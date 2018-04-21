ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Леденящие душу подробности убийства кемеровских и мероприятия в Рийгикогу и в Нарве

Сегодня, 21 апреля, мы опубликовали статью Eesti Ekspress о том, что детальные показания 24-летнего Сийма Турта по делу о двойном убийстве под кокаиновыми и водочными парами в ночном клубе Poseidon делают из него главного свидетеля по делу. Также в эту субботу прошел день открытых дверей в Рийгикогу и День ветеранов в Нарве. Эти и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке.
”Изначально планировалось их расчленить”. Свидетель рассказал подробности убийства двух кемеровских в ночном клубе Poseidon
Детальные показания 24-летнего Сийма Турта по делу о двойном убийстве под кокаиновыми и водочными парами в ночном клубе Poseidon делают из него главного свидетеля по делу. Мужчина находится под усиленной защитой правоохранительных органов, пишет Eesti Ekspress.
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