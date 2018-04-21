ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Леденящие душу подробности убийства кемеровских и мероприятия в Рийгикогу и в Нарве

ФОТО: На день открытых дверей в Рийгикогу пришли сотни человек

Сегодня, 21 апреля, Рийгикогу отмечает свою 99-ю годовщину традиционным днем открытых дверей.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕООПРОС: В Нарве отметили День ветеранов — что думают об этом мероприятии горожане?

Сегодня в Нарве около торгового центра Fama Силы обороны Эстонии отметили День ветеранов показом военной техники и выступлением музыкантов оркестра Сил обороны. Смотрите фото и видеоопрос!

Loe edasi...

Ратас прокомментировал свои гримасы на видео: я не согласен на жизнь, где нет юмора

Foto: Kuvatõmmis

"Господин премьер-министр, в интернете распространялось замечательное видео с вами на инфочасе — можно ли надеяться, что в дальнейшем трансляции из Рийгикогу будут более увлекательными?" — спросила одна женщина у Юри Ратаса на ифочасе Рийгикогу в день открытых дверей.

Loe edasi...

Полиция Хаапсалу задержала предполагаемого педофила

Hanna Geara

Полиция задержала в Хаапсалу мужчину, которого подозревают в сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетних девочек, пишет Lääne Elu.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: В ДТП на перекрестке у Stockmann пострадал гражданин Финляндии

В Таллинне на перекрестке у Stockmann сегодня произошло столкновение Honda и автомобиля с финскими номерами, в котором один гражданин Финляндии пострадал и был доставлен в больницу.

Loe edasi...