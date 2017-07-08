ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ЛГБТ-парад в Таллинне, встреча Путина, Меркель и Макрона в Гамбурге и несколько трагических ДТП

Подведем итоги уходящей субботы.

В столице Эстонии впервые за последние 10 лет состоялось мероприятие Tallinn Pride. Все прошло ярко и без происшествий.

В отеле ”Атлантик” в Гамбурге состоялась встреча на полях G20 президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

В пятницу в 23:45 в Ида-Вирумаа 36-летний водитель автомобиля выехал с дороги. В результате ДТП мужчина скончался. Полиция предполагает, что, возможно, причиной аварии могла быть превышенная скорость.

В субботу около 15 часов на Сааремаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончалась 50-летняя женщина.

Центристская партия в июне вновь привлекла основное внимание СМИ

Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus Foto: Karin Kaljuläte

В июне среди парламентских партий Эстонии наибольшего внимания СМИ удостоились центристы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фирмой Meedius по заказу ERR.

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Меркель осталась довольна итогами саммита G20

Angela Merkel Foto: TOBIAS SCHWARZ, AFP

Лидер страны-хозяйки саммита G20, канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 8 июля, представила результаты встречи "большой двадцатки" в Гамбурге. Меркель с удовлетворением констатировала, что главы государств и правительств двадцати индустриально развитых стран мира согласились оставить свои рынки свободными для торговли и при этом высказались против политики протекционизма.

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Медведев поручил создать портал с данными обо всех россиянах

Dmitri Medvedev Foto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, предусматривающее создание единого федерального информационного ресурса, где будут прописаны сведения о населении страны. Об этом говорится на сайте кабмина.

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ФОТО: В ДТП на Сааремаа погибла 50-летняя женщина

Hukkunuga liiklusõnnetus Saaremaal Foto: Irina Mägi

В субботу около 15 часов на Сааремаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончалась 50-летняя женщина.

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Трамп назвал встречу с Путиным замечательной

Donald Trump Foto: CARLOS BARRIA, REUTERS

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Гамбурге прошла замечательно. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

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СМИ: самолет Путина по пути на G20 совершил ”крюк в 500 км”

Putini lennuk Foto: Xinhua, Sipa USA

Самолет, на котором президент России Владимир Путин летел на саммит G20 в Гамбург, во время пути совершил крюк в 500 км, чтобы избежать полета над странами НАТО, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

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США и Россия договорились создать канал связи по Украине

USA-RUSSIA/ Foto: Yuri Gripas, REUTERS

Москва и Вашингтон договорились создать канал связи для продвижения урегулирования ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: ЛГБТ-парад в Таллинне: флаги, плакаты, музыка и позитив. Полиция забрала троих

В субботу, 8 июля, в столице Эстонии впервые за последние 10 лет состоялось мероприятие Tallinn Pride.

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ФОТО: Минувшей ночью на Таллинн пролила свет розовая луна

Foto: Martin Vällik

В ночь с пятницы на субботу, примерно в три-четыре часа, над столицей взошла вот такая вот луна. Автор Мартин Вяллик сделал этот снимок на пляже Пирита.

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Эйки Нестор: у каждого есть право быть счастливым. Да здравствует Pride!

Karin Kaljuläte

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор поддерживает ЛГБТ-парад, который пройдет сегодня днем в Таллинне. Он написал у себя в Facebook: „У каждого есть право быть счастливым. Да здравствует Pride“.

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В отеле Гамбурга началась встреча Путина, Меркель и Макрона на полях G20

Merkel ja Macron Foto: Kay Nietfeld, AP

В отеле ”Атлантик” в Гамбурге началась встреча на полях G20 президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

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Не забудьте прочесть прогноз погоды перед выходом на улицу!

фото иллюстративное Foto: Sergei Stepanov, NPA

Какая же погода нас ожидает в субботу и в ближайшие дни? Читайте прогноз от pogoda.ee.

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ФОТО: В Ида-Вирумаа автомобиль выехал с дороги и перевернулся: водитель погиб

Lugeja foto

В пятницу в 23:45 в Ида-Вирумаа 36-летний водитель автомобиля выехал с дороги. В результате ДТП мужчина скончался. Полиция предполагает, что, возможно, причиной аварии могла быть превышенная скорость.

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О чем Трамп и Путин так долго говорили? Это смотря кого слушать

Trump, Putin Foto: MIKHAIL KLIMENTIEV, AFP

Немецкая команда, готовившая саммит "двадцатки", должно быть, немного расстроена. Они старались, разрабатывали повестку — "зелёная" экономика, дигитализация, борьба с терроризмом, развитие Африки — а почти вся пресса только и говорит, что об одной встрече: первой встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Цены растут как на дрожжах: сравнение потребительских цен за год

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

В июне потребительские цены этого года по сравнению с маем выросли на 0,1%, а по сравнению с июнем прошлого года на 2,9%, сообщает Ärileht.

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Участник ЛГБТ-фестиваля из Минска: подобное мероприятие в Белоруссии в принципе невозможно

В данный момент в Таллинне проходит Девятый культурный фестиваль ЛГБТ+. На открытии мероприятия Delfi поговорил с участником из Белоруссии Александром Полуяном.

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