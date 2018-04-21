21.04.2018, 21:39

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Леденящие душу подробности убийства кемеровских и мероприятия в Рийгикогу и в Нарве

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rus.delfi.ee
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Ööklubi Poseidoni põleng
Ööklubi Poseidoni põlengFoto: Andres Putting

Сегодня, 21 апреля, мы опубликовали статью Eesti Ekspress о том, что детальные показания 24-летнего Сийма Турта по делу о двойном убийстве под кокаиновыми и водочными парами в ночном клубе Poseidon делают из него главного свидетеля по делу. Также в эту субботу прошел день открытых дверей в Рийгикогу и День ветеранов в Нарве. Эти и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке.

”Изначально планировалось их расчленить”. Свидетель рассказал подробности убийства двух кемеровских в ночном клубе Poseidon

Kollaaž

Детальные показания 24-летнего Сийма Турта по делу о двойном убийстве под кокаиновыми и водочными парами в ночном клубе Poseidon делают из него главного свидетеля по делу. Мужчина находится под усиленной защитой правоохранительных органов, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО: На день открытых дверей в Рийгикогу пришли сотни человек

Riigikogu lahtiste uste päev Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, 21 апреля, Рийгикогу отмечает свою 99-ю годовщину традиционным днем открытых дверей.
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Ратас прокомментировал свои гримасы на видео: я не согласен на жизнь, где нет юмора

Foto: Kuvatõmmis

"Господин премьер-министр, в интернете распространялось замечательное видео с вами на инфочасе — можно ли надеяться, что в дальнейшем трансляции из Рийгикогу будут более увлекательными?" — спросила одна женщина у Юри Ратаса на ифочасе Рийгикогу в день открытых дверей.
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Полиция Хаапсалу задержала предполагаемого педофила

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Леденящие душу подробности убийства кемеровских и мероприятия в Рийгикогу и в Нарве

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Сегодня, 21 апреля, мы опубликовали статью Eesti Ekspress о том, что детальные показания 24-летнего Сийма Турта по делу о двойном убийстве под кокаиновыми и водочными парами в ночном клубе Poseidon делают из него главного свидетеля по делу. Также в эту субботу прошел день открытых дверей в Рийгикогу и День ветеранов в Нарве. Эти и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке.
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