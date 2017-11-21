ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Лучший результат эстонских школьников и бумажный рулон-убийца

Эстонские и финские школьники вошли в десятку лучших в мире по разрешению проблем в группе, при этом у эстонцев, занявших 6 место в мировом зачете, лучший результат в Европе. Сегодня рано утром в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, выпавший из грузового автомобиля промышленный рулон бумаги весом 1923 килограмма угодил в кабину фургона, убив водителя. Об этих и других новостях вторника читайте в нашей ежедневной подборке.

Рейтинг самых влиятельных эстонских предпринимателей 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

Margus Linnamäe Foto: Andras Kralla, Äripäev

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских предпринимателей 2017 по версии Delfi и EPL.

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”По лицу видно, что хороший человек”. Жители Ласнамяэ — о ”самом влиятельном русском Эстонии 2017”

Председатель таллиннского горсобрания центрист Михаил Кылварт — самый влиятельный русский Эстонии в 2017 году по версии Delfi и Eesti Päevaleht.

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Эстонские школьники показали лучший в Европе результат в мировом рейтинге PISA

Viimsis avati täna Eesti kaasaegseim, Randvere Kool Foto: Tanel Meos

Эстонские и финские школьники вошли в десятку лучших в мире по разрешению проблем в группе, сообщает yle.fi. В то же время у эстонцев, занявших 6 место в мировом зачете, лучший результат в Европе.

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Стальнухин в Рийгикогу — Херкелю: надеюсь, не обидишься, если я назову тебя латентным педофилом

Kollaaž

В понедельник на заседании Рийгикогу парламентарии обсуждали коррупцию. Спор между членом Свободной партии Эстонии Андресом Херкелем и центристом Михаилом Стальнухиным оказался весьма жарким.

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Арестованный в октябре по подозрению в продаже фентанила йыхвиский таксист покончил с собой

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

51-летний таксист, задержанный полицией в Йыхви 9 октября по подозрению в незаконном обращении наркотических веществ и взятый под стражу на время проведения досудебного расследования, 17 ноября покончил с собой в арестном доме.

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Мужчина, изнасиловавший четырех женщин, может выйти по УДО

PPA

В январе 2013 года Ээро Песура приговорили к восьми годам тюремного заключения за изнасилование четырех женщин. В понедельник в Харьюском уездном суде состоялось заседание, где представитель Таллиннской тюрьмы высказал поддержку УДО Песура. С позицией тюрьмы согласен и прокурор.

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ФОТО: В Пярнумаа из грузовика выпал 1923-килограммовый рулон бумаги и убил водителя фургона

Liiklusõnnetus Penu külas Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Сегодня рано утром в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, выпавший из грузового автомобиля промышленный рулон бумаги, весом 1923 килограмма, угодил в кабину фургона, убив водителя.

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ФОТО DELFI: На железнодорожном переезде Тонди поезд сбил мужчину

Foto: Andres Putting

В 15:15 в полицию поступило сообщение, что железнодорожном переезде Тонди поезд задел пожилого мужчину. Пострадавшего забрала скорая помощь.

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ФОТО: Издевались, били и сломали челюсть. Натерпевшийся от хозяев той-терьер идет на поправку

Foto: MTÜ Loomade Hoiupaik

Неделю назад в приют для животных MTÜ Loomade Hoiupaik обратилась женщина, к которой в критическом состоянии попал той-терьер по кличке Виски.

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Эстонский рынок труда как Потемкинская деревня: предприятия используют хитрую схему

FOTO: Aldo Luud

План Министерства внутренних дел в следующем году не увеличивать иммиграционную квоту среди работников из третьих стран повысит наплыв нелегальной рабочей силы, боятся предприниматели и фирмы по обмену рабочей силой.

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Жизнь после председательства. Что будет с 300 временно нанятыми работниками?

Государственная канцелярия в конце председательства Эстонии в Совете ЕС пытается помочь найти постоянную работу тем, кто пришел на государственную службу временно в связи с председательством, пишет Ärileht.

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PPA пытается продать купленный за миллион евро детектор по цене в 5000 евро, но пока безуспешно

Osta.ee / Kuvatõmmis

Департамент приобрел детектор нефтезагрязнения в 2008 году за 15 млн крон или почти за миллион евро, сообщает rus.err.ee.

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