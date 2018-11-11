11.11.2018, 20:56

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кто стал "Отцом года" и как отмечали 100-летие Кайтселийта

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rus.delfi.ee
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Isadepäeva puhul toimus lauluväljakul militaarne perepäev
Isadepäeva puhul toimus lauluväljakul militaarne perepäevFoto: Jaanus Lensment

Сегодня, 11 ноября, в Эстонии праздновали День отца, а Кайтселийту исполнилось 100 лет. Подробности этих событий и другие новости воскресенья читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: "Отцом года" стал отец 12 детей Эйнарт Каск

Foto: Jaanus Lensment

В концертном зале "Эстония" сегодня объявили "Отца года-2018".
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ФОТО: Военная техника и концерт — День отца на Певческом поле

Foto: Jaanus Lensment

По случаю юбилейного года Эстонии Силы обороны организовали экспозицию на Таллиннском певческом поле, где можно было посмотреть на военную технику и потанцевать на концерте.
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ФОТО: Кайтселийту — 100 лет. Террас, Рюйтель и Луйк возложили венки к памятнику павшим учителям и ученикам

Foto: Jaanus Lensment

Силы обороны Эстонии на протяжении этой недели отмечают свое 100-летие. Сегодня после полудня возложили венки к памятнику павшим в Освободительной войне учителям и ученикам у Таллиннской реальной школы.
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Кайтселийт отмечает 100-летие: через 20 лет русскоязычных в организации будет в разы больше

Eesti Vabariik 100, Kuressaare paraad Foto: Irina Mägi

Союзу обороны Эстонии — Кайтселийту — исполняется 100 лет, и накануне круглой даты в Таллинне прошла международная конференция, на которой были подведены некоторые итоги работы организации, а руководители военных добровольческих организаций поделились опытом, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
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В Париже торжественно отмечают 100-летие окончания 1-й мировой войны: прибыли Меркель, Трамп и Путин

France WWI Centennial Foto: Ludovic Marin, AP

На памятные мероприятия прибыли около 70 делегаций и лидеров государств. В их числе — Ангела Меркель, Дональд Трамп и Владимир Путин.
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ФОТО: Перед Национальным музеем развевался перевернутый эстонский флаг

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Внимательный читатель прислал Delfi фотографию эстонского флага, который поднят на флагштоке перед Эстонским национальным музеем (ERM) вверх ногами. Руководитель по связям с общественностью ERM Каарел Таранд отмечает, что флаг недолгое время развевался неправильно из-за человеческой ошибки.
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Барсук выбрал двор дома в Саку для спячки. Незваного гостя было непросто выселить

Pixabay

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