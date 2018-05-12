ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Летняя погода, цены на продукты и прогнозы на финал "Евровидения"

Сегодня, 12 мая, в Эстонию пришло настоящее лето — в Таллинне и других городах отдыхающие заполонили пляжи, а в понедельник ожидается до +27. Тем временем Delfi Kasulik сделал новое сравнение цен и выяснил, что на рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку. А главное, в Лиссабоне сегодня состоится финал "Евровидения-2018" — Бублик будет вести текстовый онлайн, следите вместе с нами!
ФОТО: Лето пришло! Таллиннцы заполонили пляжи, в понедельник ожидается до +27
Общественные пляжи Таллинна с первым летним теплом заполнились загорающими и плещущимися в воде. Loe edasi...
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: На рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку
Если раньше в сравнении цен потребительской корзины Delfi Kasulik лидировал Grossi, то в этот раз он переместился на второе место. Loe edasi...
ТОП-3: Продукты, которые больше всего подорожали за год
Покупательские корзины Delfi Kasulik дают возможность ответить на важный вопрос: какие продукты за год больше всего прибавили в цене? Loe edasi...
ФОТО: Председателем Свободной партии избран Андрес Херкель
На прошедшем сегодня в Таллиннском университете конгрессе Свободной партии председателем партии 128 голосами избрали Андреса Херкеля. Loe edasi...
Куда пропал оказавшийся в центре скандала Игорь Манг?
После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает. Loe edasi...
ВИДЕО: Бесплатный общественный транспорт — не только в Таллинне. Как все организовано во Франции, Польше, Германии и Швеции
На организованную Таллиннской горуправой конференцию на тему бесплатного общественного транспорта, которая закончилась вчера, приехали и представители многих других городов, прибегнувших к этой мере, а также заинтересованных во введении бесплатного общественного транспорта. Loe edasi...
ВИДЕО: "Напились — ведите себя прилично!" 9 мая у Военного кладбища работник МуПо просит убрать осколки и пивные банки
На присланном Муниципальной полицией видео видно, что в ходе беседы на русском языке работник МуПо призывает к порядку двух граждан. Loe edasi...
ГРАФИК: Число иммигрирующих в Эстонию латвийцев резко возросло
Латвийцы стали одной из самых больших групп иммигрантов в Эстонию, тогда как иммиграция из славянских стран стабилизировалась. Loe edasi...
Букмекерский портал: Кипр — новый фаворит на Евровидении, Эстония остается в первой десятке
Перед грандиозным финалом песенного конкурса Евровидение, который состоится сегодня, 12 мая, аналитики букмекерской конторы Betsafe предрекают Эстонии 10 место. Помимо спуска Эстонии с четвертого места на десятое изменились и страны первой тройки — в фавориты вырвался Кипр с песней “Fuego”, а второе и третье места занимают Израиль и Франция, сказано в пресс-релизе. Loe edasi...
ВИДЕО: Мнение фанатов “Евровидения”: какая из прошедших в финал песен — худшая?
Publik находится в Лиссабоне, и в преддверии финала "Евровидения" репортеры ходили по городу и интересовались у страстных поклонников конкурса, какая песня в этом году, по их мнению, хуже всех. В ответах чаще всего звучала одна страна! Смотрите видео! Loe edasi...
ОПРОС: Попадет ли Элина Нечаева в топ-5 "Евровидения"?
Уже сегодня в 22:00 состоится финал конкурса “Евровидение-2018”. Бублик будет вести текстовый онлайн, а пока что предлагаем вам принять участие в опросе. Loe edasi...
ВИДЕО: Латвия одолела Германию, Швеция споткнулась на Словакии
В пятом туре чемпионата мира по хоккею сборная Латвии красиво победила в Хернинге серебряного призера Олимпиады-2018 Германию - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Текстовой онлайн этого поединка провел портал Delfi. Loe edasi...