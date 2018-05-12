12.05.2018, 21:51

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Летняя погода, цены на продукты и прогнозы на финал "Евровидения"

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Soe rannailm Tallinnas 12.05.2018
Soe rannailm Tallinnas 12.05.2018Foto: Hendrik Osula

Сегодня, 12 мая, в Эстонию пришло настоящее лето — в Таллинне и других городах отдыхающие заполонили пляжи, а в понедельник ожидается до +27. Тем временем Delfi Kasulik сделал новое сравнение цен и выяснил, что на рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку. А главное, в Лиссабоне сегодня состоится финал "Евровидения-2018" — Бублик будет вести текстовый онлайн, следите вместе с нами!

ФОТО: Лето пришло! Таллиннцы заполонили пляжи, в понедельник ожидается до +27

Foto: Taavi Sepp

Общественные пляжи Таллинна с первым летним теплом заполнились загорающими и плещущимися в воде.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: На рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку

Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket Foto: Taavi Sepp

Если раньше в сравнении цен потребительской корзины Delfi Kasulik лидировал Grossi, то в этот раз он переместился на второе место.
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ТОП-3: Продукты, которые больше всего подорожали за год

Maximas müüdud või Foto: Lugeja

Покупательские корзины Delfi Kasulik дают возможность ответить на важный вопрос: какие продукты за год больше всего прибавили в цене?
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ФОТО: Председателем Свободной партии избран Андрес Херкель

Andres Herkel valiti Vabaerakonna esimeheks Foto: Hendrik Osula

На прошедшем сегодня в Таллиннском университете конгрессе Свободной партии председателем партии 128 голосами избрали Андреса Херкеля.
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Букмекерский портал: Кипр — новый фаворит на Евровидении, Эстония остается в первой десятке

Eurovision 2018 30.04. Foto: Andres Putting

Перед грандиозным финалом песенного конкурса Евровидение, который состоится сегодня, 12 мая, аналитики букмекерской конторы Betsafe предрекают Эстонии 10 место. Помимо спуска Эстонии с четвертого места на десятое изменились и страны первой тройки — в фавориты вырвался Кипр с песней “Fuego”, а второе и третье места занимают Израиль и Франция, сказано в пресс-релизе.
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ОПРОС: Попадет ли Элина Нечаева в топ-5 "Евровидения"?

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Летняя погода, цены на продукты и прогнозы на финал "Евровидения"

12.05.2018
Сегодня, 12 мая, в Эстонию пришло настоящее лето — в Таллинне и других городах отдыхающие заполонили пляжи, а в понедельник ожидается до +27. Тем временем Delfi Kasulik сделал новое сравнение цен и выяснил, что на рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку. А главное, в Лиссабоне сегодня состоится финал "Евровидения-2018" — Бублик будет вести текстовый онлайн, следите вместе с нами!
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