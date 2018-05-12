ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Летняя погода, цены на продукты и прогнозы на финал "Евровидения"

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: На рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку

Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket Foto: Taavi Sepp

Если раньше в сравнении цен потребительской корзины Delfi Kasulik лидировал Grossi, то в этот раз он переместился на второе место.

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ТОП-3: Продукты, которые больше всего подорожали за год

Maximas müüdud või Foto: Lugeja

Покупательские корзины Delfi Kasulik дают возможность ответить на важный вопрос: какие продукты за год больше всего прибавили в цене?

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ФОТО: Председателем Свободной партии избран Андрес Херкель

Andres Herkel valiti Vabaerakonna esimeheks Foto: Hendrik Osula

На прошедшем сегодня в Таллиннском университете конгрессе Свободной партии председателем партии 128 голосами избрали Андреса Херкеля.

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Куда пропал оказавшийся в центре скандала Игорь Манг?

Igor Mang Foto: Sven Arbet

После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает.

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ВИДЕО: Бесплатный общественный транспорт — не только в Таллинне. Как все организовано во Франции, Польше, Германии и Швеции

На организованную Таллиннской горуправой конференцию на тему бесплатного общественного транспорта, которая закончилась вчера, приехали и представители многих других городов, прибегнувших к этой мере, а также заинтересованных во введении бесплатного общественного транспорта.

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ВИДЕО: "Напились — ведите себя прилично!" 9 мая у Военного кладбища работник МуПо просит убрать осколки и пивные банки

На присланном Муниципальной полицией видео видно, что в ходе беседы на русском языке работник МуПо призывает к порядку двух граждан.

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ГРАФИК: Число иммигрирующих в Эстонию латвийцев резко возросло

Eesti-Läti piir Foto: Anni Õnneleid

Латвийцы стали одной из самых больших групп иммигрантов в Эстонию, тогда как иммиграция из славянских стран стабилизировалась.

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