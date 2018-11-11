ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кто стал "Отцом года" и как отмечали 100-летие Кайтселийта

ФОТО: Военная техника и концерт — День отца на Певческом поле
По случаю юбилейного года ЭстонииСилы обороны организовали экспозицию на Таллиннском певческом поле, где можно было посмотреть на военную технику и потанцевать на концерте. Loe edasi...
ФОТО: Кайтселийту — 100 лет. Террас, Рюйтель и Луйк возложили венки к памятнику павшим учителям и ученикам
Силы обороны Эстонии на протяжении этой недели отмечают свое 100-летие. Сегодня после полудня возложили венки к памятнику павшим в Освободительной войне учителям и ученикам у Таллиннской реальной школы. Loe edasi...
Кайтселийт отмечает 100-летие: через 20 лет русскоязычных в организации будет в разы больше
Союзу обороны Эстонии — Кайтселийту — исполняется 100 лет, и накануне круглой даты в Таллинне прошла международная конференция, на которой были подведены некоторые итоги работы организации, а руководители военных добровольческих организаций поделились опытом, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". Loe edasi...
В Париже торжественно отмечают 100-летие окончания 1-й мировой войны: прибыли Меркель, Трамп и Путин
Путин положительно оценил идею создания общеевропейской армии
Президент РоссииВладимир Путин положительно оценил идею создания общеевропейских вооруженных сил, высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметив, что это пошло бы на пользу укрепления многополярного мира. Loe edasi...
ГРАФИК: Теплое лето заставило эстоноземельцев больше путешествовать за границу, а интерес финнов к Эстонии рекордно низкий
В третьем квартале этого года эстоноземельцы на 3% больше путешествовали за границу по сравнению с этим же периодом прошлого года, в трех случаях из четырех они все-таки оставались в пределах ЕС. В отношении посещающих Эстонию туристов видно явное падение среди финнов. Также остановилось количество приезжающих сюда из Азии. Loe edasi...
Только один министр поддержал продолжение спецпланировки целлюлозного завода
Когда правительство в пятницу решило прекратить рассмотрение вызвавшей большой резонанс государственной специальной планировки целлюлозного завода Est-For, один министр попросил запротоколировать свое особое мнение, передает Rahageenius. Loe edasi...
ФОТО: Перед Национальным музеем развевался перевернутый эстонский флаг
Внимательный читатель прислал Delfi фотографию эстонского флага, который поднят на флагштоке перед Эстонским национальным музеем (ERM) вверх ногами. Руководитель по связям с общественностью ERM Каарел Таранд отмечает, что флаг недолгое время развевался неправильно из-за человеческой ошибки. Loe edasi...
Барсук выбрал двор дома в Саку для спячки. Незваного гостя было непросто выселить
Эстонское общество защиты диких животных пару дней назад получило сообщение, что во дворе частного дома в Саку в куче листьев спит барсук. Зверек был до того в глубоком сне, что только похрапывал и не реагировал на голоса людей. Loe edasi...
Предлагают помощь, а потом пропадают деньги: что нового придумали мошенники в последнее время?
Полиция периодически предупреждает население о тех или иных способах обмана, в ходе которого жертвы лишаются солидных сумм. Но доверчивые люди на то и доверчивые, чтобы думать, что с ними такого не произойдет, а потому снова и снова попадать в лапы мошенников. Как аферисты одурачивают людей, какие новые способы придумали и как проверить, кто перед вами, честный человек или обманщик, — узнала ”МК-Эстония”. Loe edasi...
Дефекты в квартире или доме могут проявиться сразу или через несколько месяцев, причем некоторые даже смертельно опасны!
Приобретение недвижимости для многих – событие, которое происходит лишь один раз в жизни. И стоит к этому подойти с умом: покупая жилье, обезопасить себя со всех сторон, проконсультировавшись со специалистами в области строительства, иначе можно столкнуться со скрытыми дефектами. И потом будет очень сложно что-либо доказать и вернуть деньги. Но даже не деньги главное. Ведь иные дефекты (скажем, плесень) могут нанести вред здоровью, а некоторые даже оказаться смертельно опасными. По одной из версий, недавняя трагедия в Какумяэ с гибелью троих детей произошла именно потому, что в недавно купленном доме была неисправна газовая система, что и привело к отравлению газом на второй день после новоселья, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...