограмма угодил в кабину фургона, убив водителя. Об этих и других новостях вторника читайте в нашей ежедневной подборке.
Рейтинг самых влиятельных эстонских предпринимателей 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht
На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских предпринимателей 2017 по версии Delfi и EPL.
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”По лицу видно, что хороший человек”. Жители Ласнамяэ — о ”самом влиятельном русском Эстонии 2017”
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Председатель таллиннского горсобрания центрист Михаил Кылварт — самый влиятельный русский Эстонии в 2017 году по версии Delfi и Eesti Päevaleht.
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Эстонские школьники показали лучший в Европе результат в мировом рейтинге PISA
Эстонские и финские школьники вошли в десятку лучших в мире по разрешению проблем в группе, сообщает yle.fi. В то же время у эстонцев, занявших 6 место в мировом зачете, лучший результат в Европе.
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Стальнухин в Рийгикогу — Херкелю: надеюсь, не обидишься, если я назову тебя латентным педофилом
В понедельник на заседании Рийгикогу парламентарии обсуждали коррупцию. Спор между членом Свободной партии Эстонии Андресом Херкелем и центристом Михаилом Стальнухиным оказался весьма жарким.
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Арестованный в октябре по подозрению в продаже фентанила йыхвиский таксист покончил с собой
51-летний таксист, задержанный полицией в Йыхви 9 октября по подозрению в незаконном обращении наркотических веществ и взятый под стражу на время проведения досудебного расследования, 17 ноября покончил с собой в арестном доме.
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Мужчина, изнасиловавший четырех женщин, может выйти по УДО
В январе 2013 года Ээро Песура приговорили к восьми годам тюремного заключения за изнасилование четырех женщин. В понедельник в Харьюском уездном суде состоялось заседание, где представитель Таллиннской тюрьмы высказал поддержку УДО Песура. С позицией тюрьмы согласен и прокурор.
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ФОТО: В Пярнумаа из грузовика выпал 1923-килограммовый рулон бумаги и убил водителя фургона
Сегодня рано утром в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, выпавший из грузового автомобиля промышленный рулон бумаги, весом 1923 килограмма, угодил в кабину фургона, убив водителя.
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ФОТО DELFI: На железнодорожном переезде Тонди поезд сбил мужчину
В 15:15 в полицию поступило сообщение, что железнодорожном переезде Тонди поезд задел пожилого мужчину. Пострадавшего забрала скорая помощь.
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ФОТО: Издевались, били и сломали челюсть. Натерпевшийся от хозяев той-терьер идет на поправку
Неделю назад в приют для животных MTÜ Loomade Hoiupaik обратилась женщина, к которой в критическом состоянии попал той-терьер по кличке Виски.
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Эстонский рынок труда как Потемкинская деревня: предприятия используют хитрую схему
План Министерства внутренних дел в следующем году не увеличивать иммиграционную квоту среди работников из третьих стран повысит наплыв нелегальной рабочей силы, боятся предприниматели и фирмы по обмену рабочей силой.
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Жизнь после председательства. Что будет с 300 временно нанятыми работниками?
Государственная канцелярия в конце председательства Эстонии в Совете ЕС пытается помочь найти постоянную работу тем, кто пришел на государственную службу временно в связи с председательством, пишет Ärileht.
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PPA пытается продать купленный за миллион евро детектор по цене в 5000 евро, но пока безуспешно
Департамент приобрел детектор нефтезагрязнения в 2008 году за 15 млн крон или почти за миллион евро, сообщает rus.err.ee.
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