ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кто стал "Отцом года" и как отмечали 100-летие Кайтселийта

Силы обороны Эстонии на протяжении этой недели отмечают свое 100-летие. Сегодня после полудня возложили венки к памятнику павшим в Освободительной войне учителям и ученикам у Таллиннской реальной школы.

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Кайтселийт отмечает 100-летие: через 20 лет русскоязычных в организации будет в разы больше

Eesti Vabariik 100, Kuressaare paraad Foto: Irina Mägi

Союзу обороны Эстонии — Кайтселийту — исполняется 100 лет, и накануне круглой даты в Таллинне прошла международная конференция, на которой были подведены некоторые итоги работы организации, а руководители военных добровольческих организаций поделились опытом, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

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В Париже торжественно отмечают 100-летие окончания 1-й мировой войны: прибыли Меркель, Трамп и Путин

France WWI Centennial Foto: Ludovic Marin, AP

На памятные мероприятия прибыли около 70 делегаций и лидеров государств. В их числе — Ангела Меркель, Дональд Трамп и Владимир Путин.

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Путин положительно оценил идею создания общеевропейской армии

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею создания общеевропейских вооруженных сил, высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметив, что это пошло бы на пользу укрепления многополярного мира.

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ГРАФИК: Теплое лето заставило эстоноземельцев больше путешествовать за границу, а интерес финнов к Эстонии рекордно низкий

Ärajäänud lennureis Sharm el Sheikhi Foto: Taavi Sepp

В третьем квартале этого года эстоноземельцы на 3% больше путешествовали за границу по сравнению с этим же периодом прошлого года, в трех случаях из четырех они все-таки оставались в пределах ЕС. В отношении посещающих Эстонию туристов видно явное падение среди финнов. Также остановилось количество приезжающих сюда из Азии.

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Только один министр поддержал продолжение спецпланировки целлюлозного завода

Keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler ja keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus Foto: Karin Kaljuläte

Когда правительство в пятницу решило прекратить рассмотрение вызвавшей большой резонанс государственной специальной планировки целлюлозного завода Est-For, один министр попросил запротоколировать свое особое мнение, передает Rahageenius.

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ФОТО: Перед Национальным музеем развевался перевернутый эстонский флаг

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Внимательный читатель прислал Delfi фотографию эстонского флага, который поднят на флагштоке перед Эстонским национальным музеем (ERM) вверх ногами. Руководитель по связям с общественностью ERM Каарел Таранд отмечает, что флаг недолгое время развевался неправильно из-за человеческой ошибки.

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Барсук выбрал двор дома в Саку для спячки. Незваного гостя было непросто выселить